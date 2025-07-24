Умные напоминания о сообщениях в WhatsApp: как работает новая функция из бета-версии мессенджера

  2. Темы
  3. Полезно знать
Иван Герасимов

В 2025 году WhatsApp должен получить массу крутых нововведений, которые помогут ему догнать и перегнать по функциональности Telegram. Среди них появится даже конструктор чат-ботов, чтобы каждый мог собрать личного ассистента по свои цели. Но пока мессенджер радует нас куда более приземленными фишками: по последним данным, в WhatsApp появятся напоминания о сообщениях. Зачем они нужны и как помогут обычному пользователю?

Умные напоминания о сообщениях в WhatsApp: как работает новая функция из бета-версии мессенджера. WhatsApp готовит функцию напоминаний о сообщениях. Фото: androidauthority.com. Фото.

WhatsApp готовит функцию напоминаний о сообщениях. Фото: androidauthority.com

ПОДПИШИСЬ НА "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В ТЕЛЕГРАМ: ТАМ СОБРАНЫ ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ ПО САМОЙ ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ

Сотрудники WABetaInfo нашли в последней бета-версии мессенджера функцию установки напоминаний для сообщений. Это поможет пользователям не забыть ответить на них, не закрепляя чаты и не отмечая их непрочитанными. Вместо этого просто ставите напоминалку прямо из меню переписки.

Умные напоминания о сообщениях в WhatsApp: как работает новая функция из бета-версии мессенджера. Напоминание можно поставить на любое сообщение, чтобы ничего не забыть. Фото: wabetainfo.com. Фото.

Напоминание можно поставить на любое сообщение, чтобы ничего не забыть. Фото: wabetainfo.com

На данный момент, напоминания о сообщениях доступны на 2, 8 и 24 часа или же временной промежуток можно задать вручную. После настройки рядом с сообщением отображается колокольчик, а по готовности приходит уведомление, нажав на которое переходишь к нужному сообщению. Если в нем есть медиафайл, напоминание в Ватсапе отобразит его превью — можно будет ознакомиться с картинкой, не переходя в чат.

Почему WhatsApp нагло копирует функции Telegram и делает это так поздно

Также по данным издания, WhatsApp тестирует новые уведомления: вскоре пользователи будут получать напоминания о непрочитанных чатах с важными абонентами. Время от времени мессенджер будет напоминать, что забыл про важную переписку. Сейчас такая фишка есть уже во многих соцсетях, включая ВКонтакте, но чаще всего она, скорее, мешается, чем помогает. Новые функции уведомлений в Ватсап пока на стадии разработки и дата запуска неизвестна. Подпишитесь на наш канал в Телеграме, чтобы ничего не пропустить!

Теги
Новости по теме
Мошенники уже начали разводить людей с помощью мессенджера MAX. Они крадут аккаунты Госуслуг
Telegram опять крупно обновился на Android: что и для кого появилось в мессенджере
Зачем Telegram регистрирует представительство в России
Лонгриды для вас
Финал Лиги Чемпионов УЕФА 2025 «ПСЖ» — «Интер»: когда и где смотреть бесплатно

Футбольный сезон 2024/2025 подходит к концу. Завершились национальные чемпионаты европейский стран, а впереди осталось главное событие — финал Лиги Чемпионов УЕФА 2025. Он состоится вечером 31 мая, а в матче примут участие два сильнейших клуба этого сезона: «ПСЖ» (Париж, Франция) и «Интер» (Милан, Франция). Где, когда и во сколько смотреть финал Лиги Чемпионов 2025 — объясняем в нашем материале.

Читать далее
Отличные бильярдные игры для смартфона. Все бесплатно есть в Google Play

Бильярд - не новая игра. Люди играют в него десятилетиями, и это популярное развлечение в барах и пабах. Однако цифровой бильярд существует всего пару десятилетий или около того. Этот жанр претерпел значительные изменения с тех времен, когда он был флеш-игрой. Сейчас существует множество игр с цифровым бильярдом, и мобильные версии не так уж плохи. Вы даже можете играть в различные виды бильярда, включая 8 шаров, снукер, карром, крокинол и многие другие. Вот лучшие игры в пул и бильярд для Android.

Читать далее
Лучшие многопользовательские игры для смартфона, достойные вашего внимания

Игры для Android становятся лучше день ото дня. Раньше многопользовательские игры подразумевали только таблицы лидеров. Но сейчас существует множество новинок и доработанных старых тайтлов, которые поддерживают полноценную многопользовательскую игру, в которой можно соревноваться с геймерами со всего мира. Они включают совместные режимы в реальном времени, PvP (игрок против игрока) или даже королевские битвы на сто игроков в формате «все против всех». Если вы ищете, во что поиграть с друзьями, вот лучшие многопользовательские игры для Android.

Читать далее
Новости партнеров
Как бесплатно сделать вайбовые обои с логотипом Apple на iPhone или MacBook всего за минуту
Как бесплатно сделать вайбовые обои с логотипом Apple на iPhone или MacBook всего за минуту
Бывший агент британского NCA отправится в тюрьму за кражу биткоинов с даркнет-платформы Silk Road 2.0
Бывший агент британского NCA отправится в тюрьму за кражу биткоинов с даркнет-платформы Silk Road 2.0
Обзор самых высоких деревьев России: где растут и чем уникальны местные гиганты
Обзор самых высоких деревьев России: где растут и чем уникальны местные гиганты