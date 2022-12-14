Как узнать свой тариф на телефоне и проверить платные услуги

С целью совершения звонков, обмена SMS-сообщениями и выхода в интернет для SIM-карты подключается определенный тарифный план. У каждого ТП своя стоимость услуг, отличающая его от других предложений оператора. В идеале вы должны понимать, какой тариф на телефоне, и какая абонентская плата списывается за его использование. Но на практике многие люди даже не знают названия ТП, не говоря уже о списке входящих в его пакет опций и о размере ежедневного или ежемесячного платежа, а потом еще задаются вопросом, почему на телефоне быстро заканчиваются деньги.

Чтобы контролировать расходы, вы должны иметь четкое представление о том, как узнать свой тариф и проверить платные услуги. Если эта информация для вас до сих пор остается неизвестной, настоятельно рекомендую дочитать материал до конца. В нем вы почерпнете много полезного.

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Как узнать свой тариф

Вне зависимости от того, услугами какого оператора вы пользуетесь, проверить подключенный тариф можно несколькими способами:

отправкой USSD-запроса;

звонком на сервисный номер;

в личном кабинете;

в мобильном приложении оператора;

при личном обращении в офис компании, предоставляющей услуги связи.

Последние три варианта являются универсальными, поэтому мы разберем их сразу, после чего обратимся к уникальным командам и номерам для проверки тарифа на телефоне у разных операторов связи.

Самый удобный способ, как узнать тарифный план, — зайти в мобильное приложение. У каждого оператора оно свое:

Первым делом скачайте и установите на смартфон программу, которая соответсвует названию компании, предоставляющей услуги связи. Если вы не нашли нужного оператора в списке, воспользуйтесь поиском в Google Play. Далее запустите приложение и авторизуйтесь, указав номер телефона. После этого на главной странице программы вы увидите основную информацию, помимо прочего включающую в себя название тарифа, остаток пакета и размер абонентской платы. Чтобы получить более подробные сведения, кликните по тарифному плану.

Как узнать свой номер телефона. Собрали все способы

Так выглядит интерфейс приложения билайн. Но и у других операторов удается проверить тарифный план, не открывая дополнительных вкладок. То есть все данные отображаются на главной странице. Если по каким-то причинам вы не можете получить необходимые сведения через мобильную программу, посетите личный кабинет:

Дальнейший план действий аналогичен тому, который я описывал абзацем выше: авторизуйтесь по номеру и внимательно осмотрите главную страницу личного кабинета.

Думаю, нет смысла предлагать инструкцию для всех личных кабинетов, так как интерфейс таких сайтов выглядит плюс-минус одинаково, да и четырех SIM-карт для авторизации у меня попросту нет. А вот рассказать о том, как узнать тариф по номеру или при помощи команды, все-таки стоит для каждого оператора в отдельности.

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Как проверить тариф на МТС

MTS предлагает только один способ проверки, для реализации которого нужно ввести USSD-запрос *111*59# через номеронабиратель и нажать кнопку вызова. Через несколько секунд вы получите SMS-сообщение. В нем будет указано, какой тариф МТС на телефоне. Альтернативный вариант — позвонить на горячую линию по номеру 0890.

Оператор отдельно отмечает, что у вас могут возникнуть проблемы с прочтением СМС, поскольку внутри сообщения не всегда корректно отображаются символы. Для исправления ошибки нужно включить транслитерацию запросом *111*6*2# или переключиться на русский язык при помощи команды *111*6*1#.

Как узнать тариф на МегаФоне

Способов, как проверить тариф на МегаФоне помимо тех, которые были описаны ранее, существует два. Во-первых, это команда *105*3#. Введите ее через номеронабиратель, дождитесь ответного СМС и прочитайте, что в нем написано.

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Кроме того, у вас есть возможность узнать тариф по номеру 0500. За ним закреплена единая служба поддержки МегаФон с голосовым меню. Следуйте инструкциям виртуального помощника, нажимая определенные цифры. Способ, конечно, не самый удобный, но лишним для вас он не будет.

Как проверить тариф на билайне

Разумеется, у билайна все так же, но со своими цифрами. Оператор предлагает узнать тариф командой *110*05# или вызовом номера 067405. В крайнем случае можно позвонить в службу поддержки, набрав 0611.

Если вы воспользуетесь первыми двумя вариантами, то на смартфон поступит СМС-сообщение. В нем будет указано название тарифного плана, дата его подключения, а еще короткий номер для получения более подробных сведений о ТП.

Как узнать тариф на Теле2

Теперь поговорим о том, как проверить тариф Теле2 на телефоне. Чтобы получить SMS с названием тарифного плана, воспользуйтесь командой *107#. Если вы считаете себя общительным человеком, способным составить хорошую компанию аудиоботу, то звоните по номеру 611.

На этом можно было бы закончить, но у меня еще есть, что сказать. Во-первых, проверка тарифа командой или звонком — спорный метод, не позволяющий быстро поменять ТП. Во-вторых, деньги с лицевого счета списываются не только за используемый тарифный план, но и в качестве абонентской платы за дополнительные услуги.

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Как проверить платные услуги

По аналогии с тарифами у вас есть несколько вариантов, как проверить подключенные услуги, которые нередко активируются совершенно случайно. Легче всего это сделать через личный кабинет или приложение. Там же вы можете отключить лишние услуги, нажав всего одну кнопку:

Запустите приложение или авторизуйтесь в личном кабинете оператора. Перейдите во вкладку «Услуги», а затем — «Подключенные». Проверьте, есть ли здесь платные опции, и отключите все лишнее.

Варианты с USSD-запросами никто не отменял, но в данном случае у каждого оператора есть налет уникальности:

МТС — используйте команду *152*2# для вызова сервиса «Контроль расходов», после чего выберете второй пункт;

МегаФон — введите USSD-запрос *505# (*105*11#) или отправьте сообщение со словом «инфо» на номер 5051;

билайн — наберите *110*09# или 067409, а затем ознакомьтесь с информацией в ответном СМС;

Tele2 — воспользуйтесь запросом *189# или *931#, чтобы получить сведения в виде короткого сообщения.

В завершении раскрою секрет, почему подключаются платные услуги и подписки. Чаще всего это происходит, когда на экране смартфона появляется окно с предложением воспользоваться какой-то опцией. Оператор предлагает два варианта: «ОК» и «Отмена». Если вы выберете первый, то подключите платную услуг. Поэтому во избежание лишних трат всегда нажимайте «Отмена».