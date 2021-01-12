Каким будет самый дешёвый флагман на Snapdragon 888

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Иван Кузнецов 0

По мере развития технологий и роста производительности процессоров средней руки интерес пользователей к флагманским смартфонам порядком снизился. В конце концов, зачем покупать дорогостоящий аппарат, если и доступный обеспечивает тебя, во-первых, всеми необходимыми функциями, а, во-вторых, достаточно быстр для выполнения практически любых задач. Поэтому производителям недорогих флагманов приходится довольно тяжело, ведь перед ними стоит задача выпустить такой смартфон, который будет одновременно и недорогим, и предлагать что-то чисто флагманское.

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Самый дешёвый флагман на Android выйдет под брендом Redmi

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Поскольку Xiaomi постепенно отошла от производства доступных флагманов, за неё эту роль на себя взяла её «дочка» в лице Redmi, запланировавшая выпуск Redmi K40. Он обещает быть самым дешёвым смартфоном на рынке на базе процессора Snapdragon 888. Об этом рассказал генеральный директор компании Лу Вайбинь. По его словам, новинка выйдет уже в следующем месяце и предложит пользователям, помимо топовой начинки, конкурентоспособную цену, которая составит всего лишь 2999 юаней, или примерно 465 долларов США.

Характеристики Redmi K40

Redmi K40

Это тизер Redmi K40, который опубликовал Лу Вайбинь

Флагманский процессор будет не единственной фишкой Redmi K40. Вот что ещё о нём известно к настоящему моменту:

  • Аккумулятор: 4000 мА*ч
  • Поддержка 5G: есть
  • Дисплей: «самый дорогой» (следует из тизера)
  • ОС: Android 11
  • Камеры: 4 модуля (ширик, телевик, макро и ультраширик)

Пока информации о Redmi K40, как видите, не очень много. Несмотря на то что производителю уже явно не терпится рассказать о новинке всё от и до, правила приличия сдерживают руководство Redmi и вынуждают не раскрывать все фишки сразу. Тем более что кое-чем интересным самый дешёвый флагман на рынке нас обязательно удивит, по крайней мере дизайном. Если помните, и Redmi K20, и Redmi K30 отличались очень привлекательным и по-настоящему флагманским внешним видом.

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Впрочем, небольшой даунгрейд по сравнению с моделью предыдущего поколения всё-таки ожидается. Из тизера, опубликованного гендиректором Redmi, ясно, что Redmi K40 будет иметь аккумулятор ёмкостью 4000 мА*ч. Мало того, что это далеко не рекорд по меркам 2021 года, так ещё и меньше, чем было у Redmi K30, который оснащался батареей на 4500 мА*ч. Конечно, можно предположить, что процессор Snapdragon 888 обеспечит новинке более высокую энергоэффективность, но я бы на это не рассчитывал. Всё-таки 500 мА*ч – это немало.

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Xiaomi

Каким бы доступным ни был флагман, для большинства это всё равно дорого

В целом Redmi K40 обещает быть довольно компромиссным решением. Из-за слабого аккумулятора он не сможет похвастать более-менее вменяемой автономностью. В результате я даже не уверен, сможет ли он выжить хотя бы полный световой день при серьёзной нагрузке. А ведь стоить он в России явно будет не три копейки. Даже если китайцы просто пересчитают исходную цену в рубли, накинут расходы на транспортировку и сертификацию, а НДС возьмут на себя, выйдет никак не меньше 40 тысяч рублей.

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Стоит ли флагман того, чтобы покупать его за 40 тысяч рублей? Сказать сложно. Я бы за эти деньги лучше предпочёл Galaxy S20, который, во-первых, и обновляться будет не меньше трёх лет, а, во-вторых, обладает каким-никаким иммунитетом от непроизвольного прекращения поддержки, в отличие от смартфонов Xiaomi. Ну, а если с деньгами совсем туго, то очевидно, что брать нужно не флагманы – даже прошлогодние, — а что-то из доступного. Например, Poco X3 за 16 тысяч рублей, который и дисплей на 120 Гц имеет и благодаря аккумулятору на 5000 мА*ч пару дней вытянет.

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