Работают ли приложения для определения спелых арбузов на самом деле

В разгар летнего сезона, когда прилавки магазинов и рынков заполняются плодами бахчи, многие из нас сталкиваются с извечной проблемой — как выбрать самый спелый и сладкий арбуз? Сегодня самым логичным вариантом выглядит использование смартфонов. Тем более, что рынок уже давно предлагает специализированные приложения, которые обещают определить спелость арбуза по звуку. С ними щелчки по поверхности ягоды обретут не ритуальный, а практический смысл. Так по крайней мере утверждают разработчики. Но насколько эффективны эти приложения на самом деле?

Как работают приложения для выбора арбузов

Большинство приложений, помогающих в определении спелости арбузов, таких как Watermelon Prober или Melony: World First Watermelon, работают по схожему принципу. Пользователю предлагается уточнить размер арбуза, поднести к нему смартфон и несколько раз постучать по плоду. Приложение проанализирует звук и на основе этого сделает вывод о том, насколько арбуз дозрел. Разработчики уверяют, что для этого их программы используют сложные алгоритмы и даже нейросети для обработки звуковых сигналов. Поэтому на них точно можно полагаться. Однако реальность намного сложнее.

По сути, звук при постукивании по арбузу действительно может служить для определения его спелости, но только косвенно:

Звонкий — арбуз недозрел

Глухой — арбуз перезрел

Вибрирующий — арбуз дозрел

⚡️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАШ КАНАЛ В ДЗЕНЕ И ЧИТАЙ ЛУЧШИЕ СТАТЬИ НАШИХ АВТОРОВ, ПОКА ЕЩЁ МОЖНО

Но вот проблема: звук, издаваемый арбузом при постукивании, зависит от множества факторов: размера и формы плода, толщины корки, внутренней структуры мякоти и даже присутствия в ней семечек. Кроме того, на результат могут влиять условия окружающей среды — посторонние шумы или эхо. Учесть все эти параметры в рамках простого мобильного приложения практически невозможно. Микрофоны в смартфонах просто не предназначены для акустического анализа такого рода. Они оптимизированы для записи человеческой речи, а не для улавливания тонких различий в звучании фруктов.

Можно ли выбрать арбуз по звуку

Несмотря на громкие заявления разработчиков, на данный момент нет убедительных научных исследований, подтверждающих эффективность определения спелости арбуза по звуку с помощью смартфона. Академическое сообщество не представило доказательств того, что такой метод может быть достоверным.

Для создания действительно работающей системы потребовалось бы проанализировать тысячи арбузов, проверив каждый на спелость после записи звука. Это колоссальный объем работы, который вряд ли был проделан разработчиками бесплатных мобильных приложений.

⚡️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАШ ЧАТ В ТЕЛЕГРАМЕ, ТАМ ТЕБЕ ОТВЕТЯТ НА ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ АНДРОИД

Правильность этой оценки подтверждают и низкие оценки приложений от пользователей, которые уже испытали их. Например, Watermelon Prober имеет всего 2,8 балла из 5 на основе почти 400 отзывов, что говорит о том, что пользователи не находят его точным и сколь-нибудь полезным.

Так оно и есть. Потому что приложению вообще наплевать, по чему именно вы стучите. Оно даже не способно отличить звон арбуза от звука, который провоцирует удар по другой поверхности. Например, по столу или по полу. Но откуда, в таком случае, берутся положительные отзывы? Ведь они есть, и их немало. Все дело в факторе случайности. Ведь среди арбузов, которые лежат на прилавке в магазине, почти наверняка есть спелые и сладкие. Однако тот факт, что вам попался именно такой, совершенно не значит, что все это благодаря приложению.

Как правильно выбрать спелый арбуз

Вместо того чтобы полагаться на сомнительные технологические решения, стоит обратиться к проверенным временем методам выбора арбузов. Обращайте внимание на внешний вид плода, ищите сухой хвостик и яркое желтое пятно на боку. Выбирайте арбузы в сезон — с августа по сентябрь, когда вероятность найти спелый плод выше.

Опытные покупатели рекомендуют также обратить внимание на следующие признаки:

Цвет корки : спелый арбуз обычно имеет насыщенный темно-зеленый цвет с контрастными полосками.

: спелый арбуз обычно имеет насыщенный темно-зеленый цвет с контрастными полосками. Блеск : корка зрелого арбуза должна быть матовой, а не глянцевой.

: корка зрелого арбуза должна быть матовой, а не глянцевой. Форма : идеальный арбуз имеет симметричную форму без вмятин или выпуклостей.

: идеальный арбуз имеет симметричную форму без вмятин или выпуклостей. Вес: спелый арбуз должен казаться тяжелым для своего размера.

⚡️ПОДПИШИСЬ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ ТЕХНОКОТ. ЭТО АГРЕГАТОР ЛУЧШИХ СТАТЕЙ, НОВОСТЕЙ И ИНСТРУКЦИЙ ПО ВЕРСИИ РЕДАКЦИИ ANDROIDINSIDER.RU. ТЕБЕ ПОНРАВИТСЯ

Помните, что даже традиционные методы не дают 100% гарантии, и иногда выбор хорошего арбуза — это немного удача. Но, по крайней мере, эти методы основаны на реальном опыте, а не на сомнительных алгоритмах мобильных приложений.

Нельзя забывать, что основная цель многих разработчиков — не помочь потребителям, а заработать на популярном тренде. Создание приложения, которое якобы решает распространенную проблему, может привлечь множество скачиваний и, соответственно, прибыль, даже если реальная эффективность программы сомнительна.

Важно отметить, что в отличие от профессиональных продавцов или производителей, разработчики приложений не несут никакой ответственности за качество выбранного с помощью их программы арбуза. Это снимает с них обязательства по обеспечению точности работы приложения.