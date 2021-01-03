5 самых ярких концептов смартфонов 2020 года

Концепты чего угодно обычно вызывают большой интерес. Кроме того, что это довольно смелые и часто красивые вещи, они еще и могут определить направление развития техники на годы вперед. Так, например, выпустив концепт автомобиля, производитель экспериментирует с дизайном, после чего может использовать некоторые наработки в новых моделях. Так же происходит и со смартфонами. 2020 год принес немало новых разработок в сфере связи, которые мы ждем в 2021 году. Самые интересные, как обычно, были в конце года. Предлагаю вспомнить все, что происходило в прошлом году, и обсудить концепты, которые мы видели только на бумаге, и те, которые показали в качестве реальных прототипов.

Концепты смартфонов 2020

Мы уже обсудили самые недооцененные смартфоны и лучшие смарт-часы прошлого года. На очереди у нас еще несколько интересных подборок. Пока давайте вспомним интересные концепты, которыми нас порадовали производители в прошлом году. Тем более, что несмотря на общие панические настроения, их действительно хватало. Пусть в чистом виде представленные концепты так и не появятся, но рассказать о направлении развития индустрии они могут.

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Хотя многие из этих концепций так и не увидят свет, они дают представление о том, что ждет нас в будущем. Одним из таких примеров могут быть складные дисплеи, которые в 2021 году определенно станут популярными в разных ценовых категориях. Тем не менее, давайте рассмотрим некоторые из лучших концепций, выпущенных в этом году.

Xiaomi с выдвижной камерой

На выставке MIDC 2020 Xiaomi представила концепцию, согласно которой телескопическая камера физически убирается (когда не используется) внутрь смартфона. Эта технология широкоформатных объективов вдохновлена ​​традиционными камерами, представленными на рынке. У этого механизма есть два основных преимущества: более высокая светосила камеры и лучшая стабилизация видео.

Более широкая диафрагма увеличивает количество света на 300% (поможет при ночной съемке) и дает на 20% более четкое изображение с помощью функции стабилизации изображения. Для реализации такой идеи специалисты компании предлагают убирать камеру внутрь корпуса, как это делается в компактных камерах. При этом время ее активации должно быть минимальным. Ждать, пока она выедет, не придется.

OnePlus McLaren (Concept One) — с электрохромным стеклом

Еще в январе 2020 года OnePlus представила свой смартфон Concept One на выставке CES 2020. Этот продукт разработан в сотрудничестве с McLaren (английский автопроизводитель). По большому счету это был обычные OnePlus 7T Pro, но в компоновке камеры использовалась технология изменения цвета стекла или электрохромное стекло. Проще говоря, прозрачный защитный слой меняется с полностью прозрачного на полупрозрачное. Происходит это за 0,7 секунды, а для затемнения надо только пропустить через стекло ток.

Такие технологии применяются в люках некоторых автомобилей премиум-класса, окнах самолетов, зданий и некоторых других местах. В случае со смартфоном такие технологии можно использовать для того, чтобы скрыть камеру, или для того, чтобы имитировать применение темного фильтра для съемки на ярком солнце.

OnePlus этого оказалось мало, и в конце года компания показала концепт на базе смартфона OnePlus 8T, который имел заднее стекло с металлооксидной пленкой под ним. Суть технологии такая же, как и у предыдущей модели. Стекло меняет цвет от темно-синего до светло-серебристого при изменении напряжения.

VIVO APEX 2020 — cмартфон с камерой под экраном

После того, как стало известно, что MWC 2020 будет отменена, Vivo продемонстрировала свою концепцию Apex 2020. Смартфон оснащен 6,45-дюймовым дисплеем FullView Edgeless Waterfall с изогнутыми на 120 градусов гранями. Главной особенностью можно считать применение в конструкции 16-мегапиксельной селфи-камеры под дисплеем. Для того, чтобы это было возможно, компания увеличила светопропускание определенной области дисплея в 6 раз.

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На других характеристиках Vivo тоже не экономила. На задней панели находится активный движущийся объектив с разрешением 16 МП. Он обеспечивает оптическое увеличение от 5x до 7,5x. Кроме этого, устройство имеет 48-мегапиксельную камеру с почти полноценным подвесом. Такая конструкция обеспечивает на 200% больше стабильности, чем обычный оптический стабилизатор. А еще у смартфона есть беспроводная зарядка с мощностью 60 Вт.

Как и OnePlus, Vivo также использовала особенное свойство технологии Electrochromic Glass в концепции панели с изменением цвета. Цвет меняется с серого на сине-фиолетовый. Это стало возможным благодаря размещению двух прозрачных электродов и стеклянных листов с электрохромной пленкой посередине. Тем не менее, у этой технологии есть все возможности для внедрения в коммерческие устройства в виде динамических задних панелей.

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Складывающийся втрое телефон TCL

TCL — бренд, известный своими смарт-телевизорами — неожиданно представил два концептуальных рендера смартфонов в марте 2020 года. Один из них просто складывается, а второй складывается втрое. Дисплеи от TCL-CSOT собственного производства оснащены гибкой AMOLED-матрицей.

При складывании втрое устройство может превратиться из 10-дюймового планшета в смартфон с 6,65-дюймовым экраном. При соотношении сторон 20,8:9 и разрешении 3K выглядит это все довольно интересно.

Смартфон, который должен складываться в три раза, был показан обычным, если не сказать, привычным. Судя по ролику, его надо было складывать вручную, в то время, как складывающаяся вдвое модель имела привод складывания и возможность зафиксировать экран в любом положении.

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OPPO X 2021 — раздвижной телефон

Мне больше всего понравилась концепция выезжающего дисплея в OPPO X 2021. При этом именно OPPO первой показала работающий прототип такого устройства. К нему все еще много вопросов, например, что будет, если внутрь попадет пыль, но выглядит это чертовски футуристично и при этом очень реально.

Концепт показали на выставке INNO DAY 2020. Диагональ меняется с 6,7 до 7,4 дюйма, а дисплей, очевидно, представляет собой OLED-экран, и он вкатывается в рамку с помощью 6,8-мм роликового двигателя и запатентованного механизма. Чтобы внутри все было безопасно для дисплея, предусмотрена опорная пластина. Помимо этого, OPPO также использовала защитное покрытие Warp Track толщиной 0,1 мм.

Это были одни из самых крутых концепций смартфонов 2020 года. В наступившем году мы ожидаем, что некоторые из этих идей превратятся в совершенно новые продукты, которые взорвут рынок. А ведь всего 5-6 лет назад мы даже не могли себе представить, что такие технологии будут от нас настолько близко.