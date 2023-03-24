Почему не работает музыка на телефоне и как это исправить

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Герман Вологжанин

Появившись более десяти лет назад, смартфоны заменили нам сразу несколько устройств. И сегодня они являются одновременно и инструментом коммуникации, и медиапроигрывателем, с помощью которого, в частности, можно слушать музыку. В этом нам помогают специальные приложения-плееры. Но с ними порой возникают самые разные проблемы: то песни пропадают, то после закрытия программы останавливается воспроизведение, то на заблокированном экране не отображается виджет проигрывателя. Давайте разбираться, почему не работает музыка и как это исправить.

Почему не работает музыка на телефоне и как это исправить. Приложения для воспроизведения музыки часто тормозят, но это можно исправить. Фото.

Приложения для воспроизведения музыки часто тормозят, но это можно исправить

Почему не работает Яндекс Музыка

Сегодня большинство пользователей слушает любимые песни при помощи стриминговых платформ. И довольно часто люди жалуются на то, что у них не работает приложение Яндекс Музыка — мобильный клиент одного из самых популярных аудиосервисов в России. Поскольку речь идет о площадке для прослушивания потокового аудио через интернет, то наиболее вероятной причиной проблемы являются неполадки на серверах. Проверить, так ли это на самом деле, можно при помощи сайта Downdetector, который агрегирует жалобы пользователей. И не забывайте о важности качества интернета для воспроизведения музыки через интернет.

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То же самое касается случаев, когда не работает музыка в ВК и на других стриминговых площадках. В первую очередь вы должны проверить состояние серверов и только потом искать причину в чем-то другом. Например, в отсутствии подписки. Да, большинство стриминговых платформ являются платными. Но мы неоднократно рассказывали, как подключить Яндекс Плюс, сэкономив при этом немалую сумму.

Почему не работает Яндекс Музыка. Без подписки музыку на стриминговых платформах не послушать. Фото.

Без подписки музыку на стриминговых платформах не послушать

Если вы уже являетесь обладателем подписки Яндекс Плюс, VK Combo или СберПрайм, то попробуйте проверить, работает ли музыка в десктопной версии сервиса. Все в порядке? Тогда, скорее всего, проблема заключается в самой программе. В отдельном материале вы можете узнать, что делать, если не запускается приложение. Изложенные в нем рекомендации актуальны и для Яндекс Музыки, и для СберЗвука, и для VK Music.

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Не работает приложение Музыка — что делать

Если вы не пользуетесь стриминговыми сервисами и слушаете песни через стандартное приложение Музыка или сторонние плееры, то тоже можете столкнуться с проблемами запуска. Универсальный метод решения проблемы — очистка кэша и данных программы:

  1. Откройте настройки телефона.
  2. Перейдите в раздел «Приложения».
  3. Выберите нужную программу.
  4. Нажмите кнопку «Очистить» и подтвердите удаление данных.
Не работает приложение Музыка — что делать. Очистка кэша — универсальный метод решения проблем. Фото.

Очистка кэша — универсальный метод решения проблем

Если у вас все равно не работает Музыка на Андроиде, обязательно обновите приложение на телефоне. Или воспользуйтесь другой программой для воспроизведения песен. Не зря ведь мы составляли список лучших музыкальных плееров.

Почему пропала музыка

С приложением могут возникнуть и другие проблемы. Так, люди часто задаются вопросом, почему пропала музыка. И ответ на него будет зависеть от того, какой программой вы пользуетесь. Если это мобильный клиент стримингового сервиса, а у вас, к примеру, пропала музыка из Яндекс Музыки, то помните о том, что из каталога той или иной платформы всегда исчезают песни по причине окончания срока действия контракта с правообладателем.

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С офлайн-плеерами ситуация иная. Частенько исчезает музыка с телефона по причине как случайного удаления файла, так и вследствие активации фильтра внутри проигрывателя:

  1. Запустите приложение для прослушивания песен.
  2. Откройте его настройки.
  3. Снимите ограничения в графе «Фильтры аудиофайлов» или вручную выберите папки, в которых хранятся музыкальные файлы.
Почему пропала музыка. Из-за жестких ограничений фильтра часто не отображаются нужные песни. Фото.

Из-за жестких ограничений фильтра часто не отображаются нужные песни

Теперь музыка пропадать не должна. Фонотека плеера обновится, благодаря чему проигрыватель сможет показать все имеющиеся на смартфоне песни. Но не забывайте, что после очистки данных или переустановки приложения настройки слетят. Тогда придется заново регулировать ограничения фильтра.

Почему не воспроизводится музыка

Приложение работает, все песни на месте, но не воспроизводится музыка? Для помощи в такой ситуации вновь придется разграничить стриминговые платформы и офлайн-плееры. В первом случае главная причина возникновения проблемы — слабый интернет на телефоне.

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Если не воспроизводится файл на устройстве, то всему виной один из следующих факторов:

  • повреждение файла (или он скачан не до конца);
  • отсутствие поддержки того или иного формата аудио;
  • неправильное имя файла.

Почему не воспроизводится музыка на телефоне, мы поняли, но что делать? Во-первых, проверьте целостность файла на другом устройстве или повторно скачать сего. Во-вторых, попробуйте сделать то же самое через другой плеер. В-третьих, измените имя или скачайте песню в старом добром MP3 с битрейтом не выше 320 Кб/с. Такие файлы откроются на любом смартфоне.

Как слушать музыку в фоновом режиме

Современные смартфоны позволяют решать несколько задач одновременно. Например, если вы переписываетесь в мессенджере, то можете параллельно слушать песни, покинув плеер. Все это помогает сделать музыка в фоновом режиме, которая настраивается автоматически. А при возникновении каких-либо проблем с воспроизведением нужно сделать несколько простых шагов:

  1. Открыть настройки устройства.
  2. Перейти в раздел «Приложения».
  3. Выбрать интересующий плеер.
  4. Во вкладке «Контроль активности» снять ограничения или поставить «Умный режим».
Как слушать музыку в фоновом режиме. Из-за ограничений фоновой работы музыка выключается сразу после выхода из приложения. Фото.

Из-за ограничений фоновой работы музыка выключается сразу после выхода из приложения

Это не единственная причина, почему перестала играть музыка. Также проблема может быть связана с ошибками в работе приложения. Не забудьте на всякий случай очистить его кэш и данные. Кроме того, помните о том, что в приложениях стриминговых сервисов музыка в фоновом режиме зачастую доступна только обладателям платной подписки.

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Музыка на заблокированном экране

Воспроизведением любимых песен можно управлять при помощи виджета музыки на экране блокировки. Он должен включаться автоматически вне зависимости от используемого приложения. Если его нет, обратитесь к инструкции:

  1. Откройте настройки смартфона.
  2. Перейдите в раздел «Приложения».
  3. Выберите свой плеер.
  4. Откройте вкладку «Уведомления».
  5. Разрешите показ оповещений.
Музыка на заблокированном экране. Плеер на локскрине отображается только при условии активации уведомлений. Фото.

Плеер на локскрине отображается только при условии активации уведомлений

После выполнения этой нехитрой манипуляции нужно перезапустить приложение, так как при активном воспроизведении новые параметры не вступают в силу. А в случае, если вам понадобится виджет музыки на рабочий стол, прочитайте наш тематический материал.

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