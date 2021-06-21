Летняя распродажа от Xiaomi: смартфоны, умные браслеты и наушники

Компания Xiaomi давно известна среди любителей качественных и недорогих смартфонов на базе Android. Особенно пользователи хвалят такие суббренды Xiaomi, как POCO, Redmi, а также умные браслеты Mi band (которые, пожалуй, являются лучшими в своем сегменте уже несколько лет). Если вы подумываете о переходе на эту марку или просто хотите прикупить выгодно что-нибудь от Xiaomi, более удачного момента и придумать нельзя: 21 июня на AliExpress проводится распродажа устройств Xiaomi, предоставляя покупателям возможность приобрести смартфоны и другие гаджеты компании по впечатляющим скидкам.

Poco F3 5G — самый мощный из Poco

В рамках распродажи цена на прославленный Poco F3 5G начинается от 24 000 рублей, и это очень хорошая цена, ведь он гораздо интереснее, чем Poco X3 Pro: Snapdragon 870 вместо 860 у Poco X3 Pro, более быстрая память LPDDR5 против LPDDR4X и AMOLED-экран. Среди других достоинств также стоит отметить следующие:

Дисплей 6,67 дюйма, разрешение Full HD+, частота обновления 120 Гц, E4 AMOLED ;

; Bluetooth 5.0;

Сканер отпечатков пальцев в кнопке питания;

Аккумулятор 4520 мАч с поддержкой зарядки до 33 Вт;

с поддержкой зарядки до 33 Вт; 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти;

оперативной памяти; 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти.

Также он может записывать видео в 4K при 30 кадрах в секунду или же 1080p при 60 кадрах в секунду. Дополняет заднюю камеру фронтальная на 20 мегапикселей. Раньше таким могли похвастаться смартфоны только Samsung или Huawei, сейчас же технологии доступны и в более недорогих телефонах.

Есть только одна проблема: количество доступных Poco F3 по этой цене не так много. Переходите в официальный магазин Poco по этой ссылке и скорее заказывайте!

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Poco X3 Pro — реальный топ за свои деньги

Более доступный Poco X3 Pro также участвует в распродаже. И это лучший смартфон, который сейчас можно взять меньше чем за 16 тысяч рублей! Он хорош всем – от ёмкости аккумулятора, благодаря которому аппарат спокойно проживёт 2-3 дня от одной зарядки, до корпуса, который выполнен из стекла. Характеристики у него даже слишком хорошие для такой цены:

Дисплей 6.7 дюйма, частота обновления до 240 Гц (у Poco X3 — до 120 Гц);

Процессор Snapdragon 860;

Четыре камеры (64/13/2/2 Мп);

Память 8/256 ГБ (против 6/128 ГБ у Poco X3);

Быстрая Зарядка 33 Вт.

Пока на него есть скидка, которая продлится совсем недолго, стоит рассмотреть этот смартфон к покупке.

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Redmi Note 10 Pro — лучший из Redmi

Redmi Note 10 Pro – это настоящий флагман среди бюджетников. Вы только посмотрите на его внешность. Аппарат продолжает традиции линейки Redmi Note и предлагает технологии, которые встречаются в основном в устройствах более высокого ценового сегмента.

Это и дисплей с частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1200 нит, и камера с разрешением 108 Мп, и зарядкой мощностью 33 Вт, которая способна зарядить аккумулятор смартфона до 59% всего за полчаса. А стоит это добро в рамках распродажи 21.06 всего 18 500 рублей. Если следите за ценами на Redmi, вы понимаете, что это просто подарок. За глобальную версию!

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Redmi Note 10S — смартфон с игровым процессором

Еще одна свежатина от Xiaomi, которая стоит (внимание!) меньше 15 тысяч рублей! При этом он оснащен NFC-модулем, игровым процессором, отличным экраном и камерой на 64 Мп. Крутой AMOLED экран с поддержкой DC Dimming от мерцания делает этот телефон полноценным игровым смартфоном, и это за такие-то деньги.

Восьмиядерный процессор MTK Helio G95, видеоподсистема Mali G76, аккумулятор 5000 мАч, быстрое зарядное устройство 33 Вт в коробке и время работы в режиме непрерывной игры до 11 часов! Вот так бюджетник, который мы заслужили. А еще там есть USB-C для зарядки, microSD, поддержка двух SIM-карт и много чего еще.

Даже аудиоразъем 3,5 мм для подключения наушников завезли. Даже в айфонах такого нет.

Когда еще вы купите игровой смартфон за такие деньги, если не сейчас?

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Xiaomi Mi Band 6 — лучший фитнес-браслет

Это обновление ждали долго (со времен выхода Mi Band 5), и новый ми бэнд не разочаровал! Новый Mi Band 6 имеет увеличенный экран, а также может помочь пользователям получить доступ к качеству дыхания во сне благодаря встроенному датчику SpO2 (кислорода в крови). Он также обнаруживает различные стадии сна и предлагает полезную информацию о его качестве и продолжительности.

Помимо большего размера, Mi Band 6 на этот раз почти утраивает количество режимов отслеживания активности. Mi Band 5 предлагает 11 спортивных режимов, а Mi Band 6 — до 30. Дополнительные функции активности включают в себя больше режимов тренировок в помещении, таких, как растяжка, зумба, танцы и некоторые другие.

Также браслет определяет уровень стресса в течение дня, анализируя частоту сердечных сокращений в разное время дня. Кроме того, он имеет сертификат 5ATM. Это означает, что он может выдерживать глубину до 50 метров в течение 10 минут. Хотя эта цифра условная, в реальности означает, что с трекером можно плавать и нырять на небольшую глубину.

В общем, Mi Band снова подтвердил свое звание лучшего фитнес-браслета, а чтобы купить его дешевле за 2 700 рублей, воспользуйтесь промокодом JIYI2021 в рамках распродажи 21.06.

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Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2S — как AirPods, только за 1 500 рублей

Любимые наушники в рамках распродажи стали еще дешевле! Это реально ЛУЧШИЕ наушники с соотношением цены и качества, тем более сейчас, когда за них просят даже меньше 1 500 рублей с промокодом JIYI2021. Автоматическое определение уха, внутриканальная посадка, игровой режим, качественный звук уровня Xiaomi, и все это в зарядном боксе с USB-C. Ну просто песня.

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В общем, не советуем пропускать такую распродажу, ведь скидки реально сочные и на очень интересные товары.