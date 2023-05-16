Чем Xiaomi 13 отличается от Xiaomi 12 и какой смартфон лучше купить в 2023 году

Ежегодно компания Xiaomi представляет огромное количество новых устройств, среди которых больше всего обращают на себя внимание флагманы. Недавно на глобальном рынке появился смартфон Xiaomi 13, ставший наследником прошлогоднего Xiaomi 12. И сегодня мы попытаемся понять, что изменилось за прошедшее время и какую из этих моделей стоит купить в 2023 году, если вы ищете устройство, способное оправдать каждый вложенный в него рубль.

Характеристики Xiaomi 12 и Xiaomi 13

Наше сравнение Xiaomi 12 и 13 предлагаю начать с беглого взгляда на характеристики, которые вы будете видеть на ценниках в офлайн-рознице и на страницах смартфонов в интернет-магазинах. Дело в том, что сухие цифры обманчивы, ведь может показаться, будто за год базовые модели флагманов почти не изменились.

Характеристики Xiaomi 12 Xiaomi 13 Экран 6,28 дюйма, AMOLED (2400х1080), 120 Гц 6,36 дюйма, AMOLED (2400х1080), 120 Гц Основная камера 50 + 13 + 5 Мп 50 + 12 + 10 Мп Фронтальная камера 32 Мп 32 Мп Процессор Snapdragon 8 Gen 1 Snapdragon 8 Gen 2 Память 8/128, 8/256 или 12/256 Гб 8/256 или 12/256 Гб Аккумулятор 4500 мАч 4500 мАч Зарядка 67 Вт 67 Вт

Цена Xiaomi 12 в России

Цена Xiaomi 13 в России

Слегка увеличили экран, установили новый процессор, немного изменили набор камер — вот, пожалуй, и все. Но на самом деле отличия Xiaomi 12 и Xiaomi 13 настолько существенные, что смартфоны представляют из себя два принципиально разных устройства. Причем далеко не каждый аспект в этом сравнении говорит в пользу новой модели.

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Компактные смартфоны Xiaomi

Корпус Xiaomi 12 и Xiaomi 13 выполнен из комбинации стекла и алюминия, а габариты заставляют отнести обе модели к сегменту компактных телефонов, что довольно редко встречается в линейке устройств Xiaomi.

Характеристики Xiaomi 12 Xiaomi 13 Высота 152.7 мм 152.8 мм Ширина 69.9 мм 71.5 мм Толщина 8.16 мм 7.98 мм Вес 180 граммов 189 граммов

Несмотря на схожие размеры, Xiaomi 13 наследует плиточный дизайн с плоскими гранями, а прошлогодний смартфон выполнен в форм-факторе с использование скруглений, благодаря которым лицевая панель устройства плавно перетекает в спинку. За счет этого Xiaomi 12 комфортнее лежит в руке и ощущается действительно компактным девайсом, в то время как торцы новинки негативным образом сказываются на эргономике.

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Плюс ко всему спинка Xiaomi 12 выполнена из матового стекла, а Xiaomi 13 — из глянцевого. В первом случае задняя панель почти не пачкается и не собирает царапины, а во втором — все с точностью до наоборот, зато смартфон не выскальзывает из рук, если вы пользуетесь им без чехла. Еще одно преимущество Xiaomi 13 — водонепроницаемость по стандарту IP68.

Какой экран лучше для смартфона

Второе принципиальное отличие Xiaomi 12 от Xiaomi 13 — экран. В первом смартфоне он имеет скошенные грани, а во втором используется абсолютно плоская матрица. Однозначное предпочтение отдать в этом сравнении нельзя, так что все будет зависеть от вашего вкуса. Но на всякий случай прочитайте текст о минусах изогнутых дисплеев, а также о достоинствах экранов-водопадов.

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С технической точки зрения перед нами две равноценные матрицы, имеющие сопоставимую плотность пикселей и одинаковую частоту обновления. Разница заключается только в пиковой яркости, которая на Xiaomi 13 достигает 1900 нит, а на прошлогодней модели — 1100 нит. При этом дисплей предшественника защищен более современным стеклом Gorilla Glass Victus, а не Gorilla Glass 5, на что новинка отвечает нормальным датчиком приближения. Невероятное достижение для Xiaomi!

