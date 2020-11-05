Xiaomi показала смартфон с телескопической камерой. Что это и когда ждать в продаже

Новые разработки в мире камер в последнее время часто похожи на фарс. То покажут выезжающую камеру без будущего, то ее откидывающийся или переворачивающийся аналог. Были даже съемные камеры. Все это хорошо только из-за того, что производители пробуют предложить хоть какое-то новое, пусть и не всегда успешное решение. Теперь свои силы решила попробовать Xiaomi и получилось у нее нечто (в этом месте можно поставить точку) не совсем новое, но потенциально перспективное. Компания даже поделилась впечатляющими цифрами, которые говорят, что снимки с такой камерой станут намного лучше. Пока проверить это не получится и остается только поверить.

Новая камера Xiaomi

Относительно революционная технология камеры имеет выдвижную конструкцию, но это не тот случай, когда она выдвигалась сверху, чтобы сделать экран безрамочным. В данном случае мы говорим о телескопическом объективе, как на стандартных ”мыльницах”.

Кроме того, что объектив будет выезжать из корпуса, под ним будет находится камера с перископической конструкцией. Это позволит увеличить световой поток на 300%, а четкость фотографий — на 20%. Учитывая, насколько незначительно сейчас камеры смартфонов отличаются друг от друга (в рамках одного ценового сегмента), можно только представить, насколько лучше будут снимки с новой камерой.

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Проверить это пока не получится, так как камера существует только в виде прототипа и она не устанавливается серийно ни на один смартфон. Более того, ждать ее в ближайшее время на рынке тоже не стоит. Прежде, чем она пройдет окончательную подгонку, проверки, сертификации и прочие обязательные процедуры, пройдет очень много времени. Ну, и просто не факт, что технология при ее дальнейшей реализации окажется столь же перспективной, сколь сейчас она является многообещающей.

Когда появится новая камера для смартфонов

Если говорить о том, на каком смартфоне она будет устанавливаться, можно предположить, что он не будет относиться к флагманской линейке. Скорее всего, для того, чтобы опробовать технологию, компания выпустит какой-то отдельный смартфон. С большой долей вероятности можно предположить, что он будет региональным. Например, он может продаваться только на территории Китая или Индии.

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По словам Цзэн Сюэчжуна, вице-президента Xiaomi Group и президента мобильного подразделения, Xiaomi черпает вдохновение из традиционных камер и самостоятельно разрабатывает новую технологию выдвижных объективов.

Заявлено, что улучшение качества снимков и приведенные выше цифры будут достигаться за счет большей диафрагмы и новой технологии стабилизации. Первая существенно улучшит качество ночных снимков, а вторая сделает более четкими все снимки, особенно при съемке в движении.

Из демонстрационных видеороликов, которы были размещены на Weibo, телескопический объектив убирается внутрь телефона, когда он не делает снимки, и автоматически выдвигается при съемке. Происходит это моментально, поэтому не должно стать большой проблемой. Особенно учитывая, что смартфону всегда требуется некоторое время для того, чтобы загрузить приложение камеры.

Новая камера была представлена в рамках конференции разработчиков Xiaomi Mi (MiDC), которая в настоящее время продолжается. Технологии камер находятся сейчас в центре буквально каждого мероприятия и данное не является исключением.

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Если будущее у телескопической камеры

У меня есть сомнения по поводу того, что такая камера вообще будет реализована. В свое время был смартфон Samsung Galaxy Z4 Zoom, в котором был такой же выезжающий объектив, пусть и существенно большего размера. Тогда уже стало понятно, что дополнительные движущиеся части могут негативно сказаться на процессе использования устройства.

С другой стороны, тогда технологии не позволяли реализовать что-то подобное тому, что продвигает Xiaomi. Но и сейчас к ней есть много вопросов. Главный из них — долговечность. Любой движущийся механизм становится слабым местом, особенно в устройстве, которое эксплуатируется в таких сложных условиях, как смартфоны.

А что вы думаете о новой камере? Хотели бы такую? Поделитесь мнением.

Если камера все же будет реализована в таком виде, скорее всего, можно будет забыть а защите от воды. От нее приходится отказываться при любом уходе от моноблочной конструкции. Сейчас это можно наблюдать среди ”раскладушек” и смартфонов с выезжающей фронтальной камерой.

Несмотря на мои пессимистичные настроения, я рад, что компании стараются и придумывают что-то новое. Даже если это не ”взлетит”, именно такие концепты и двигают технологии вперед.