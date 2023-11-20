5 смартфонов на Андроиде, которые можно купить со скидкой на Черной пятнице 2023

Уже 24 ноября начинается очередная распродажа, которую многие из нас знают как Черная пятница. Естественно, крупнейшие игроки на рынке смартфонов не могут обойти ее стороной, а значит, в этот период получится ухватить классные аппараты с очень приятными скидками. Если вы до сих пор не можете определиться, на что сменить ваш старенький телефон, то вам поможет наша подборка. Специально для вас мы выбрали несколько смартфонов на Андроиде с интересным дизайном, хорошим процессором, камерой и качественным дисплеем. Купив любой из них, вы точно не пожалеете о своем выборе и получите качественное устройство на несколько лет.

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Nothing Phone (2) — самый красивый смартфон

Можно по-разному относиться к Nothing Phone, но нельзя не признать, что это самый необычный смартфон на рынке. Прозрачная задняя панель и крутой светодиодный узор делают свое дело. Аппаратом хочется пользоваться либо совсем без чехла, либо в прозрачном кейсе. Не устаю советовать эти устройства всем, кто хочет что-то оригинальное. Кстати, еще не было ни одного негативного отзыва от решившихся на покупку этого смартфона по моему совету.

Помимо крутого внешнего вида, купив Nothing Phone (2) вы получите и очень неплохие технические характеристики: OLED экран 6,7 дюйма с частотой обновления 120 Гц, производительный процессор Snapdragon 8+ Gen1, двойная камера на 50 МП, 12 ГБ оперативной памяти и накопитель на 256 ГБ под приложения и различные медиафайлы. Такой объем покроет потребности большинства пользователей. Некоторые Айфоны до сих пор выпускаются со 128 ГБ в базе. Если же Nothing Phone (2) для вас дорог, то можете присмотреться и к первому поколению. Там только будет попроще процессор, но работает аппарат в 2023 году просто отлично.

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POCO F5 Pro — недорогой мощный смартфон

Предпочитаете что-то более классическое, но при этом хотите топовую производительность? Тогда вам следует обратить внимание на POCO F5 Pro. Пользуюсь этим устройством уже несколько месяцев, и еще не было и дня, чтобы я пожалел о покупке. Во-первых, порадовала задняя панель-водопад, которая добавляет удобства при использовании смартфона одной рукой. Даже с большим экраном 6,67 дюйма держать его очень удобно. Во-вторых, Snapdragon 8+ Gen1 гарантирует отличную производительность, а если вы выберете версию с 12 ГБ ОЗУ, то точно не столкнетесь ни с какими лагами.

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В-третьих, вы не ограничены только наличием быстрой проводной зарядки. Смартфон поддерживает и беспроводную на 30 Вт. Так что можно просто положить аппарат на совместимую QI-платформу, и он без каких-либо проблем полностью зарядится. Ну и хочу похвалить время автономной работы. Благодаря аккумулятору в 5160 мАч с моим весьма интенсивным стилем использования перед сном остается еще 25-30%. И это с учетом того, что смартфон раздает ежедневно интернет по 2-3 часа.

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Xiaomi 13T — новый Xiaomi 2023

Не любите суббренды Xiaomi и предпочитаете устройства с шильдиком головной компании? Тогда вам стоит присмотреться к Xiaomi 13T. У нас выходил обзор на Xiaomi 13T Pro — старшего брата 13Т. Отличаются эти модели только поддержкой более мощной зарядки и производительным процессором в 13T Pro. Причем с точки зрения быстродействия и поддерживаемых игр разницы вы не заметите никакой. Так что если вы не хотите переплачивать, то Xiaomi 13T — ваш вариант.

Купив его, вы получите большой AMOLED экран диагональю 6,67 дюйма с частотой обновления аж 144 Гц. Здесь не дворовые 120 Гц. Мощный процессор MediaTek Dimensity 8200 Ultra, выбивающий в AnTuTu 950 тысяч баллов, быструю оперативную память LPDDR5 на 8 или 12 ГБ в зависимости от выбранной комплектации, 256 ГБ накопителя в базе и камеры, сделанные вместе с Leica. Кстати, смартфон можно купить с задней спинкой из голубой эко-кожи, так что с внешним видом здесь тоже все в полном порядке.

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realme 11 Pro+ — кожаный телефон

Кстати, про эко-кожу. Xiaomi 13T — не единственный смартфон на рынке, который предлагает подобный вариант отделки задней панели. Если вы хотите что-то действительно стильное и необычное, то обязательно обратите внимание на realme 11 Pro+ в зеленом или бежевом цвете. Последний смотрится особенно выигрышно. Задняя панель как раз выполнена из эко-кожи с золотистой строчкой по центру. А благодаря тому, что камеру сделали круглой, смартфон в таком сочетании смотрится очень оригинально и стильно. Такой даже не захочется убирать в чехол.

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С точки зрения характеристик здесь тоже все очень неплохо. AMOLED экран 6,67 дюйма с частотой обновления 120 Гц, поддержка Always On Display и DC Dimming, процессор MediaTek Dimensity 7050, выбивающий в AnTuTu 511 тысяч баллов, и основная камера на 200 МП для более детализированных снимков. Кстати, аккумулятор на 5000 мАч в нем можно зарядить до 100% всего за 28 минут. Отличный показатель.

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Samsung Galaxy S23+ — мощный телефон Самсунг

Хоть самой технически навороченной в линейки смартфонов самсунг является модель Samsung Galaxy S23 Ultra, но не всем она подойдет из-за своей угловатости. Все-таки выглядит смартфон своеобразно. Да и стилус пригодится ограниченному количеству людей. Так зачем за него переплачивать, если можно сразу купить Samsung Galaxy S23+ с большим AMOLED экраном 6,6 дюйма, но при этом более приятным для глаз дизайном.

В этот аппарат устанавливается производительный процессор Snapdragon 8 Gen2, который в АнТуТу набирает примерно 1200 тысяч баллов. Не стоит забывать и про систему из трех камер 50+12+10 МП с оптической стабилизаций и трехкратным оптическим зумом. Ну а вот что может расстроить, так это зарядка всего до 65% за 30 минут. Как-то не стремится Самсунг посоревноваться в скорости зарядки с другими производителями.

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