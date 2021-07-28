Лучшие приложения для учета финансов в 2021 году

В последние годы большое количество населения говорит о финансовой грамотности, инвестициях и прочих способов рационализировать свои доходы. Современные банковские приложения умеют считать статистику средств, однако часто она неточная и требует постобработки. В статье делимся советами по анализу своего бюджета и предлагаем вашему вниманию лучшие приложения для учета собственных финансов.

Сейчас все социальные сети буквально пропитаны историями о финансовой составляющей. В сети есть огромное количество курсов от молодых и успешных парней, которые зарабатывают от 100 тысяч в день и делятся своим опытом. Порой кажется, что они разбогатели на этих самых курсах, обещающих богатство. Как и в любом другом деле — надо начинать с малого. И я предлагаю начать со статистики, ответив себе на вопрос: Куда уходит большая часть ваших средств?

Читайте также: Google разрешит официально переносить WhatsApp с iOS на Android

Всегда когда вопрос касается денег и заработной платы у меня лично возникает лишь одно желание — деньги должы всегда быть. Хочется жить так, чтобы полностью освободить разум от материальных нужд и оставить время подумать о вечном. Я никогда не анализировал сколько трачу в месяц, в год, в 5 лет. Но однажды, открыв анализ расходов в банковском приложении, оказался в полном замешательстве. Сумма, которую я потратил в месяц мне и не снилась. Тогда, в полной растерянности, я его закрыл и больше никогда не открывал. Зато, начал записывать все свои расходы в приложение Заметки и вести дневник расходов. Записывал буквально все — от шоколадки в соседнем ларьке до крупных покупок вроде мобильной техники. КПД у этой процедуры был колоссальный. Я не стал урезать себя в желаниях. Они сами по себе отпадали, как только я доставал телефон для того, чтобы внести расходы. Пришло время облегчить себе работу. Благо приложений для этого сейчас очень много.

Финансы — просто и удобно

Приложение привлекает в перую очередь красотой оформления и удобством. Больше не возникнет необходимости тонуть в дебрях банковских приложений. Программа возьмет все на себя. Удобно, что приложение умеет автоматически расчитывать баланс по каждой карте и затем переводит все расходы в наглядную форму диаграммы. Важный момент любого приложения для финансов — сортировка по различным категориям, дате и суммам. Если стандартных категорий будет мало — всегда можно создать свои. Я думаю, что сейчас каждый россиянин мечтает иметь заработную плату, не привязанную к отечественной валюте. Для тех, у кого это получилось, приложение позволяет учитывать финансы в разных валютах. И в отпуске тоже будет удобно.

Скачать ФИНАНСЫ

Коллеги пишут: Что ни в коем случае нельзя делать со старыми телефонами.

1Money — минимализм в приложении, но не в жизни

Приложение изначально ставит перед собой цель, которая нужна большинству пользователей: узнать, куда исчезают деньги. Очень простое приложение. В отличие от предыдущего, анализ расходов представлен в виде графика. Лично мне диаграмма кажется привычнее, но хорошо, что разработчики предоставляют нам выбор. Из приятного могу выделить: учет долгов и сбережений в отдельном меню и семейный доступ, с помощью которого можно вести доходы вместе с родными. Данные синхронизируются через облачное хранилище. Из неприятного пользователи отмечают малое количество категорий, их 8. У приложения существует платная подписка, за которую я, конечно же, платить не буду. И вам не советую. С ней функциональность расширяется большим количеством категорий, возможностью добавления дохода вручную, на тот случай, если вы не получаете зарплату каждый месяц.

Скачать 1MONEY

Cubux умеет скандировать QR коды на чеках

Еще одно отличное приложение для учета расходов. Лично мне дизайн Cubux понравился больше всех. Приложение делает упор на аналитику, предоставляя четкие, наглядные графики и еще одну киллер-фитчу — заранее составленный бюджет. Так, можно ограничить сумму на ту или иную категорию и смотреть в динамике, как вы справляетесь. Также существует возможность составления списка покупок перед походом в магазин. Приятно удивила возможность сканировать QR коды на чеках. Теперь можно не вводить вручную данные об опрациях. Если вы переживаете за сохранность своей информации — в Cubux есть резервные копии и синхронизация с iOS устройством или web — версия.

Скачать CUBUX

Читайте нас в Google Новости и будьте в курсе последних новостей из мира мобильных технологий.

AndroMoney — проверенный временем

То, что называется тяжелая артиллерия. Максимально упрощенный дизайн и большое количество функций на борту. Отличное решение для устройств из ультрабюджетного сегмента или для старшего поколения пользователей. Позволяет иметь несколько учетных записей, поддерживает популярные облачные сервисы Dropbox и Google Drive и резервное копирование.

Скачать ANDROMONEY

По вопросам кредитов — Money Manager

Приложение позволяет контролировать доходы, расходы и формирует общий денежный поток каждый месяц. Из особенностей следует отметить возможность контроля погашения кредитной карты и доступ к ПК через Wi-Fi, что значительно упрощает контроль денежных средств. Теперь всю статистику можно просматривать на экране монитора. Помимо категорий и подкатегорий Money Manager способен добавлять часто используемые операции в раздел Избранное.

Скачать MONEY MANAGER

А как вы контролируете свой бюджет? Используете для этого отдельные приложения или записываете все вручную? Обзяательно поделитесь своим опытом в нашем Телеграм чате.