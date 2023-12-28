Как настроить оплату по биометрии в Метро Москвы на Android и ездить дешевле, чем по Тройке

Московское метро — одна из самых развитых систем подземного транспорта в мире. Помимо поражающей чистоты, удобной навигации и современных поездов на большинстве веток, оно предлагает очень технологичные способы оплаты. Помимо одноразовых проездных или карт Тройка, вы можете платить за проезд смартфоном и даже просто по лицу. Такой способ не требует от вас вообще никаких действий. На самом деле он существует уже давно, но теперь Московский транспорт завершил оснащение всех вестибюлей оборудованием для оплаты по биометрии, а значит, пришло время поговорить о нем подробнее.

Как сдать биометрию, чтобы платить в метро лицом

Оплата по биометрии, или, как ее еще называют, Face Pay, хоть и звучит очень возвышенно, на самом деле довольно проста. В отличие от классического способа прохода в метро, когда вам нужно приложить к валидатору смартфону или проездной, здесь вы просто смотрите перед собой, турникет открывается сам собой, пропуская вас к эскалатору. Камера распознает ваше лицо и списывает деньги с привязанной к профилю карты. Получается не только быстро и удобно, но и дешево, поскольку при оплате таким образом проезд будет стоить дешевле.

Но сначала вам нужно зарегистрировать биометрию в приложении Метро Москвы:

Скачайте Метро Москвы себе на смартфон;

Запустите приложение и откройте вкладку «Кабинет»;

Авторизуйтесь и привяжите свой номер телефона;

Нажмите «Моя биометрия» и пролистайте сторис с инструкцией;

Примите оферту и нажмите «Сдать биометрию»;

Сфотографируйтесь, следуя инструкциям на экране;

Привяжите банковскую карту, с которой будет списываться оплата;

Дождитесь проверки биометрии и сможете начать платить в метро лицом.

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Насколько я понимаю, биометрия проверяется в автоматическом режиме без участия человека. Поэтому процедура верификации занимает считанные минуты, а «слепок» вашего лица не попадает к третьим лицам. Он хранится в базе в зашифрованном виде и не может быть использован кем-то, кроме вас. Это важное уточнение для тех, кто переживает о том, что кто-то сохранит себе чужую биометрию и затем будет кататься в метро за его счет. Такого не будет.

Как платить по биометрии в метро Москвы

Платить в метро лицом можно на всех станциях без исключения, но подойдут для этого только некоторые турникеты. Они помечаются баннерами «Оплата по биометрии», которые размещаются на полу и на створках самого турникета. Пометка на полу нужна для обозначения, куда необходимо встать, чтобы произошло распознавание.

Подойти к турникету со значком Face Pay и встаньте на разметку;

и встаньте на разметку; Посмотрите в камеру, которая располагается на правой стенке турникета;

Спустя долю секунды произойдет распознавание и створки откроются;

Деньги спишутся с банковской карты, которую вы привязали в личном кабинете.

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Платить в метро по биометрии выгоднее, чем использовать Тройку, Единый проездной, банковскую карту или смартфон с Mir Pay или SberPay. Стоимость проезда по карте Тройка составляет 54 рубля, а по Face Pay — 51 рубль. Но! Если вы привяжете к личному кабинету карту Мир, сразу после оплаты вы получите еще и кэшбек в размере 10 рублей. Таким образом каждый вход в метро для вас будет стоить 41 рубль.

Где можно платить по лицу, кроме метро Москвы

Оплата по биометрии работает на нескольких видах общественного транспорта Москвы:

Московский метрополитен

МЦК

МЦД

Аэроэкспресс (МЦК/МЦД)

Платить по Face Pay в автобусах, маршрутных такси и на пригородных электричках нельзя. Зато оплата по биометрии позволяет пользоваться услугой бесплатных пересадок. Согласно правилам Московского транспорта, вы можете совершить бесплатную пересадку между метро, МЦК, МЦД. А вот если будете платить Тройкой, рекомендуется отключить оплату лицом во избежание сбоев.

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Я уже давно настроил себе Face Pay и теперь оплачиваю проезд в метро и на МЦК, когда приезжаю в Москву, только по лицу. Мне очень нравится такой способ оплаты, поскольку позволяет не искать карту Тройка или Единый проездной и даже не доставать смартфон, если вдруг забыл положить на счет деньги. Я просто сразу иду на турникет с распознанием биометрии как местный, и прохожу без каких-либо усилий со своей стороны.

Как правильно пользоваться оплатой по биометрии в метро

Перед тем, как пользоваться Face Pay, необходимо убедиться, что на привязанной карте достаточно средств для оплаты проезда. В противном случае, если попробовать пройти в метро, не имея денег на счету, створки не откроются, а карту попадет в стоп-лист. Это не перманентное явление, но все-таки неприятное. На разблокировку карты может потребоваться некоторое время, и, пока этого не случится, платить лицом вы не сможете.

Чтобы распознавание произошло с первого раза и без ошибок, Московский метрополитен предлагает снимать головной убор, а также сдвигать шарф или маску, чтобы они не закрывали лицо. Первое время я так и делал — снимал шапку, — но потом понял, что если она не закрывает половину вашей физиономии, Face Pay все равно узнает вас без каких-либо проблем. Во всяком случае, мне ни разу не было отказано в проходе.

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Что касается очков, то здесь есть некоторые разночтения. Очки для зрения с прозрачными линзами не смущают систему распознавания лиц. Но, если вы используете солнцезащитные очки с темными или черными линзами, то лучше все-таки их снять. Система в том числе ориентируется на разрез ваших глаз при распознавании, поэтому в очках может и не признать вас. Имейте это в виду, если не хотите затупить и собрать за собой целую очередь в час пик.