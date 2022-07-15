Что со мной не так? Я пересел с iPhone на дешёвый Android и остался доволен

До того, как окончательно пересесть на iPhone, кажется, в 2020-м году, я долгие годы пользовался Android. Не сказать, что мне не нравилось. Просто в некоторых аспектах было неудобно работать с сетапом из Макбука, Айпада и телефона на базе операционки Google. Поэтому было решено отказаться от Android и закрепить своё присутствие в экосистеме Apple переходом на Айфон. Так моим основным смартфоном стал iPhone 12 и пробыл в этом звании аккурат до июля, пока я не вернулся на китайский Honor View 20, который когда-то оставил ради него. Сейчас подробно расскажу, почему.

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ ЧИТАТЬ ИНТЕРЕСНЫЕ СТАТЬИ, КОТОРЫЕ НЕ ВЫХОДЯТ НА САЙТЕ

Давайте сразу начистоту. С Андроида на Айфон я не бежал. Претензий к нему у меня не было, однако решение о возврате мне далось непросто. Всё-таки почти за два, если не ошибаюсь, года я очень привык к iOS с её интерфейсными особенностями, настройками и сервисами, которых нет на Android. Однако фактические ограничения iOS, которых в последнее время становится всё больше и больше, буквально вынудили меня поступиться привычкой.

Чем Android лучше iOS

Не сразу. Более того, я даже не могу выделить какую-то причину перехода в качестве основной. Они просто навалились на меня тяжёлым грузом, и, когда он стал невыносимым, я ушёл. Вот эти причины:

Отключение Apple Pay. Поскольку на iOS это был единственный сервис бесконтактной оплаты, пользоваться Айфоном стало не так удобно. За всё время существования таких сервисов я отвык носить с собой карту и тем более наличность. Из-за этого я неоднократно только на кассе ловил себя на том, что мне банально нечем оплатить полную корзину товаров, которые я набрал.

На Android таких проблем нет. Даже мой старенький Honor View 20 поддерживает NFC и Mir Pay, благодаря чему я привязал к нему несколько своих банковских карт, которые перевыпустил под российской платёжной системой, и теперь плачу без ограничений. Конечно, можно было продолжить платить картой или QR-кодом, но это, как ни крути, компромисс.

Удаление приложений. Да, и Apple, и Google удалили из своих магазинов множество приложений от российских разработчиков, попавших под санкций. Сильнее всего был затронут финансовый сектор. Но если на Android можно скачать все банковские клиенты, которых больше нет в Google Play, то на iOS такой возможности в принципе нет. Всё, что там доступно, — это веб-версии утерянных приложений.

❗️У НАС ЕСТЬ КЛАССНЫЙ ЧАТИК В ТЕЛЕГРАМЕ - ПОДКЛЮЧАЙСЯ, ТАМ ТЕБЕ ОТВЕТЯТ НА ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ ОБ АНДРОИД И НЕ ТОЛЬКО

Но окончательно меня добило отсутствие обновлений. Когда неделю назад Сбербанк Онлайн для Android получил новую версию, а версия для iOS по понятным причинам не получила, я задумался: доколе? Ведь пройдёт время, и приложение на моём iPhone либо безбожно устареет и его отключит сам Сбер, либо Apple сделает так, что им станет просто нереально пользоваться.

Отключение платежей в App Store. Я уже давно не покупаю приложения для iPhone, потому что и так имею весь необходимый софт. Поэтому всё, на что я трачу сейчас деньги, — это на оплату подписки iCloud. Конечно, у меня есть и другие подписки, но благо их я могу оплатить напрямую. А вот за облако можно платить только со счёта Apple ID, чего я делать больше не могу.

Всё дело в ограничениях на пополнение баланса. Apple отключила карточки Мир, перестала принимать платежи через Qiwi и даже лишила абонентов многих операторов пополнять Apple ID с номера телефона, оставив только МТС и Билайн. Но ни тем, ни другим я не пользуюсь. Поэтому в какой-то момент стало понятно, что iCloud я оплатить просто не смогу. А без него iPhone не сможет сохранить резервную копию. В Google Play, конечно, действуют те же ограничения, но Huawei не чинит препятствий для оплаты, так что сохранять бэкапы на Хоноре я всё ещё могу.

Сравнение iPhone и Android

Переход на Android дался мне несложно. Я запросто перекинул все свои данные с помощью фирменного приложения Huawei, установил нужные мне приложения, обновил банковские клиенты и оплатил подписку на облако.

Стало ли хуже? Ну, первое время, конечно, было не так удобно, потому почти за два года на iOS я сильно отвык от Android. Но спустя всего пару дней я приноровился к старой новой операционке, вспомнил все фишки интерфейса EMUI и мне даже стало нравиться.

Несмотря на то, что моему Хонору уже больше трёх лет, он оказался довольно шустрым и удобным. Нет, я серьёзно. Его аккумулятор, кажется, совершенно не износился, потому что скорость работы смартфона ничуть не пострадала.

❗️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ И ПОКУПАЙ ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ С АЛИЭКСПРЕСС

А ведь Android оказался реально удобным. Вот лишь несколько функций, которые порадовали меня тут:

Карты в память смартфона можно вносить с помощью NFC, просто прикладывая их к задней крышке;

Жест «назад» можно выполнить свайпом как от левого, так и от правого края экрана;

Для зарядки Honor View 20 заряжается от разъёма USB-C, что очень удобно, поскольку от него заряжаются все мои устройства.

Возможно, мне ещё предстоит оценить те неудобства, которые в своё время сподвигли меня перейти c Android на iOS. Однако сейчас я не испытываю никаких проблем или затруднений. Мне нравится, как работает мой дешёвый «китаец», а iPhone, видимо, придётся продать, пока он хоть на что-то годен.