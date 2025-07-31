Обновление Алисы в июле 2025 года: что нового появилось на Яндекс Станциях и других устройствах

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Герман Вологжанин

Яндекс ежемесячно обновляет один из своих ключевых продуктов — голосового ассистента Алису, которая постоянно обрастает свежими функциями. Апдейты затрагивают как программное обеспечение, так и аппаратную часть, что связано с выпуском порцией умных устройств. Сегодня Яндекс рассказал про июльское обновление Алисы, поведав о новых гаджетах и возможностях, которые стали доступны постоянным пользователям.

Обновление Алисы в июле 2025 года: что нового появилось на Яндекс Станциях и других устройствах. Новые Яндекс Станции и другие изменения Алисы в июле.Изображение: Яндекс. Фото.

Новые Яндекс Станции и другие изменения Алисы в июле.Изображение: Яндекс

Обновление Алисы в июле включает в себя 5 главных изменений, затрагивающих экосистему:

  • Выход Яндекс Станции Мини 3 Про. В продажу поступила самая мощная колонка Яндекса среди компактных моделей, обладающая звуком до 18 Вт с акцентом на низкие частоты, поддержкой Zigbee и модульной конструкцией — к Станции можно подключить фирменный повербанк для автономного использования и климатический модуль для мониторинга температуры и влажности в помещении.
  • Новые цвета Яндекс Станции Стрит. Первая портативная колонка Яндекса, вышедшая на рынок в конце мая, теперь доступна в сером, фиолетовом и оранжевом цветах, которые разбавят уже существующую палитру в черном и зеленом исполнении.
  • Обновление YaOS Store. Фирменный магазин приложений Яндекса, доступный на Smart TV с Алисой открыл возможность загрузки программ для сторонних разработчиков. Они будут появляться в апсторе после прохождения модерации. Сейчас в магазине насчитывается 71 приложение, а в ближайшее время их станет намного больше.
  • Бесплатные функции Алисы Про. Яндекс открыл пользователям виртуального ассистента без платной функции Алиса Про новые возможности: развернутые ответы с YandexGPT 5 Pro, создание картинок и многое другое. Все это уже можно оценить в приложении Чат с Алисой.
  • Обновление Алисы Про. Для платных подписчиков виртуальный ассистент стал персонализированным. Теперь при общении на Яндекс Станциях Алиса учитывает контекст и помнит, о чем с ней говорил человек ранее.

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Все возможности обновления Алисы уже доступны на устройствах, где представлен ассистент. Самое время оценить его способности и подумать о том, что интересного Яндекс добавит в августе.

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