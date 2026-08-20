Попала мне в руки пара интересных смартфонов. Обе модели от POCO, обе невероятно мощные, обе с AMOLED-экраном 3500 нит и зарядкой 100 Вт. При этом разница в цене почти 20 тысяч рублей и принципиально разный набор приоритетов. Это POCO X8 Pro Max и POCO F8 Ultra. Их сейчас сливают на распродаже, о которой рассказывал мой коллега Иван Герасимов. А я решил копнуть чуть глубже и выяснить, что именно даёт переплата за POCO F8 Ultra, и кому нужен этот смартфон.

Цены и где купить

Оба смартфона официально продаются через AliExpress и Ozon. POCO X8 Pro Max на AliExpress — от 33 000 рублей за версию 12/256 ГБ. На Ozon цены чуть выше — от 35 000-38 000 рублей в зависимости от продавца и акций.

POCO X8 Pro Max на AliExpress

POCO X8 Pro Max на Ozon

POCO F8 Ultra на AliExpress — от 50 000 рублей за базовую версию 12/256 ГБ. На Ozon — от 52 000-55 000 рублей. Версия 16/512 ГБ обойдется в 58 000-62 000 рублей.

POCO F8 Ultra на AliExpress

POCO F8 Ultra на Ozon

Разница между базовыми конфигурациями — около 20 000 рублей. Это не маленькая сумма: на неё можно купить нормальный бюджетный смартфон целиком. Следить за актуальными ценами и акциями удобно в MAX-канале Сундук Али-Бабы.

Экран, звук и дизайн

По экрану смартфоны очень близки: оба AMOLED с пиковой яркостью 3500 нит, частотой 120 Гц, поддержкой Dolby Vision и HDR10+. Разница в диагонали: 6.83 дюйма у X8 Pro Max и 6.9 дюйма у F8 Ultra — практически неощутимо. Разрешение в обоих случаях 1.5K.

Звук — преимущество F8 Ultra. Аудиосистема Sound by Bose 2.1 с отдельным сабвуфером в корпусе смартфона — это реально другой уровень звучания. X8 Pro Max тоже имеет стереодинамики с Dolby Atmos, но без сабвуфера и без партнерства с Bose. Разница слышна при воспроизведении музыки и просмотре видео без наушников.

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По защите оба имеют IP68. X8 Pro Max дополнительно сертифицирован по IP69K — выдерживает горячие струи воды под давлением. Обсудить выбор можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

Процессор — разные платформы с разными сильными сторонами

Это ключевое отличие между смартфонами, и здесь нет однозначного победителя — есть разные приоритеты:

В POCO X8 Pro Max стоит MediaTek Dimensity 9500s на 3 нм с архитектурой All-Big-Core. Это флагманский чип от MediaTek — все восемь ядер мощные, слабых нет. В AnTuTu набирает около 2 600 000-2 700 000 баллов. Главные сильные стороны: исключительная энергоэффективность, минимальный нагрев под нагрузкой, отличная стабильность производительности в длительных игровых сессиях без троттлинга.

на 3 нм с архитектурой All-Big-Core. Это флагманский чип от MediaTek — все восемь ядер мощные, слабых нет. В AnTuTu набирает около 2 600 000-2 700 000 баллов. Главные сильные стороны: исключительная энергоэффективность, минимальный нагрев под нагрузкой, отличная стабильность производительности в длительных игровых сессиях без троттлинга. В POCO F8 Ultra стоит Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 на 3 нм — самый мощный мобильный процессор на данный момент. В AnTuTu набирает около 3 800 000-3 900 000 баллов. Это примерно на 45% больше. Главные сильные стороны: максимальная производительность в пиковых нагрузках, лучший GPU Adreno 840 для тяжёлых игровых сценариев.

Честная оговорка: при длительных нагрузках Snapdragon 8 Elite Gen 5 греется и включает троттлинг — производительность снижается. Dimensity 9500s в этом отношении чуть стабильнее. Для большинства задач (мультимедиа, повседневное использование) разница между этими чипами на практике минимальна. Ощущается только в экстремальных сценариях.

Камера — принципиальное отличие

Вот где 20 тысяч доплаты проявляются максимально очевидно. Это не просто «камера лучше», а принципиально разные системы.

POCO X8 Pro Max — двойная камера:

основная 50 МП Light Fusion 600, f/1.5, OIS — хороший сенсор для своего класса;

ультраширик 8 МП — базовый уровень, для общих планов;

телевика нет вообще.

POCO F8 Ultra — тройная камера:

основная 50 МП Light Fusion 950, 1/1.31 дюйма, f/1.67, OIS — заметно крупнее сенсор, больше света;

перископный телевик 50 МП, 5x оптический зум, OIS — полноценный зум с оптической стабилизацией;

ультраширик 50 МП — в три раза больше разрешения, чем у X8 Pro Max.

Перископ 5x — это конкретная возможность снимать удалённые объекты с детализацией. Портреты без геометрических искажений. Концерты, спортивные события, природа — всё это сценарии, где телевик меняет результат принципиально. У X8 Pro Max телевика нет — при приближении работает только цифровой зум с потерей качества.

Если камера для вас важна — разница между смартфонами огромная. Если снимаете редко и в основном широким углом — разница минимальная.

Батарея и автономность — неожиданный счёт не в пользу дорогого

Здесь POCO X8 Pro Max выигрывает — и выигрывает убедительно. 8500 мАч против 6500 мАч — разница 2000 мАч или 31%. При реальном использовании это примерно полдня дополнительной автономности. X8 Pro Max живёт два полных дня при активном использовании, при умеренном — три. POCO F8 Ultra — уверенный день при активном использовании, полтора при умеренном.

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Оба заряжаются проводной зарядкой 100 Вт. F8 Ultra дополнительно поддерживает беспроводную зарядку 50 Вт — у X8 Pro Max беспроводной зарядки нет вообще. Это существенный момент для тех, кто пользуется беспроводными зарядными станциями дома или в офисе. Оба аккумулятора кремний-углеродные, а о преимуществах таких АКБ мы рассказывали отдельно.

Кому что брать — честный вывод

Берите POCO X8 Pro Max за 33 000 рублей, если:

важна максимальная автономность (8500 мАч это два дня активного использования, конкурентов в этой цене нет);

активно играете в тяжёлые игры (Dimensity 9500s стабильнее держит производительность без перегрева);

не пользуетесь зумом при съёмке (без телевика камера всё равно достойная для широкого угла и повседневных задач);

беспроводная зарядка для вас не принципиальна.

POCO X8 Pro Max на AliExpress

POCO X8 Pro Max на Ozon

Берите POCO F8 Ultra за 50 000 рублей, если:

много снимаете и зум важен (перископ 5x с OIS это принципиально другой уровень мобильной фотографии);

цените качество звука без наушников (Sound by Bose с сабвуфером реально слышно);

пользуетесь беспроводной зарядкой (50 Вт беспроводной нет нигде в этой цене);

нужна максимальная производительность в пиковых нагрузках (Snapdragon 8 Elite Gen 5 мощнее).

POCO F8 Ultra на AliExpress

POCO F8 Ultra на Ozon

Если коротко: X8 Pro Max — лучший смартфон для тех, кому нужны батарея. F8 Ultra — лучший смартфон для тех, кому нужны камера, звук и беспроводная зарядка. Переплата в 20 тысяч оправдана только, если хотя бы один из этих трёх пунктов для вас принципиален. Если нет — X8 Pro Max закрывает большинство задач за значительно меньшие деньги. Актуальные новости о смартфонах POCO публикуем в канале AndroidInsider.ru в MAX.