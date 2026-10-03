В приложении Google есть очень полезная функция, о которой почти никто не знает. Я четыре года не обращал на неё внимания, хотя слежу за своей безопасности, используя другие настройки защиты Android. Но эта функция делает совершенно иные вещи, проверяя утечки обо мне в интернете и помогая их удалить.

Почему я четыре года проходил мимо этой функции

К Google у меня много претензий по части приватности, поэтому я не ждал от него полезных инструментов для защиты личных данных. Настройки приложения Google я открывал редко, а в меню профиля заходил только ради аккаунта. Настройка всё это время была там, но в глаза не бросалась. Так же было и с функциями Android Auto, которые я недооценивал: пока случайно не попробуешь, кажется, что они тебе не нужны.

👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX

Жалею я об этом по простой причине. Мои данные уже попадали в утечки, то есть утекали в сеть после взломов разных сервисов. Все эти годы я не знал, всплывают ли мой адрес и телефон в поиске. Теперь это проверяют за меня, и мне спокойнее.

Что проверяет «Результаты с информацией о вас»

Вы сообщаете Google свои данные, а он ищет их в поисковой выдаче. Если находит страницу с ними, присылает уведомление. После этого можно попросить убрать ссылку. Если запрос подходит под правила Google, результат пропадёт из выдачи для всех пользователей, а не только у вас. Функция отслеживает:

номера телефонов;

адреса электронной почты;

домашний адрес;

номера удостоверений личности, но эта возможность есть не во всех регионах.

По словам Google, всё, что вы вводите, хранится в зашифрованном виде. Данные нужны только для поиска совпадений, а также для проверки и доработки самой системы.

Как включить проверку на Android-смартфоне

Настройка у меня заняла пару минут, сложно только найти вход. С компьютера можно открыть эту же страницу в браузере: myactivity.google.com/results-about-you. На телефоне порядок такой:

Откройте приложение Google и нажмите на значок профиля. Выберите «Результаты с информацией о вас». Нажмите «Начать». Введите имя. По желанию добавьте прозвище или никнейм, под которым вас могут искать. Нажмите «Продолжить». Укажите данные, за которыми нужно следить. В каждое поле можно добавить несколько значений. Снова нажмите «Продолжить». Проверьте введённые данные и переключателями выберите, куда присылать уведомления: на почту, в приложение Google или туда и туда. Поставьте галочку, что данные принадлежат вам, и нажмите «Сохранить».

Я добавил домашний адрес, номер телефона и три адреса почты, которые не хочу видеть в открытом доступе. Уведомления включил и на почту, и в приложение. Первая проверка занимает до шести часов. У меня она ничего не нашла, но функция продолжит регулярно проверять выдачу, так что узнать о новой странице с моими данными я смогу сразу. Если совпадения найдутся, запрос на удаление подаётся прямо из этого раздела. Искать нужную форму в справке Google не придётся.

Google уберёт ссылку из поиска, но не со страницы сайта

Это главное, что нужно понимать. Google может удалить материал только из результатов поиска, а сама страница с вашими данными останется на сайте. Найти её по-прежнему можно будет через другие поисковики или по прямой ссылке. Чтобы убрать её совсем, придётся писать владельцу сайта.

👉 Залетай в чат AndroidInsider.ru в MAX

Есть и другие ограничения. Не каждый запрос одобряют: решение зависит от правил компании. По справке Google, в некоторых регионах часть возможностей доступна только тем, кому уже исполнилось 18 лет. Кроме того, придётся самому отдать Google свои адрес и телефон. Мне это кажется разумной платой, но решать вам.

Одной функции мало: чем я её дополняю

«Результаты с информацией о вас» проверяют только поисковую выдачу. Поэтому я пользуюсь ещё двумя инструментами. Первый — проверка в Google Менеджере паролей: он сообщает, если данные моих аккаунтов появились в даркнете, то есть на закрытых сайтах, где продают украденные базы. Недавно он нашёл там мой старый пароль, и мне пришлось поменять его больше чем в сотне старых аккаунтов.

Второй — сайт Have I Been Pwned. Он проверяет, попадала ли ваша почта в известные утечки, и может присылать уведомления о новых. Но и он не всесилен. Недавно утекли мои почта и пароль из одного местного приложения, которое уже закрылось, а сайт об этом не сообщил. После этого я окончательно понял, что полагаться на один сервис нельзя.

⚡ Подписывайся на AndroidInsider в Telegram

Именно поэтому функцию Google я советую включить всем, даже если вы уверены, что ваших данных в сети нет, и использовать её наряду с другими средствами защиты. Она бесплатная, работает сама и не требует следить за чем-то вручную. Если вы уже разбираетесь в настройках сервисов Google, заодно загляните в большое обновление Google Фото: там тоже есть функции, которые легко пропустить.