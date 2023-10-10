Изогнутый экран, 120 Гц, 12 ГБ ОЗУ и камера 108 Мп: такой смартфон стоит всего 20 тысяч рублей

Сколько должен стоить хороший телефон на Android? Ещё 3-4 года назад я бы однозначно сказал, что не меньше 40 000 рублей. Купить за эти деньги флагман уже тогда было практически невозможно, но на достойный дисплей, хорошую камеру и довольно высокую производительность рассчитывать можно было запросто. С тех рынок сильно поменялся, но рост курса доллара привёл к тому, многие относительно недорогие аппараты довольно сильно набрали в цене. В результате найти что-то приличное в районе 20 тысяч рублей стало практически невозможно. Но этот смартфон перевернёт ваше представление о возможностях китайских производителей.

Может ли хороший смартфон стоить 20000 рублей

Практика показала, что ждать настоящие прорывы, которые совершают производители первого эшелона, слишком дороги. Их просто не хочется покупать, несмотря на объективное превосходство, потому что люди не готовы тратить на технику так много денег. Поэтому основные действия по покорению потребителя совершают в основном те производители, от которых этого совсем не ждёшь. Им даже ничего не нужно для этого изобретать.

Получается очень забавно, но чрезвычайно выгодно для нас с вами: А-бренды придумывают инновации, а китайцы просто берут и делают их доступнее. Причём в разы. В результате такого симбиоза и получился BlackView A200 Pro. Вы почти наверняка ничего не слышали об этом смартфоне, но достаточно просто взглянуть на его характеристики в разрезе цены, чтобы захотеть себе такой.

Прежде всего удивляешься тому, что смартфон — стеклянный. Его рамка выполнена из прочного пластика, который мне удалось отличить от металла, только легонько постучав ей по зубам. Но фронтальная и задняя панели прикрыты закалённым стеклом. Сегодня это нечастое явление — особенно в начальном сегменте. Всё чаще на рынке встречаются аппараты с пластиковой задней крышкой, даже если имитируют кожу.

Выглядит BlackView A200 Pro реально красиво. Намного лучше, чем многие конкуренты. Изогнутый экран, тончайшие рамки, неприметный вырез под фронтальную камеру и переливающийся задник с блестящими насечками создают впечатление реально дорогого аппарата. Когда берёшь его в руку, думаешь: вещь.

С точки зрения характеристик модель очень интересная. На моей памяти на рынке вообще не было ни одного аппарата с такими спецификациями:

Дисплей 6.7″, 120 Гц, AMOLED Основная камера 108/8/2 Мп Процессор Helio G99 Аккумулятор 5050 мА*ч Зарядка (мощность) 66 Вт Связь GPS, Глонасс, NFC Память 12/256 ГБ + MicroSD

Недорогой смартфон с изогнутым AMOLED-экраном 120 Гц

6,7-дюймовый экран, помимо того, что он тут изогнутый, реально очень хорош. Это тот самый «водопад» с чётко различимым закруглением, который явно делали не только чтобы поставить галочку в спецификациях. Производитель реально заморочился и закупил хорошие органические панели с изгибом, которые стоят заметно дороже плоских.

Сама матрица выполнена по технологии AMOLED — ещё один плюсик в карму BlackView. Цветопередача качественная, насыщенность и контрастность — на высоком уровне, как и яркость. Производитель заявляет 1300 нит, и этой цифре охотно веришь. Я пользовался A200 Pro под прямыми лучами солнца на улице и остался доволен. В помещении, напротив, максимальная яркость оказалась даже слишком высокой.

Купить BlackView A200 Pro

В этот же дисплей, к слову, встроен и сканер отпечатков пальцев. Обычно в недорогие смартфоны ставят весьма посредственные датчики, но решение BlackView меня приятно удивило. Распознавание происходит буквально за долю секунды и занимает меньше времени, чем требуется моему нынешнему смартфону. А стоит A200 Pro почти в 2 раза дешевле. Вот вам и китайцы с их технологиями.

Из коробки BlackView A200 Pro работает не лучше и не хуже других смартфонов. Я долго не мог понять, где обещанная супер-плавность от режима 120 Гц? Оказалось, что производитель по умолчанию отключает повышенную частоту обновления, чтобы увеличить время работы смартфона. Поэтому её нужно активировать самостоятельно в настройках. Как только я это сделал, скорость отрисовки элементов на экране увеличилась и работать с аппаратом стало гораздо приятнее.

Удобно, что BlackView A200 Pro имеет несколько уровней частоты обновления:

Смарт (адаптивная подстройка в зависимости от сценария использования);

Высокий (наивысшее значение частоты обновления с большим расходом энергии);

Средний (частота обновления не превышает 90 Гц для оптимального энергопотребления);

Нормальный (частота обновления не превышает значение 60 Гц, расход энергии самый минимальный).

