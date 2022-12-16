Как работает переводчик с эмодзи на русский, и зачем он нужен

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Иван Герасимов 0

Многие пользователи недооценивают эмодзи: смартфон не зря имеет отдельную раскладку клавиатуры со смайликами, ведь это полноценный язык, а не просто забавные значки украшающие текст. С помощью эмодзи можно писать целые предложения, но делать это нужно правильно: дело в том, что не все понимают истинное значение смайликов, употребляя их по своему усмотрению. В частности, для этого и нужен переводчик эмодзи: он отображает их значение и помогает быстро перевести эмодзи в текст. Предлагаю разобраться, для чего он еще нужен и какой переводчик лучше выбрать.

Как работает переводчик с эмодзи на русский, и зачем он нужен. Рассказываем, зачем нужен переводчик эмодзи и как им пользоваться. Фото.

Рассказываем, зачем нужен переводчик эмодзи и как им пользоваться

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Зачем нужны эмодзи

Эмодзи — целый графический язык, созданный разработчиками. Особенностью эмодзи является то, что для них используются не буквы, а наборы картинок для передачи информации и эмоций. Каждая из них имеет определенный смысл — он одинаков для пользователей по всему миру. Фактически эмодзи — это международный язык, благодаря которому разные народы могут общаться друг с другом без каких-либо ограничений.

Зачем нужны эмодзи. Существуют даже эмодзи-клавиатуры для набора текста смайликами! Фото.

Существуют даже эмодзи-клавиатуры для набора текста смайликами!

Однако со временем понять смысл эмодзи стало намного сложнее. В Телеграме появилось очень много вариантов реакций, но далеко не каждый пользователь знает их истинный смысл. Это плохо: как минимум, можно оставить реакцию под постом наобум, введя в заблуждение и автора, и других подписчиков.

В худшем случае, можно обидеть человека, отреагировав на сообщение эмодзи с помятым лицом — казалось бы, абсолютно безобидным смайликом. У нас есть статья про значение реакций в Телеграме — обязательно прочтите. Но чтобы правильно понять комбинацию смайликов, лучше пользоваться переводчиком эмодзи.

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Как перевести эмодзи на русский

Зачем переводить эмодзи? Ну, во-первых, для того, чтобы понять истинный смысл набора картинок. Возможно, и отправитель, и вы трактуете его неправильно. Самый простой способ перевести эмодзи на русский и обратно — с помощью Яндекс.Переводчика.

Как перевести эмодзи на русский. Забавно переводить смайлики, получая довольно адекватный текст. Фото.

Забавно переводить смайлики, получая довольно адекватный текст

  • Пройдите по этой ссылке, чтобы воспользоваться онлайн-версией, или скачайте переводчик здесь.
  • Выберите в левом поле «Эмодзи».
  • В правом поле выберите язык перевода — русский.
  • После этого вставьте комбинацию эмодзи.

Обычно мы копируем их из Телеграма, Ватсапа или вставляю со смартфона. Чтобы включить эмодзи на Windows 10, зажмите клавишу Windows и угловую скобку (>), после чего у вас откроется набор прямо на экране.

Удивлены? Оказывается, на первый взгляд, бессвязный набор эмодзи 🤦‍♀️😒👌👀 переводится как «Мемы наконец-то получили приятный вид»! Зачастую мы воспринимаем смайлики по одиночке, ставя «огоньки» или «Лол», но если напечатать сразу несколько штук, то можно зашифровать целое послание.

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Как перевести слова в эмодзи

Перевод эмодзи работает и в обратную сторону: то есть, можно писать текст, моментально шифруя его в смайлики. Опять же, подойдет Яндекс. Переводчик.

  • Откройте Яндекс.Переводчик.
  • Слева выберите русский язык или любой другой.
  • Справа выберите «Эмодзи».
  • Введите текст, чтобы перевести слова в эмодзи.
Как перевести слова в эмодзи. Яндекс.Переводчик добавляет смайлики для их связки. Фото.

Яндекс.Переводчик добавляет смайлики для их связки

Обратите внимание, что при использовании знаков препинания они также сохраняются и в переведенном варианте. Иногда переводчик вставляет эмодзи с человечком, чтобы обозначить того, кто производит действие: можно не использовать его и просто скопировать остальную часть.

Интересно, что переводчик эмодзи не восприимчив к некоторым фразам: например, «Купил помидоров к Новому году» он переводит как 👤 🛍 🍅 🆕 1️⃣ 2️⃣ 🗓, но если заменить «Новый год» на «праздник», то появится эмодзи с ёлочкой 🎄. В общем, настоятельно рекомендую поэкспериментировать — узнаете много нового о значении эмодзи!

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Переводчик эмодзи онлайн

На самом деле, помимо Яндекса в сети есть много переводчиков эмодзи. Все работают по-разному: какие-то лучше справляются с одиночными фразами, другие — с целыми предложениями. В любом случае, вы всегда сможете узнать значение эмодзи в один клик.

Переводчик эмодзи онлайн. Вот несколько отличных переводчиков с эмодзи на русский. Фото.

Вот несколько отличных переводчиков с эмодзи на русский

  • EmojiAll — сайт с переводчиком эмодзи. Ему сложновато даются предложения — только слова по отдельности. Зато при нажатии на значок можно получить справку по его значению и даже узнать связанные по смыслу смайлики. Есть статистика по использованию эмодзи по годам и по частоте использования.
  • Travemo — хорошее приложение для Android, которое работает с разными языками. В том числе, с эмодзи. Если система не знает слова, то не переводит его, в отличие от Яндекса, который добавляет близкие (и не очень) по смыслу эмодзи.
  • Emoji Translator: Речь & Emoji — еще один хороший переводчик эмодзи, который доступен на Андроид. Умеет переводить большие фразы, имеет простой интерфейс и содержит онлайн игру с угадыванием смайликов.

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Так что, можно использовать эмодзи не только для выражения своих чувств или украшения сообщений — с их помощью можно создавать продуманные зашифрованные сообщения и переводить на другие языки!

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