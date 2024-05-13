Кто-то оплатил проезд в Метро Москвы моим «лицом». Как вернуть деньги и удалить биометрию

С 2021 в московском метро заработала революционная система оплаты по биометрии Face Pay. Революционная — потому что в таких масштабах до этого ее не применял ни один метрополитен в мире. Все станции без исключения снабдили специальными камерами, и все, что требуется от пассажира — это сфотографировать лицо в приложении «Метро Москвы», привязать банковскую карту и при проходе через турникет зафиксироваться на секунду и посмотреть в объектив. Сказать, что это удобно, значит не сказать вообще ничего. Но недавно я столкнулся с проблемой, которая заставила меня задуматься о целесообразности дальнейшего использования Face Pay.

Как ездить в Метро Москвы дешевле

Я успешно пользуюсь Face Pay уже несколько лет. Во-первых, потому что это своего рода аттракцион, и мне, как техногику, платить лицом, а не картой банально интереснее. Во-вторых, потому что так дешевле. Стоимость проезда, оплаченного биометрией, составляет 50 рублей вместо 61 рубля по карте Мир. Тройки у меня нет, поскольку в Москве я бываю не часто, поэтому Face Pay для меня был идеальным выбором.

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Однако на прошлой неделе, а, если точнее, то 8 мая, когда я был уже за границей, мне неожиданно поступило уведомление от банка о списании 50р. Я в курсе, что иногда деньги за проезд списываются с небольшим лагом. Но последний раз я пользовался метро 5 мая, когда уезжал в отпуск, причем отлично помню, как Сбербанк прислал мне оповещение об успешной оплате. То есть сомнений в том, что это был новый платеж, не было.

Лишний платеж в Метро

Чтобы удостовериться, я спросил жену, не платила ли она в метро моей картой — вдруг это ее проход оплатился с задержкой, но она показала операцию в своем банковском приложении, где отображалась ее собственная операция. К тому же, поскольку она платит за проезд картой Мир, стоимость для нее составляет 61 рубль. Я бы даже мог предположить, что оплата «задвоилась», но против этого говорило два важных момента:

Второй платеж пришел только спустя 3 дня , а задержки списании — если они и бывают — составляют чаще всего не больше суток с момента фактической оплаты;

, а задержки списании — если они и бывают — составляют чаще всего не больше суток с момента фактической оплаты; Платили, очевидно, на другой станции. Мой собственный платеж записан как Mos. Transport Moskva RUS, а не мой — как Mos. Trapsport ul.Pros Moskva RUS.

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Совокупность фактов указывала на то, что Face Pay просто принял кого-то за меня. Причем это была именно оплата биометрией, потому что сумма платежа составила 50р. Это вселило в меня уверенность, что как минимум моя банковская карта не дискредитирована, а значит, никакой опасности скорее всего нет. Поначалу я даже не хотел никуда обращаться, но здравый смысл подсказал, что сделать это все-таки стоит.

Как отменить непонятный платеж в Сбербанке

Связаться с поддержкой Московского метро у меня не вышло. Звонить было накладно, а дописаться до оператора в чате так и не вышло. Чат-бот все время говорил, что не понимает меня и предлагал только какие-то совсем не подходящие мне действия вроде пополнения Тройки, настройки биометрии и т.д. А связаться с метро все-таки имело смысл, хотя бы для того, чтобы оповестить их о возможном сбое в работе Face Pay.

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Однако по итогу мне не осталось ничего другого, кроме как написать в Сбербанк, карта которого и привязана у меня в приложении Метро Москвы для биометрической оплаты.

Я запустил приложение Сбербанк Онлайн;

Открыл вкладку Ассистент и написал запрос;

После этого ко мне подключился оператор;

Я описал проблему и мне тут же отменили платеж.

Я даже не ожидал, что будет так просто. По сути, я писал в поддержку Сбера чисто из-за того, что не мог связаться с поддержкой метро. Но в банке не только отменили платеж, не разбираясь в деталях, но и сообщили, что я могу и впредь обращаться за решением подобных проблем, если они снова возникнут. Понятное дело, что 50 рублей — это не те деньги, ради которых вообще стоило бы поднимать панику. Но риск попасть на более крупную сумму все-таки отрезвил меня.

Как удалить свою биометрию из Метро Москвы

Поэтому — просто на всякий случай — я решил удалить биометрию из приложения Метро Москвы:

Запустите приложение «Метро Москвы»;

Откройте вкладку личного кабинета;

Нажмите на баннер «Биометрия»;

В верхнем углу нажмите иконку мусорки для удаления биометрии.

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Не то что бы я вообще не собирался пользоваться оплатой по биометрии в московском метро, но у меня появились определенные опасения относительно надежности этой системы. Все-таки теперь они не являются беспочвенными, а основаны на реальном случае ошибочного списания, пусть и единичного. Однако не исключаю, что при следующей поездке в Москву я снова сдам биометрию и продолжу платить за проезд в метро по Face Pay. Кто знает.