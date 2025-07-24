Умные напоминания о сообщениях в WhatsApp: как работает новая функция из бета-версии мессенджера

В 2025 году WhatsApp должен получить массу крутых нововведений, которые помогут ему догнать и перегнать по функциональности Telegram. Среди них появится даже конструктор чат-ботов, чтобы каждый мог собрать личного ассистента по свои цели. Но пока мессенджер радует нас куда более приземленными фишками: по последним данным, в WhatsApp появятся напоминания о сообщениях. Зачем они нужны и как помогут обычному пользователю?

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Сотрудники WABetaInfo нашли в последней бета-версии мессенджера функцию установки напоминаний для сообщений. Это поможет пользователям не забыть ответить на них, не закрепляя чаты и не отмечая их непрочитанными. Вместо этого просто ставите напоминалку прямо из меню переписки.

На данный момент, напоминания о сообщениях доступны на 2, 8 и 24 часа или же временной промежуток можно задать вручную. После настройки рядом с сообщением отображается колокольчик, а по готовности приходит уведомление, нажав на которое переходишь к нужному сообщению. Если в нем есть медиафайл, напоминание в Ватсапе отобразит его превью — можно будет ознакомиться с картинкой, не переходя в чат.

Почему WhatsApp нагло копирует функции Telegram и делает это так поздно

Также по данным издания, WhatsApp тестирует новые уведомления: вскоре пользователи будут получать напоминания о непрочитанных чатах с важными абонентами. Время от времени мессенджер будет напоминать, что забыл про важную переписку. Сейчас такая фишка есть уже во многих соцсетях, включая ВКонтакте, но чаще всего она, скорее, мешается, чем помогает. Новые функции уведомлений в Ватсап пока на стадии разработки и дата запуска неизвестна. Подпишитесь на наш канал в Телеграме, чтобы ничего не пропустить!