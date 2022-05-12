Не удалось обновить Chrome на Android. В чём дело

Android всегда нравился мне своей внутренней независимостью. Google специально разделила составные компоненты своей операционной системы, придав им самостоятельности, чтобы облегчить обновление. В результате компания может независимо рассылать апдейты не только на штатные приложения, для чего Apple, например, сделать просто не под силу, но и отдельные системные компоненты. Благодаря этому любой баг может быть устранён небольшим патчем без необходимости разрабатывать большое системное обновление как в случае с iOS. Но у такого подхода есть и минусы.

Объективным минусом разделения Android на независимые компоненты и приложения, которые можно обновлять отдельно от самой ОС, является право Google остановить их поддержку. Компания запросто может отключить обновление любых системных элементов, а также фирменных утилит, которые получают апдейты через Google Play. Говорят, что именно этой возможностью и воспользовалась Google.

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По словам подписчиков нашего телеграм-чата, они столкнулись с тем, что им не удаётся обновить Google Chrome на Андроид. При попытке установить последнюю версию браузера Google Play выдаёт ошибку о том, что обновление невозможно. При этом Chrome — не единственное приложение, которое не позволяет накатить апдейт. То же самое происходит и с рядом системных компонентов вроде Android Web View.

Не обновляется Chrome на Android

Я решил проверить и запросил в Google Play новые версии всех своих приложений и системных компонентов, которые не обновлялись на тот момент уже около пары недель. В большинстве случаев каталог прислал апдейты, однако Google Chrome и Android Web View (компонент, отвечающий за отображение веб-контента в приложениях) обновлений не получили. Они просто выдали ошибку с текстом: «Не удалось скачать».

Ситуация, прямо скажем, довольно странная по нескольким причинам:

Во-первых, потому что Google не объявляла о каких-либо ограничениях на обновление бесплатного и тем более системного софта для России.

Во-вторых, Google было бы проще не присылать обновление для приложений и системных компонентов для России, если бы она хотела как-то нас ограничить.

и системных компонентов для России, если бы она хотела как-то нас ограничить. В-третьих, остальные системные компоненты Android вроде ARCore Services, Carrier Services, а также приложения «Телефон», «Сообщения» и др. обновились без проблем.

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Что всё это значит? А то, что причина, по которой приложения и системные сервисы не могут обновиться, высоко вероятно заключается в банальном сбое. Потому что бессмысленно блокировать только два компонента и продолжать поддерживать все остальные. Тем более, выбор и правда выглядит довольно странно: Chrome и Android Web View. Ведь, по сути, это компоненты одной природы, и, то, что они не могут установиться на Android, скорее всего взаимосвязано.

Как обновить Google Chrome

Выйти из ситуации, если вам позарез нужно обновить Chrome на Android, можно путём установки актуальной APK-версии браузера. Это будет то же обновление, которое вам придётся скачать, а затем накатить себе на устройство вручную. Не бойтесь: ничего страшного или сложного в этом нет — просто скачаете установочный файл, нажмёте на него и подтвердите установку.

Вот как это работает в жизни:

Перейдите по этой ссылке и скачайте APK-файл Chrome;

Дождитесь окончания загрузки и перейдите в раздел «Скачанное»;

Нажмите на APK-файл приложения и подтвердите установку;

Подтвердите взаимозамену обновлённого приложения и старого.

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Для вашего же удобства Android не создаёт дубликат приложения, несмотря на то что они имеют условно разную природу, а просто заменяет старую версию Chrome более новой. Ведь фактически это тот же самый браузер, пусть и установленный несколько иначе, чем привык сам Android. То же самое будет и с Android Web View — скачайте обновлённую версию компонента и установите её вручную.