Один из самых прожорливых процессов на смартфоне — это постоянные запросы местоположения от приложений, которые вы даже не открываете. Я заметил, что мой телефон садится не лучше, чем у мамы, хотя батарея в порядке. Разница оказалась в приложениях: у меня их втрое больше, и многие тайком лезут за геоданными в фоне. Конечно, можно просто удалить лишние программы на Android по нашей инструкции. Но я хочу разобрать, почему вообще так происходит, как отключить фоновую геолокацию у ненужных приложений и что реально меняется после этого.

Почему фоновая геолокация так сильно сажает батарею

Речь идёт о ситуации, когда приложение проверяет ваше местоположение, пока вы им не пользуетесь и даже не смотрите на экран. Приложения, использующие фоновые службы геолокации, о которых мы рассказывали отдельно, задействуют встроенный GPS-чип или Wi-Fi, чтобы определить ваше положение, когда вы активно не пользуетесь приложением. Как часто — зависит от конкретного приложения.

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Части приложений это действительно нужно для работы. Некоторым приложениям это требуется для корректной работы, особенно тем, что опираются на карты в своих ключевых функциях — например, DoorDash, Airbnb и Pokémon Go. Но есть и вторая причина: любое приложение, которое хочет собирать данные, скорее всего, запросит эти разрешения — а значит, соцсети тоже под подозрением, ведь они собирают больше всего информации, включая ваше местоположение.

Важный момент про режим полёта, на который многие надеются. Вопреки распространённому мнению, режим полёта не отключает фоновые службы геолокации, потому что не отключает GPS-приёмник телефона. Это значит, что данные о местоположении по-прежнему могут обрабатываться в фоне с помощью спутниковых сигналов.

Что именно экономит батарею при отключении фоновой геолокации

Тут работает сразу несколько механизмов. Во-первых, снижается нагрузка на процессор. Отключение фоновой геолокации может предотвратить пробуждения процессора, которые иногда случаются, когда приложение обновляет местоположение. Во-вторых, реже работает энергоёмкое железо. Запрос местоположения обращается к встроенным компонентам телефона, что может быть серьёзным источником разряда, потому что требует повышенного энергопотребления от GPS-чипа, Bluetooth-сканера и Wi-Fi-модуля.

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В-третьих, тратится энергия на связь: процесс передачи данных по сети использует Wi-Fi или мобильную связь, то есть нужно отправлять и получать радиосигналы, а при слабом приёме энергозатраты растут ещё сильнее. Смысл в том, что строгие разрешения переносят решение на уровень системы. Более строгие настройки геолокации заставляют операционную систему отклонять аппаратные запросы на раннем этапе, что позволяет держать физические радиомодули выключенными, а циклы сна процессора — непрерывными.

Как отключить геолокацию в фоне на смартфоне

Есть два подхода: отключать разрешение отдельно для каждого приложения или зайти в один общий раздел и пройтись по списку. Лучше именно отозвать разрешения, чтобы этим управляла операционная система: сделать это можно для каждого приложения в настройках приложений или через панель конфиденциальности. Вот инструкция:

Откройте «Настройки», затем «Конфиденциальность» или «Безопасность и конфиденциальность». Перейдите в «Другие настройки конфиденциальности», а затем в «Диспетчер разрешений». Найдите пункт «Геолокация» и просмотрите список приложений.

Дальше выберите для них «Не разрешено» или «Разрешить только во время использования». Системные приложения трогать не нужно — включать показ системных приложений не требуется, потому что менять разрешения для основных приложений не стоит.

Какой побочный эффект стоит держать в голове

Совсем без последствий не обойдётся, но они предсказуемы. После изменения этих настроек вы можете заметить, что некоторые приложения не дают точных данных о местоположении или выдают результаты поиска, неточные для вашей местности.

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Это легко откатить для конкретного приложения. Если это мешает работе приложения, разрешения можно снова включить через раздел управления приложениями в настройках. То есть логика простая: снимаете доступ у всех неважных приложений, а если какое-то из них начинает вести себя странно, точечно возвращаете ему право на геолокацию.