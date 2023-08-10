HOTWAV Cyber 13 Pro — идеальный смартфон для твоего бати: защита корпуса, огромная батарея и мощный фонарь

Как бы производители классических смартфонов ни старались их укреплять, устройства все равно получаются хрупкими. Падение на асфальт или плитку такие аппараты могут не пережить без последствий. Если вам надоело регулярно менять стекла и постоянно чинить телефон, то самое время задуматься о покупке защищенного смартфона. Как раз 21 августа на AliExpress стартует акция на один из таких аппаратов — HOTWAV Cyber 13 Pro. Его корпус защищен по военному стандарту, а IP68 и IP69K гарантируют вам то, что вода и высокие температуры ему не страшны.

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ КАНАЛ В ДЗЕНЕ. ПОТОМ СПАСИБО СКАЖЕШЬ

Кроме этого, устройство получило неплохой процессор, большой экран диагональю 6,6 дюйма, емкий аккумулятор на 10 800 мАч и накопитель объемом 256 ГБ. Кажется, что для счастья больше ничего и не надо. Давайте вместе разберемся, почему стоит купить HOTWAV Cyber 13 Pro и обходить конкурентов стороной.

Противоударный водонепроницаемый телефон

Наверняка, когда кто-то говорит вам про защищенный смартфон, то вы сразу представляете огромный черный кирпич без какого-то намека на дизайн и удобство. Пора начинать бороться со стереотипами. Хоть основной цвет у HOTWAV Cyber 13 Pro и черный, но благодаря крутым оранжевым вставкам вокруг дисплея, камеры и по углам задней крышки смотрится смартфон свежо и прикольно. А рифленая задняя крышка позволяет держать аппарат надежно и избежать случайного выскальзывания из рук.

Причем эта оранжевая рамка вокруг экрана не только служит в качестве элемента дизайна. От нее есть и практическая польза. Она немного выступает над экраном и в случае падения аппарата стеклом вниз защищает его от повреждений. И это в дополнение к прочному корпусу и защите от воды, пыли и высоких температур. С таким телефоном не страшно даже нырять на глубину, чтобы сделать красивые снимки. Действительно, смартфон для любителей активного отдыха.

Купить Cyber 13 Pro

Мощный защищенный смартфон

Не стоит забывать, что HOTWAV Cyber 13 Pro — это в первую очередь смартфон и помимо защиты, важны другие характеристики. Во-первых, здесь неплохой восьмиядерный процессор Unisoc T619. Ни о каких тормозах в повседневных задачах можете даже не вспоминать. Мессенджеры, серфинг в интернете или социальных сетях, навигация — все это будет работать без проблем. Можно даже замахнуться на какие-нибудь простенькие игры.

Во-вторых, это большой экран с диагональю 6,6 дюйма, разрешением 2К и плотностью пикселей 402 PPI, защищенный стеклом Gorilla Glass. Благодаря насыщенным цветам на изображение на дисплее будет приятно смотреть. Ведь это так здорово в походе перед сном посмотреть какое-нибудь кино на хорошем экране.

❗️У НАС ЕСТЬ СУПЕР-КЛАССНЫЙ ЧАТИК В ТЕЛЕГРАМЕ. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОДКЛЮЧАЙСЯ, НЕ ПОЖАЛЕЕШЬ

Кстати, про кино. Так как в условиях похода интернет не всегда может быть качественным, производитель позаботился об этом и установил в смартфон сразу 256 ГБ памяти с возможностью расширить их до 2 ТБ с помощью флешки. Поэтому вы спокойно можете накачать фильмов в дорогу и наслаждаться просмотром по вечерам.

Ну и не последнюю роль в скорости работы смартфона играет объем оперативной памяти. По умолчанию HOTWAV Cyber 13 Pro поставляется с 12 ГБ ОЗУ. Но благодаря функции расширения вы можете увеличить ее еще на 8 ГБ. Только представьте, смартфон с 20 ГБ оперативки. Где-то в углу тихонько заплакал iPhone 14 Pro Max со своими 6.

Купить Cyber 13 Pro

Защищенный смартфон с хорошей камерой

Отдельного внимания в HOTWAV Cyber 13 Pro заслуживает и система камер. В качестве основного производитель установил модуль Sony на 64 МП, который позволит делать яркие и детализированные фотографии. Если же вам потребуется снять какой-нибудь пейзаж, то можете воспользоваться суперширокоугольным объективом на 8 МП с углом обзора 120 градусов. Благодаря ему в кадр попадет все, что необходимо. Ну а фронталка на 16 МП от Samsung легко запечатлит вас на фоне всех этих пейзажей. Такую “себяшку” не стыдно будет даже выложить в социальные сети.

❗️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ, ЧТОБЫ ПОКУПАТЬ ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ С АЛИЭКСПРЕСС

Чтобы смартфон не разрядился прямо во время съемки, производитель решил вопрос радикально. Просто установил в HOTWAV Cyber 13 Pro аккумулятор на 10 800 мАч. Причем аппарат можно использовать в качестве зарядки для других гаджетов. Ну а чтобы вам не пришлось жить возле розетки, пока смартфон заряжается, его оснастили поддержкой быстрой зарядки на 20 Вт.

Телефон с ярким фонариком

Мы давно привыкли, что практически любой смартфон можно превратить в фонарик с помощью вспышки на задней панели аппарата. Но разработчики HOTWAV Cyber 13 Pro решили пойти дальше и прокачали ее так, что она превратилась в самый настоящий фонарь. Благодаря яркости в 150 люмен вы легко осветите пространство вокруг себя. А емкий аккумулятор, которым оснащен смартфон, гарантирует вам, что в самый ответственный момент вы не останетесь без света.

Кстати, фонарик можно использовать не только на суше, но и под водой. Поэтому если вам надо осветить пространство во время погружения, то можете смело воспользоваться HOTWAV Cyber 13 Pro. Защита от воды не позволит аппарату выйти из строя, а вы увидите все, что вам необходимо.

Цена смартфона HOTWAV Cyber 13 Pro

Ну а теперь про самое интересное — цену. Начало акции на HOTWAV Cyber 13 Pro в официальном магазине HOTWAV на AliExpress намечено на 21 августа. Первые 500 экземпляров смартфона можно будет купить по цене $99,99. Просто представьте: защищенный смартфон с хорошим дизайном и достойными характеристиками по цене меньше ста баксов. После того как первые 500 аппаратов будут проданы, цена поднимется до $129,99 и будет держаться на этом уровне до 27 августа.

Ну а прямо сейчас на странице магазина на АлиЭкспресс проходит розыгрыш призов. Победители смогут получить смартфон Cyber 13 Pro, Cyber X или 5G Cyber 7. Обязательно испытайте удачу, и, может быть, за новый гаджет вам вообще не придется платить.

Купить Cyber 13 Pro