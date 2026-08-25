Сентябрь у Xiaomi получается насыщенным. Три презентации за месяц: 1 сентября — глобальная линейка POCO F9, через неделю — складной Xiaomi 18 Fold на собственном чипе XRing O3, а под конец месяца — Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max на 2-нм Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. И всё это в условиях масштабного подорожания Xiaomi, про которое мы писали в отдельном тексте.

1 сентября: POCO F9 Pro и F9 Ultra — глобальный запуск

Единственные в этом списке смартфоны, которые с первого дня ориентированы на глобальный рынок — и соответственно, на Россию. Оба построены на Snapdragon 8 Elite Gen 5 с частотой CPU до 4.6 ГГц, получат акустику Bose и защиту IP69. Конфигурации: 12 или 16 ГБ оперативной памяти, 256 или 512 ГБ хранилища. Зарядка проводная 100 Вт и беспроводная 50 Вт. В течение года — бесплатная замена экрана. При этом модели различаются существенно.

POCO F9 Pro:

экран 6.59 дюйма, OLED QHD, 185 Гц;

батарея 6330 мАч;

тройная камера: основная 50 МП с OIS, ультраширик 8 МП, перископный телевик 50 МП с 3x зумом.

POCO F9 Ultra:

экран 6.9 дюйма, AMOLED 2608×1200, 185 Гц, яркость 4500 нит;

батарея 8050 мАч;

тройная камера: основная 200 МП с OIS, перископный телевик 50 МП с 5x зумом, ультраширик 50 МП;

светодиодное кольцо уведомлений вокруг блока камер — детали нет у Pro.

Более подробно о новых смартфонах POCO можно узнать в отдельном тексте. Там же найдёте ссылки на покупку, ведь обе модели уже появились на AliExpress.

Через неделю: Xiaomi 18 Fold — первый смартфон с чипом XRing O3

Xiaomi 18 Fold интересен прежде всего процессором. XRing O3 выпускается по 3-нм техпроцессу TSMC, имеет 10-ядерный CPU и 16-ядерный GPU G2-Ultra NX. Конфигурация ядер:

2 ядра C1-Ultra до 4.35 ГГц;

4 ядра C1-Premium до 3.68 ГГц;

4 ядра C1-Pro до 3.15 ГГц.

В AnTuTu XRing O3 набирает 5.22 миллиона баллов — первый мобильный чип, преодолевший отметку 5 миллионов. Для понимания масштаба: Snapdragon 8 Elite Gen 5 набирает около 3.8 миллиона — отставание составляет 37%. Полные характеристики и стоимость Xiaomi 18 Fold пока официально не раскрыты. Продажи начнутся в сентябре в Китае — предзаказ уже открыт. На глобальный рынок смартфон пока не анонсирован.

Конец сентября: Xiaomi 18 Pro и Pro Max — первые на Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro

Самые амбициозные новинки месяца — и самые далёкие от российского рынка. Серия Xiaomi 18 станет первой с Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro на 2-нм техпроцессе. GPU — Adreno 850, конфигурация CPU — Oryon в раскладке 2+3+3.

Что известно о моделях:

Xiaomi 18 Pro Max — две камеры по 200 МП, включая основную с сенсором 1/1.28 дюйма формата LOFIC, батарея около 8000 мАч на кремний-анодной технологии;

— две камеры по 200 МП, включая основную с сенсором 1/1.28 дюйма формата LOFIC, батарея около 8000 мАч на кремний-анодной технологии; Xiaomi 18 Pro — второй дисплей на задней панели и возможная функция Privacy Display;

— второй дисплей на задней панели и возможная функция Privacy Display; обе модели — физическая кнопка AI для вызова ИИ-функций без разблокировки экрана.

По предварительным данным, цена Xiaomi 18 Pro составит около 6000 юаней (в районе 75 000 рублей) — примерно на 20% выше предшественника из-за роста стоимости компонентов и перехода на новый чип. Для российского рынка — пока только наблюдение: смартфоны анонсируют для Китая.

Кому и что присматривать из сентябрьских новинок

Если смотреть на всё это с позиции российского покупателя — реально актуальны только POCO F9 Pro и F9 Ultra. Их представят для глобального рынка 1 сентября, и они сразу появятся на AliExpress и Ozon.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

POCO F9 Pro интересен тем, кто хочет флагманский процессор, большую батарею и нормальный зум за разумные деньги. Разумные на фоне более дорогой Ultra-модели.

Купить POCO F9 Pro

POCO F9 Ultra с камерой 200 МП, 5x перископом и батареей 8050 мАч — прямой конкурент realme GT 8 Pro и vivo X300 в сегменте флагманов.

Купить POCO F9 Ultra

Xiaomi 18 Fold и серия Xiaomi 18 — это Китай. Когда и придут ли в Россию официально — открытый вопрос. Следить за их выходом стоит, но планировать покупку пока рано. Актуальные новости о выходе POCO F9 публикуем в телеграм-канале AndroidInsider.ru.

Реклама. Рекламодатель ООО «АЛИБАБА.КОМ (РУ)» ИНН 7703380158