Заметил это случайно. Поставил vivo X300, с обзором которого всем рекомендую ознакомиться, на зарядку перед выходом — через полчаса ожидал привычные 60-65%, а увидел 45%. Значок быстрой зарядки на экране стоял как обычно, никаких предупреждений. Непонятно, где проблема. Провёл небольшое расследование — рассказываю по порядку, что удалось обнаружить, и как я исправил медленную зарядку.

Что именно изменилось — и почему не сразу понятно

vivo X300 заряжается мощностью до 90 Вт, при этом есть смартфоны с зарядкой и побыстрее. Раньше за 25-30 минут набирал около 50% с нуля — это нормальный темп для батареи 6040 мАч. В этот раз за те же 30 минут набрал заметно меньше — около 35-38%. Коварство в том, что значок быстрой зарядки никуда не пропал.

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Он спокойно висел в строке состояния, как всегда. Если бы не привычка замечать сколько процентов накопилось за конкретное время — я бы ничего не заподозрил. Проблема могла бы незаметно тянуться неделями. Начал исключать причины по очереди — от простых к сложным.

Сначала проверил зарядку и кабель

Первое подозрение — оборудование. Взял другой зарядник — запасной блок на 100 Вт от UGREEN, который лежит в ящике после обзора. Подключил тот же кабель. Скорость не изменилась — примерно тот же медленный темп. Подумал: возможно, стоило прикупить другую зарядку из недавней подборки.

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Значит, блок питания не виноват. Меняю кабель — беру другой USB-C из ящика (кстати, тоже от UGREEN). И вот здесь темп зарядки вырос заметно. Виноват был кабель.

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Это самая частая причина замедления зарядки — и самая неочевидная. Кабель выглядит целым: оплётка не порвана, коннекторы без видимых повреждений. Но внутри кабеля есть несколько проводников, и тот, который отвечает за передачу мощности мог частично перебиться или окислиться в месте перегиба. Внешне не видно ничего, а нужную мощность он уже не держит — пропускает 15-20 Вт вместо необходимых 90.

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Практическое правило: кабели живут меньше, чем кажется. Особенно те, которые каждый день сворачивают и разворачивают. Раз в полгода стоит проверять скорость зарядки с заменой кабеля. Следить за полезными советами по смартфонам удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

На всякий случай проверил разъём

Пока разбирался с кабелем — заглянул и в порт USB-C на vivo X300. Визуально казался чистым, но когда посветил фонариком — внутри оказался небольшой комок ворса из кармана. Ворс и пыль в разъёме мешают штекеру нормально садиться на все контакты. Соединение неплотное — мощность падает. Это реальная и очень распространённая причина: смартфон весь день лежит в кармане джинсов или куртки, и разъём постепенно набивается.

Как чистить правильно:

деревянная зубочистка или пластиковая — аккуратно подцепить и вытащить ворс;

баллончик со сжатым воздухом, если он есть;

никаких металлических предметов — иголок, скрепок, ключей.

Проверил температуру — на будущее

В моём случае причина нашлась на кабеле, но я всё равно отметил этот пункт как важный, потому что раньше с ним уже сталкивался.

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Android ограничивает мощность зарядки при перегреве батареи. Это защитная функция: высокая температура + высокий ток зарядки = ускоренная деградация аккумулятора. Система снижает мощность автоматически и без предупреждения. Что вызывает перегрев при зарядке:

игры или навигация одновременно с зарядкой;

раздача Wi-Fi с одновременной зарядкой;

зарядка под подушкой или в чехле без вентиляции;

жаркая комната или прямые солнечные лучи.

Если смартфон тёплый, снимите чехол, положите на твёрдую поверхность и оставьте в покое на 10 минут. Температура упадёт, мощность зарядки восстановится.

На всякий случай заглянул в настройки

Последний пункт диагностики — настройки самого смартфона. Иногда причина именно здесь. На vivo X300 проверяю: «Настройки — Батарея». Смотрю три вещи:

быстрая зарядка включена — на vivo это отдельный переключатель. Иногда он случайно выключается при сбросе настроек или обновлении прошивки;

— на vivo это отдельный переключатель. Иногда он случайно выключается при сбросе настроек или обновлении прошивки; обходная зарядка — если включена, батарея почти не заряжается во время использования смартфона. Это нормально для игр, но если забыл выключить — зарядка ползёт медленно;

— если включена, батарея почти не заряжается во время использования смартфона. Это нормально для игр, но если забыл выключить — зарядка ползёт медленно; лимит заряда — если стоит ограничение до 80%, после этой отметки зарядка резко замедляется. Смартфон не набирает 81% — просто сидит и «добирает» очень медленно до лимита.

На Samsung эти настройки называются «Защита батареи» и «Адаптивная зарядка»: находятся в «Настройки — Уход за устройством — Батарея». На Xiaomi: «Настройки — Батарея — Оптимизированная зарядка». Обсудить диагностику смартфона можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

Итог: виноват кабель, потратил десять минут

В моём случае причина оказалась самой банальной — старый кабель перестал держать нужную мощность. Заменил на новый UGREEN с металлическим коннектором — зарядка вернулась к привычному темпу, 50% за 25 минут как и раньше.

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Порядок диагностики, если ваш смартфон тоже стал заряжаться медленнее:

Замените кабель — это причина номер один. Попробуйте другой блок питания. Почистите разъём USB-C. Дайте смартфону остыть, если он тёплый. Проверьте настройки быстрой зарядки и лимита заряда.

Чаще всего виноват кабель. Проверьте его первым — сэкономите время. Актуальные советы по обслуживанию смартфона публикуем в телеграм-канале AndroidInsider.ru.

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