Snapdragon 8 Gen 1 или Snapdragon 8 Gen 2

Xiaomi 13 работает на более современном процессоре Snapdragon 8 Gen 2, который вышел на год позже чипсета модели предыдущего поколения. Согласно результатам в тесте AnTuTu, смартфон 2023 года на 33% мощнее, что также объясняется использованием нового типа оперативной (LPDDR5x вместо LPDDR5) и постоянной (UFS 4.0 вместо UFS 3.1) памяти. Но главное — 8 Gen 2 делается по техпроцессу TSMC, а 8 Gen 1 — по техпроцессу Samsung, и это сильно влияет на стабильность работы.

Разницу между Xiaomi 12 и Xiaomi 13 сейчас вы сможете ощутить только в играх. После прогрева в Genshin Impact на максимальных настройках графики первый смартфон выжмет 40 fps, а второй — стабильные 60 fps. Так что для игр Xiaomi 13 подходит определенно лучше. Однако температура корпуса в обоих случаях достигает 47-49°C, и это довольно много. А при повседневном использовании вы вряд ли заметите существенную разницу. Разве что за счет более быстрого накопителя Xiaomi 13 будет чуточку шустрее устанавливать и запускать приложения.

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Сравнение камер Xiaomi 12 и Xiaomi 13

Несмотря на одинаковое разрешение, в качестве основной камеры на смартфонах используются разные сенсоры: Sony IMX766 (1/1.56″, 26 мм) для Xiaomi 12 и Sony IMX800 (1/1.49″, 23 мм) для Xiaomi 13. Принципиальных отличий между ними нет, а разница заключается только в цветопередаче и наличии фильтров Leica на новом смартфоне.

Купить Xiaomi 12 на AliExpress

Купить Xiaomi 13 на AliExpress

То же самое касается ультраширокоугольных объективов, но у камеры Xiaomi 13 есть киллер-фича — телевик с 3,2-кратным оптическим зумом, который пришел на смену макро-модулю. Он дает возможность делать снимки с приближением почти без потери качества, в то время как на прошлогодней модели применяется цифровой кроп.

Общая кратность зума на Xiaomi 12 достигает 10x, а на Xiaomi 13 — 30x. Но наличие оптического приближения является единственной причиной, заставляющей отдать предпочтение камере смартфона 2023 года, которая все равно не безгрешна.

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Какой смартфон дольше держит заряд

Хотя обе модели используют аккумуляторы одинаковой емкости, складывается ощущение, будто в Xiaomi 13 установлена более внушительная батарея. Все дело в энергоэффективности процессора Snapdragon 8 Gen 2. Он не король в этом отношении, но дает существенную фору 8 Gen 1 в тесте автономности, которое провело издание GSMArena.

Сценарий Xiaomi 12 Xiaomi 13 Разговоры по телефону 19 ч 01 мин 33 ч 42 мин Веб-серфинг 12 ч 00 мин 16 ч 49 мин Просмотр видео 16 ч 03 мин 17 ч 35 мин

Пускай Xiaomi 13 не является долгожителем, и любой недорогой смартфон на менее мощном железе будет работать дольше него, но разница в сравнении с Xiaomi 12 очевидна. Полной зарядки новой модели определенно хватит до конца дня, а скорость восстановления энергии от 0 до 100% в обоих случаях составит примерно 45 минут.

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Xiaomi 12 или Xiaomi 13 — какой смартфон лучше

С точки зрения пользовательского опыта единственным преимуществом Xiaomi 12 является его эргономика. По всем остальным параметрам выигрывает новая модель, ведь у нее:

влагозащита по стандарту IP68;

более шустрое железо;

камера с оптическим зумом;

поддержка eSIM;

нормальный датчик приближения;

лучшая автономность.

Однако цена Xiaomi 12 — настоящий козырь в рукаве прошлогоднего смартфона. Сейчас его стоимость начинается c 37-40 тысяч рублей в зависимости от площадки, где вы его решите купить.

Xiaomi 12 на AliExpress

Купить Xiaomi 12 в России

В то же время цена Xiaomi 13 стартует с отметки в 57 888 ₽, а в российских магазинах у вас не получится найти глобальную версию смартфона дешевле 60 тысяч рублей.

Xiaomi 13 на AliExpress

Купить Xiaomi 13 в России

Вот и получается, что все зависит от того, сколько вы готовы потратить на покупку нового смартфона. Xiaomi 12 до сих пор остается актуальным, а снижение цены только укрепило его позиции. Но не забывайте, что при выборе модели прошлого поколения вы будете иметь дело с плохой реализацией датчика приближения, из-за чего во время звонка то и дело нажимаются сенсорные кнопки, а также с посредственной автономностью, при активной эксплуатации смартфона заставляющей уже в середине рабочего дня искать розетку.