Недорогой смартфон с хорошей автономностью

Я попробовал все и могу сказать, что лучше выбирать наивысший. Так экран будет более плавным и отзывчивым. А за автономность беспокоиться не стоит. Тут стоит батарейка на 5050 мА*ч, и на моей памяти это один из самых энергоэффективных смартфонов. Понятное дело, что A200 Pro имеет не самое мощное железо, но создаётся полное впечатление, что ему для работы почти не требуется энергия.

Я зарядил его в четверг до 100%, в пятницу взял его в поездку в качестве запасного телефона, который использовал для прослушивания музыки в наушниках, фотографирования и ориентирования на местности. В принципе, ничего особо энергоёмкого, но BlackView A200 Pro не только не разрядился, а протянул до среды, и до сих пор имеет более 50% заряда.

Скорость зарядки тоже порадовала. Поскольку я стараюсь не допускать разрядку аккумулятора своих смартфонов ниже 20%, на полное восполнение им, естественно, требуется меньше времени, чем если бы я высадил их в ноль. Поэтому BlackView A200 Pro благодаря комплектному блоку питания на 66 Вт до 100% в моём случае заряжается меньше чем за час. Это не рекордный показатель, но очень и очень достойный. Всего около 40 минут у розетки — и вы получаете полностью заряженный телефон.

Хорошие ли смартфоны Блеквью

С железом у смартфона всё ок. Процессор Helio G99 просто существует. Он исправно тянет все приложения, которые я на него устанавливал. В игры, кроме «три в ряд», не играю, поэтому нагружать аппарат не стал. В конце концов, чипсет, которым он оснащается, явно не ориентирован на тяжёлые тайтлы. Зато по оперативке полный порядок. Уже в базе A200 Pro предлагает целых 12 ГБ, которые можно увеличить в два раза при помощи файла подкачки.

Я этим заниматься не стал, потому что просто не увидел смысла в данной процедуре. Ведь даже с исходным объёмом можно запустить на смартфоне пару десятков приложений, и они не вылетят. Таким образом каждый их последующий запуск не будет происходить на холодную, а значит, займёт всего долю секунды, поскольку алгоритмы будут держать их наготове.

Ёмкость встроенного накопителя тут составляет 256 ГБ. И её даже можно расширить. Трей под сим-карту позволяет использовать либо два номера, либо один + карту MicroSD до 2 ТБ включительно. Впрочем, мне сложно представить человека, которому будет мало четверть терабайта. Особенно, в эпоху развития облачных сервисов, которые позволяют выгружать фотографии и видео и не держать их на телефоне.

Порадовала скорость чтения и записи встроенных накопителей. Тест в AnTuTu показал, что интегрированные NAND-чипы BlackView A200 Pro пишут данные на скорости около 1000 МБ/с. Это хороший показатель. Примерно столько же, кстати, выдают новые MacBook Air и MacBook Pro. Сказывается отсутствие второго потока, которого нет ни тут, ни там. Но сегодня мало какие смартфоны могут выдать большую скорость, поэтому могу только поаплодировать китайским инженерам, которые не поскупились.

Хороший ли процессор MediaTek Helio G99

Объективно Helio G99, который составляет аппаратную основу BlackView A200 Pro, — это довольно проходной чипсет. Обычно его ставят в самые недорогие аппараты, но это не повод его ругать. Достаточно оценить его производительность. В бенчмарке AnTuTu смартфон выдаёт более 420 тысяч баллов. Чтобы вы понимали, это примерно один уровень со Snapdragon 732G. Да, камень Qualcomm выдаёт немного больше, но решение MediaTek вообще не греется.

В качестве эксперимента я несколько раз прогнал BlackView A200 Pro в бенчмарке, и после третьего раза он нагрелся всего на 6 градусов относительно изначальных показателей и потерял меньше 2% производительности. А ведь даже 2-3 прогона в синтетике очень сильно нагружают смартфоны, повышают их внутреннюю температуру и заставляют троттлить, сбрасывая вычислительную мощность. С Helio MediaTek G99 этого не произошло ни в стресс-тесте, ни в играх.

A200 Pro — это не тот смартфон, который обеспечит вам 120 fps в топовых играх на высших настройках графики. Но средние параметры он отрабатывает так, как нужно: без малейшего намёка на тормоза и просадки частоты кадров. Например, за 15 минут в Genshin Impact, аппарат нагрелся лишь немного, а в NFC No Limits — и вовсе нет. У меня даже сложилось впечатление, что причиной нагрева были мои собственные руки, которые передали тепло корпусу, а игра как таковая здесь и не при чём. В общем, достойно. Очень достойно.

Самый дешёвый смартфон с камерой 108 Мп

Кстати о фотографии. BlackView A200 Pro оснащается камерой на 108/8/2 Мп. В качестве основного модуля используется Samsung ISOCELL HM6 с апертурой f/1.67 с размером пикселя 0,64 микрона. Это хорошее решение, которое, опять же, чаще всего применяется в более дорогостоящих смартфонах. Но инженеры BlackView не просто взяли готовый компонент, а обильно сдобрили его собственными алгоритмами цифровой фотографии.

