Не работает переводчик в Хроме. Что делать

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Кирилл Пироженко 0

Гугл переводчик прошел достаточно длинный путь становления: от банального перевода по словам до вполне комфортного перевода фраз и текстов. Причем в последнем случае зачастую даже не приходится обращаться к оригиналу, чтобы определить контекст некоторых словосочетаний. В этой связи многие пользователи используют встроенный в браузер Google Chrome переводчик, чтобы с комфортом просматривать сайты на иностранных языках. К сожалению, периодически в его работе случаются обидные сбои.

Многие уже не представляют браузер без встроенного переводчика.

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Может произойти так, что переводчику не удастся распознать сайт на иностранном языке или вообще откажется запускаться. Давайте разберемся, что делать, если не работает Google Translate в Хроме на смартфоне и компьютере.

Переводчик в Хроме — как включить

Гугл Переводчик очень мощный инструмент, встроенный в Хром.

После того как появилась необходимость постоянно просматривать сайты на английском языке, я реально на себе оценил прогресс и удобство встроенного в Хром переводчика. С учетом того, что последний раз перед этим я пользовался им, еще учась в университете, а это было семь лет назад, то разница, мягко говоря, значительная. Перевести целую страничку сайта для Гугл Переводчика теперь вообще не является проблемой. Причем делает он это быстро. А что самое главное — понять суть написанного текста можно практически не напрягаясь. Безусловно, бывают ситуации, когда приходится обратиться к оригиналу и посмотреть, как именно выглядит то или иное словосочетание или предложение. Но в целом встроенный переводчик справляется со своими задачами на ура.

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В такой ситуации любой сбой в его работе может принести некоторые трудности тем пользователям, кто на него полагается. К счастью, большинство проблем можно достаточно быстро решить и продолжать пользоваться привычной функциональностью. Если Хром не активирует переводчик в приложении на смартфоне, то необходимо сделать следующее:

  • Запустите Google Chrome.

    • Распознавание языка почти всегда работает корректно.

  • Нажмите на три точки в правом верхнем углу экрана.
  • В появившемся меню выберите “Настройки”.
  • Пролистайте в самый низ и перейдите в “Языки”.
  • Добавьте необходимые языки в раздел “Языки контента” с помощью “+”, тогда текст на сайтах, где это возможно, будет отображаться на выбранном языке.
  • Активируйте переключатель “Предлагать отправлять страницы на других языках в Google Переводчик”.
  • Нажмите на кнопку “Дополнительно” и в пункте “Автоматически переводить страницы на этих языках” добавьте все необходимые языки, при определении которых Хром будет автоматически запускать переводчик.
  • Вернитесь в браузер и запустите страничку, которую хотите перевести.
  • Если перевод не произошел автоматически, то нажмите на три точки в правом верхнем углу и выберите пункт “Перевести…”.
  • В появившемся внизу экрана меню установите языки, если этого не произошло автоматически и ждите результатов перевода.

После этих действий перевод будет работать достаточно корректно. Если автоматически определяться языки не будут, то запускайте перевод вручную через три точки. Благо, что такая возможность есть, и она работает без сбоев и проблем.

Как сделать переводчик в Хроме

Подобные функции позволяют раздвигать границы общения между людьми.

Но проблема с запуском переводчика может возникнуть не только на смартфоне, но и на компьютере. Кстати, его функциональность на смартфонах и компьютерах совершенно не отличается. То есть перевод на двух этих устройствах будет абсолютно одинаковым. К счастью, решение у нее практически такое же, только путь в настройках немного иной:

  • Запустите Google Chrome на вашем компьютере.
  • Нажмите на три точки в правом верхнем углу экрана.

    • Настройки на компьютере максимально близки к таковым на смартфоне.

  • Перейдите в раздел “Языки”.
  • Активируйте переключатель “Предлагать перевод страниц, если их язык отличается от используемого в браузере”.
  • В список над этим переключателем с помощью кнопки “Добавить языки” добавьте языки, сайты на которых вы периодически просматриваете.

    • Не забудьте активировать эту функция для автоматического определения языка в настройках.

  • На всех добавленных языках нажмите по очереди три точки и поставьте галочку на фразу “Предлагать перевести страницы на этом языке”.
  • Закройте браузер и откройте заново.
  • Перейдите на страничку, которую хотите перевести.
  • Если перевод не происходит автоматически, то в адресной строке нажмите на иконку Гугл Переводчика.
  • Установите языки, если они не определены, и дождитесь окончания перевода.

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После этих настроек мне ни разу не пришлось руками активировать перевод. Браузер автоматически определяет все нужные мне иностранные языки и достаточно точно переводит все страницы. На самом деле после активного пользования этой функцией слабо себе представляю браузер без этой возможности. Если вы не в совершенстве владеете иностранным языком, то именно такие полезные фичи позволяют вам раздвинуть границы и читать новости и общаться с людьми на других языках. Безусловно, Гугл Переводчик в ближайшее время не заменит профессиональный литературный перевод, но понять основную мысль текста получится без проблем. В общем, советую произвести необходимые настройки и изучать любую нужную вам информацию на разных языках.

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