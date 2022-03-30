Новый вид обмана: мошенники подделывают ваш номер телефона

Спам — это очень надоедливая штука, с которой в последнее время сталкивались буквально все. Начиналось все с почтовых ящиков, которые заполнились ненужными брошюрами и листовками. Дальше были электронные почтовые ящики, в которые до сих пор сыпется все подряд. Но потом, с массовым приходом смартфонов, появился новый тип спама — СМС, мессенджеры и звонки. Именно он раздражает больше всего, но сделать что-то с этим по-настоящему сложно. Теперь стало еще сложнее не просто бороться с этим, но и понять, что это вообще спам.

Спам и мошенничество по телефону

Если спам еще не самое страшное, что может случиться с вами, когда вы получаете какие-то сообщения, то мошенники, которые пользуются новыми технологиями, а они ими пользуются, это действительно большая проблема. Правда, с чем-то подобным пользователи столкнулись только в США, но распространение чего-либо является лишь вопросом времени.

Некоторые пользователи заявили о том, что получили сообщения со своего собственного номера телефона. Звучит странно, но они даже делились доказательствами в социальных сетях. Возможно, что-то подобное было и в других странах, но такой информации пока нет.

Как мошенники и спамеры находят ваш номер и как этого избежать.

Большинство сообщений, которые получали пользователи, носило именно мошеннический характере. То есть людям приходила не реклама, а предложение перейти по ссылке, чтобы получить какой-то подарок или посмотреть подтверждение оплаты крупной суммы по какому-то счету, которую они якобы сделали.

Подозрительное сообщение со знакомого номера

Сообщения, похоже, приходят с личных номеров людей. Если попробовать посмотреть сведения об отправителе, то виден реальный номер человека, а не какой-то рандомный одноразовый, сгенерированный для нескольких рассылок.

Это пугает из-за того, что мошенники могут пойти дальше. Например, обращаться с просьбой от друга, получив вашу базу контактов. А ведь украсть ее не представляет особого труда. В этом случае обман в категории ”скинь 500 рублей на этот номер” выйдет на новый уровень. Согласитесь, даже у бдительного человека будет существенно меньше вопросов, если сообщение придет от друга. Что уже говорить о доверчивых.

Пока точно сказать, как работает система манипулирования данными и почему мошенники могут отправлять сообщения с чужих номеров, сложно. Но само наличие такой возможности уже немного пугает.

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Увеличение количества мошенников

За последние несколько дней количество сообщений о поддельных текстах, появляющихся с личных мобильных номеров людей, резко возросло. Больше всего на него жалуются клиенты Verizon, но и у абонентов других сетей тоже бывают проблемы.

Естественно, операторы, мы и здравый смысл подсказывают, что лучше не открывать сомнительные ссылки из SMS. Правда, как эффективно бороться с подобным явлением пока сказать сложно, ведь служба поддержки Verizon попросила клиентов пересылать спам-тексты со своих номеров на специальный короткий номер, а после этого им поступало очень сомнительное предложение. Оно заключалось в блокировке номера. Мало кто захочет блокировать свой номер, и предсказуемо пользователи отказывались это делать.

Операторы делают все, что могут, чтобы оградить людей от подобного рода сообщений. Но в данном случае могут они не так много. Это просто сообщения, которые приходят со стороны, и бороться можно только блокировкой номера. Но еще раз повторю, что едва ли абоненты захотят делать это.

Только представьте, какие возможности это дает злоумышленникам. Они могут позвонить или написать вам не только с номера вашего друга, но и с реального номера какой-либо организации. Допустим, они звонят вам с номера банка или другого государственного учреждения. В этом случае даже система определения номера, сопоставив его с базой, говорит, что ничего плохого не происходит и ему можно верить. Вы получаете информацию и уже не относитесь к ней как к потенциально опасной.

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Как защититься от мошенников

Смотря на все это, понимаешь, что надо быть намного более осторожным в любых контактах с миром через современные средства связи. Все основано на системах, которые можно так или иначе взломать. Это лишний раз заставляет нас верить только людям, с которыми мы общаемся лично. Тут хотя бы никто не преставится их именем и мы всегда будем понимать, кто перед нами.

Относительно сложившейся ситуации, можно только еще раз посоветовать быть бдительным. Даже если вам приходит сообщение от друга, но оно вызывает сомнения, лучше перезвоните или напишите ему, действительно ли это он прислал. Так сообщение точно попадет к нему, а не к мошенникам, и он уже скажет действительно ли он отправил подозрительное сообщение.