BlackView A200 Pro позволяет вам вручную настраивать степень влияния нейросетей прямо в реальном времени. Стоит запустить камеру, как в нижней части экрана появится ползунок с 10 градациями подстройки ИИ в обработке снимка. Вытягивать его на максимум я бы не рекомендовал: результат получится, пожалуй, даже слишком сглаженным. А вот на троечке остановиться можно. Хуже не будет.

BlackView A200 Pro не имеет оптического зума, но сверхширокоугольный объектив компенсирует этот недостаток. Переключение между ними позволяет как отдаляться от объекта съёмки, так и приближаться к нему. На выходе мы получаем аналог двукратного увеличения без потери качества, что очень ценно, учитывая, что мы имеем дело с довольно недорогим аппаратом.

Что касается качества, то в условиях хорошего освещения смартфон фотографирует реально неплохо. По снимкам, которые сделаны на его камеру, даже сложно понять, что это за аппарат. Вообще, тут очень интересно реализованы режимы. Например, помимо портретов, которые не удивляют, камера A200 Pro предусматривает съёмку в полном разрешении, которое можно считать режимом супер-зум. Сделайте снимок в 108 Мп, а потом увеличивайте любой объект практически до бесконечности.

Но, что меня по-настоящему поразило, так это ночная съёмка. Особенно хорошо смартфон демонстрирует себя при фотографировании объектов, когда в кадр не попадают источники света вроде фонарей, ламп или фар автомобилей. Вот, сравните два снимка самостоятельно:

Ночная фотография с источниками освещения даётся BlackView A200 Pro чуть хуже. Но при этом качественно снимок сильно превосходит даже iPhone XS Max, у которого ночные фотки получаются совсем уж отвратительными. А вот если в кадр не лезут фонари, всё получается реально на высшем уровне. На снимке можно разглядеть мельчайшие подробности скульптуры даже на сжатой версии, не говоря про оригинал.

Прошивка смартфонов BlackView

Смартфон BlackView A200 Pro работает на базе прошивки DokeOS на базе Android 13. Это добротная оболочка с уникальными фишками, характерными только для смартфонов данного бренда. Во-первых, сам интерфейс чем-то напомнил мне EMUI. Он очень удобный, продуманный и логичный. Во-вторых, у смартфона очень много программных функций, которые я не встречал больше нигде:

Морозилка — позволяет заморозить выбранное приложение, и оно пропадает с экранов и перестает расходовать энергию и вообще как-либо функционировать.

— позволяет заморозить выбранное приложение, и оно пропадает с экранов и перестает расходовать энергию и вообще как-либо функционировать. Режим фокусировки — совсем как на Айфонах. Он позволяет настроить профили использования дома, на работе и выстроить график так, чтобы не проводить со смартфоном много времени.

— совсем как на Айфонах. Он позволяет настроить профили использования дома, на работе и выстроить график так, чтобы не проводить со смартфоном много времени. Рабочее пространство — позволяет включить на смартфоне альтернативный профиль с приложениями и контентом, не смешивая их с основными.

— позволяет включить на смартфоне альтернативный профиль с приложениями и контентом, не смешивая их с основными. Детский режим — это особая функция родительского контроля, которая позволяет создать выделенное пространство для использования ребёнком, чтобы тот не залез в родительские данные.

Да, совсем без минусов не обошлось. Приложение камера иногда вылетает, если снимать со включенным ИИ. Видимо, не справляется процессор, который не рассчитан на такие нагрузки. Кроме того, если не включить режим 120 Гц, интерфейс будет переписываться немного дёргано. Однако и та, и другая проблема легко устраняются. В случае с камерой — отключением ИИ, который зачастую не делает кадр лучше. А в случае с экраном — активацией повышенной частоты обновления.

Стоит ли покупать BlackView A200 Pro

В целом смартфон A200 Pro работает довольно быстро. После соответствующей подстройки ни о каких лагах не идёт и речи. Кроме того, вы можете по своему вкусу перенастроить многие параметры, включая насыщенность экрана, а также выбрать темы оформления, отличные от штатной. И всё это всего за 22 000 рублей. Главное — успеть купить смартфон, пока действуют скидки. Потому что прямо сейчас вы можете получить дисконт в 2к рублей, просто воспользовавшись купоном со страницы продавца. Но торопитесь: их количество ограничено.

Купить BlackView A200 Pro

Купить BlackView A200 Pro однозначно подойдёт самой широкой аудитории пользователей. Обычно недорогие смартфоны покупают в основном детям, но эта модель хорошо будет воспринята и подростками, и взрослыми людьми. Стильный дизайн с изогнутым корпусом, актуальные элементы в оформлении, быстрая зарядка, холодный и стабильный процессор вкупе с огромным объёмом памяти реально делают из A200 Pro чрезвычайно универсальный смартфон, который даже нестыдно приобрести в подарок.