На что способна зарядка смартфонов на 300 Вт от Realme и что она дает

Несмотря на то что в какой-то момент быстрая зарядка стала главным мерилом технологичности смартфонов, довольно быстро производители уперлись в потолок естественных ограничений. Сделать так, чтобы аккумулятор мобильного устройства заряжался мгновенно, было нельзя чисто физически, поэтому вендоры стали бороться за каждую дополнительную минуту. Так начали расти мощности применяемых для зарядки блоков питания. Сначала появились 50-ваттные ЗУ, потом — 100-ваттные, а теперь Realme показала миру технологию аж на 300 Вт. Она обещает изменить наше представление о скорости зарядки мобильных устройств. Но вот получится ли?

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Самая быстрая зарядка смартфона

Realme ведет разработку новой технологии зарядки уже довольно давно, но продемонстрировать ее в действии решилась только сейчас. Компания опубликовала анонс, продемонстрировав прототип смартфона с новой технологией зарядки, который набирает 15% заряда всего за 30 секунд. То есть, если предположить, что аппарат способен сохранять такую скорость на протяжении всего процесса, то совокупное время зарядки составит всего лишь около 3,5 минут.

Звучит круто. Жаль, что современные технологии восполнения ресурса аккумулятора не позволяют этого сделать. Вне зависимости от мощности используемого блока питания скорость зарядки неизменно снижается ближе к моменту завершения. Как правило, это происходит при достижении батарейкой 80%. На этой отметке отключается режим зарядки быстрым током, и начинается зарядка малым током. Нередко именно из-за этого смартфону, чтобы восполнить оставшиеся 20%, может потребоваться столько же времени, сколько занимает зарядка от 1 до 80%.

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Realme заявляет о возможности полной зарядки за 5 минут. Но на практике мы будем иметь дело в лучшем случае с 5-6, а скорее 7-8 минутами. Безусловно, это все равно серьезный скачок в сокращении времени, необходимого для восстановления заряда устройства, что может изменить привычки пользователей смартфонов. Другое дело, что в коммерческих аппаратах столь быстрая зарядка все равно не используется и скорее всего не будет. В пользу этого говорит тот факт, что предыдущая технология зарядки от Realme на 240 Вт революции также не совершила.

За сколько можно зарядить смартфон

Если помните, компании удалось нарастить мощность в 2 раза относительно конкурентов, но практического смысла от этого не было, что мы могли наблюдать на примере Realme GT 5, который при вдвое более мощном ЗУ, чем у флагманов конкурентов, заряжается за те же 12-15 минут. Очевидно, инженеры намеренно урезали скорость зарядки, чтобы не сжечь смартфон. Так что пока что наработки Realme выглядят только как маркетинговый ход.

То ли дело Xiaomi, чья технология позволяет восполнить ресурс аккумулятора всего за 10-12 минут, заметно меньше нагружая устройство и электросеть? Xiaomi уже давно реализовала 120-ваттную зарядку, которая позволяет зарядить смартфон за 12 минут. Эта технология не только существует, но и активно применяется в реальных устройствах, в том числе и довольно недорогих. Преимущество решения Xiaomi заключается в меньшей нагрузке на аккумулятор и электронику смартфона, что потенциально может продлить срок службы устройства.

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Безусловно, современные пользователи смартфонов регулярно сталкиваются с ситуациями, когда требуется зарядить устройство за считанные минуты. Но большинство людей заряжают свои телефоны ночью или в течение дня, когда есть свободное время. Кроме того, существуют опасения относительно влияния столь мощной зарядки на долговечность аккумулятора и других компонентов смартфона. Высокие токи и температуры, возникающие при зарядке мощностью 300 Вт, могут ускорить деградацию батареи и потенциально создать проблемы с безопасностью.

Чем опасна быстрая зарядка для смартфона

Но даже если предположить, что Realme запустит 300-ваттную зарядку, критического влияния на рынок она все равно не окажет. Все-таки разница между 5 (а скорее 8-10, потому что ходят слухи, будто компания тестировал зарядку на смартфоне с АКБ на 4600 мА*ч) и 12 минутами у розетки в большинстве случаев не сыграет особой роли для пользователя, но может существенно повлиять на долговечность устройства.

Сегодня производители идут на разные ухищрения, чтобы реализовать более быструю зарядку. Чаще всего для этого они банально уменьшают емкость аккумуляторов в своих устройствах. Например, Redmi Note 11 Pro+ со 120-ваттной зарядкой оснащается батарейкой на 4500, а не не 5000 мА*ч. Естественно, чем меньше АКБ, тем быстрее он заряжается. Но производители топовых смартфонов нередко идут другим путем. Например, они используют не 1 большой аккумулятор, а 2 поменьше. Это тоже позволяет сократить время восполнения их ресурса, но обходится дороже.

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Но мало просто добиться высокой скорости. Необходимо сделать так, чтобы смартфоны были способны выдерживать столь высокие токи зарядки без существенного сокращения срока службы. А традиционные литий-ионные аккумуляторы могут быстро деградировать при постоянном воздействии сверхвысоких нагрузок, что приводит к необходимости более частой замены батареи. Проблему решил бы переход на иные технологии производства аккумуляторов, но в широком доступе их пока нет. Поэтому пользуемся тем, что дают.