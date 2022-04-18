Ожидание сообщения в Вотсапе. Что это значит

Казалось бы, WhatsApp уже давно с нами и все функции приложения изучены вдоль и поперек: мессенджер редко получает радикальные изменения и какие-то необычные фишки. Собственно, по этой причине он и отстает от Telegram. Правда, это не мешает пользователям сталкиваться с необычными явлениями: об одном из них, когда WhatsApp не запускается на iPhone, вы, наверное, уже слышали. Но что делать, если не получается прочесть сообщение в WhatsApp? Всему виной ожидание сообщения. Слышали об этом?

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Такое происходит крайне редко, но пугает пользователей. Сообщение не доставляется или отправляется, но не до конца. Давайте разберемся, почему возникает этот лаг, зачем ждать отправку сообщения и почему такие сообщения появляются не всегда.

Ожидание сообщения Ватсап

У пользователей WhatsApp сообщения иногда отправляются с большой задержкой либо не доставляются совсем. При этом можно увидеть уведомление «Ожидание сообщения. Это может занять некоторое время». Это значит, вам что-то отправили, но сообщение не дошло. Причин может быть много: например, контакт вышел из сети. Все дело в сквозном шифровании сообщения в чате, благодаря которому только два человека могут иметь доступ к сообщению. Из-за этого никто другой не может перехватить ваши данные.

Но ожидание сообщения в WhatsApp может возникать и по ряду других причин, связанных с работой приложения.

Получатель сменил смартфон.

Был изменен номер телефона, к которому привязан аккаунт WhatsApp.

Пользователь давно не заходил в приложение.

WhatsApp на телефоне был переустановлен.

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Ожидание сообщения в Вотсапе. Что делать

Если получили такое сообщение, то способ исправить это всего лишь один. Так, официальный сайт поддержки WhatsApp рекомендует связаться с другим пользователем и попросить его зайти в мессенджер. Кроме того, для более стабильной работы необходимо, чтобы на обоих смартфонах были установлены последние версии WhatsApp — благодаря этому сможете без сбоев продолжить общение. После входа в приложение устройства пользователей обмениваются ключами шифрования, сообщение отправляется, в результате чего вы увидите текст.

Если появляется ожидание сообщения в WhatsApp, вероятно, на сервере проводятся работы или случился масштабный сбой. Например, у некоторых пользователей прошлой осенью во время масштабного сбоя WhatsApp отображались именно такие сообщения. Поэтому обязательно загляните на специальный сайт, чтобы узнать о сбое в работе в WhatsApp. Возможно, именно из-за этого сообщение и не было доставлено полностью.

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Почему не отправляются сообщения в Ватсапе

WhatsApp является одним из самых удобных способов общения. Но иногда сообщения могут не доставляться. Этому есть логическое объяснение.

Если отправленное сообщение в WhatsApp не доставлено (галочки не синие), вероятно, у вашего собеседника отключен «Отчет о прочтении». Таким образом, вкупе с отключенным временем посещения человек может скрыто смотреть входящие, но не отвечать.

(галочки не синие), вероятно, у вашего собеседника отключен «Отчет о прочтении». Таким образом, вкупе с отключенным временем посещения человек может скрыто смотреть входящие, но не отвечать. Сигнал сети слишком слабый : наверняка, вы или абонент находитесь в зоне плохого покрытия оператора. Например, за городом или в горах.

: наверняка, вы или абонент находитесь в зоне плохого покрытия оператора. Например, за городом или в горах. У вас закончился трафик. К сожалению, сейчас это вполне реально: из-за санкций операторы урезают безлимитные тарифы. Читайте об этом подробнее в нашем материале.

Пользователь занесен в черный список. Из-за этого нельзя не только получить сообщение, но и отправить. При этом всегда будет отображаться только одна галочка. Как выбраться из черного списка — рассказывали в нашем материале.

В групповом чате прочитанные сообщения отображаются иначе: двойная галочка отображается, когда все участники получат сообщение, а синяя — только в том случае, когда все пользователи прочтут его.

В большинстве случаев от проблемы помогает избавиться перезагрузка устройства или включение авиарежима. Таким образом, все сетевые настройки и модуль связи в смартфоне перезапускаются. Недаром этот способ помогает смартфону найти сигнал сети и даже начать работать быстрее. Подробнее о полезных свойствах авиарежима мы рассказывали в нашем материале — обязательно прочтите.

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Так что, переживать, если увидели такое уведомление вместо сообщения точно не стоит. В крайнем случае, всегда можно попытаться связаться с пользователем другим способом. Ожидание сообщения — очередное подтверждение того, что WhatsApp безопасен для общения и третьи лица не могут вмешаться в вашу переписку, к которой есть доступ только у двоих пользователей.

А вы сталкивались с подобной проблемой? Расскажите в нашем Telegram-чате.