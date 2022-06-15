Какой игровой смартфон лучше купить в 2022 году, чтобы не пожалеть

Несмотря на то что сегодня даже откровенно недорогие смартфоны имеют достаточный запас мощности, чтобы тянуть абсолютное большинство задач, соперничать с флагманами им всё-таки не под силу. Ведь, чтобы смартфон не ограничивал вас ни в чём, ему необходимо не просто не лагать в интерфейсе Android, но и выполнять массу других — куда более ресурсоемких — задач. В конце концов, даже качественные фотографии требуют, чтобы процессор устройства был достаточно мощным и мог быстро и искусно применять алгоритмы постобработки. Что и говорить об играх, которые многие современные смартфоны на максимальных настройках уже не тянут. Но только не Black Shark 5.

Игровые смартфоны могут применяться и в повседневном использовании. Главное - подобрать подходящую модель.

Black Shark 5 — это один из самых мощных смартфонов на Android, которые присутствуют в продаже. Да, рейтинги постоянно обновляются, но по состоянию на июнь есть не так много много аппаратов, обладающих более высокой вычислительной мощностью. Разберёмся, откуда берётся такая производительность и чем ещё может похвастать новый Black Shark.

Black Shark 5 — характеристики

В основе Black Shark 5 лежит субфлагманский чип Snapdragon 870. Сегодня у него почти нет конкурентов в том же сегменте. Но ведь им оснащается не один только Black Shark, а ещё довольно широкий спектр аппаратов. Так откуда же, в таком случае, берётся такой разрыв в производительности в пользу новинки?

На это влияет два фактора:

Оптимизация. Black Shark 5 использует свою собственную оболочку Joy UI 13, которая оптимизирована для выполнения ресурсоемких задач. Она грамотно перераспределяет мощность процессора таким образом, чтобы наибольший потенциал был направлен на обработку самых требовательных процессов. Это приводит к тому, что, скажем, в играх смартфоны Black Shark 5 чувствуют себя просто прекрасно даже на максимальных настройках.

Охлаждение. Несмотря на то что Black Shark 5, в отличие от некоторых игровых Android-смартфонов, не имеет активного охлаждения, ему хватает и пассивного. Аппарат оснащается продвинутой системой жидкостного охлаждения Dual VC, которая качественно отводит тепло от процессора, позволяя ему дольше работать на пиковых показателях. Благодаря этому смартфон не троттлит, а поддерживает высокую мощность максимально долго.

Игровой смартфон Xiaomi 2022

По части остальных характеристик у Black Shark 5 тоже всё в полном порядке. Однако особенно выделяются следующие показатели:

Дисплей . Смартфон оснащается 6,7-дюймовой AMOLED-матрицей с частотой обновления 144 Гц, широким цветовым охватом и частотой дискретизации 720 Гц.

. Смартфон оснащается 6,7-дюймовой AMOLED-матрицей с частотой обновления 144 Гц, широким цветовым охватом и частотой дискретизации 720 Гц. Камера . 64-мегапиксельный основной модуль камеры вкупе с продвинутым программным обеспечением выдают качественные снимки, вне зависимости от условий освещения.

. 64-мегапиксельный основной модуль камеры вкупе с продвинутым программным обеспечением выдают качественные снимки, вне зависимости от условий освещения. Зарядка . Black Shark 5 имеет самую быструю зарядку на рынке мощностью 120 Вт, которая работает в двух режимах: скоростном, который заряжает смартфон за 15 минут, и эко, который заряжает его за 24 минуты, почти не нагревая.

. Black Shark 5 имеет самую быструю зарядку на рынке мощностью 120 Вт, которая работает в двух режимах: скоростном, который заряжает смартфон за 15 минут, и эко, который заряжает его за 24 минуты, почти не нагревая. Звук. Стереодинамики Black Shark 5 Pro настолько громки и качественны, что через них можно даже слушать музыку. Об этом говорят оценки экспертов DxOMark.

Купить Black Shark 5

Аккумулятор Black Shark 5, прямо скажем, не рекордсмен. Он уступает многим даже более доступным моделям. Однако при ёмкости в 4650 мА*ч батарейка в Black Shark 5 способна пережить 1200 циклов зарядки до того, как наступит её износ. Например, у iPhone этот показатель равен всего лишь 500 циклам, и это притом, что смартфоны Apple заряжаются на максимальной мощности в 15 Вт.

Смартфоны Black Shark почти всегда занимают первые места в рейтинге производительности AnTuTu.

Как Xiaomi, которой принадлежит бренд Black Shark, удалось добиться такой выживаемости аккумулятора — загадка. Да, китайцы снабдили свою новинку не одним, а сразу двумя аккумуляторами. Однако это общепринятая практика, так что удивляться особенно тут нечему. Таким образом смартфон просто разделяет нагрузку надвое, и заряжается с меньшим ущербом для самого себя и своих компонентов.

Игровой телефон — стоит ли покупать

Несмотря на то что Black Shark 5 — это игровой смартфон, снабжённый рядом специфических для такого типа устройств функций, многие из них могут применяться и в повседневной жизни:

Физические триггеры для управления в играх можно использовать для быстрого вызова приложений, запуска команд и навигации;

Дисплей с частотой обновления 144 Гц, которая пригодится в играх, может прийтись кстати при веб-сёрфинге, в социальных сетях и при просмотре фильмов;

Динамики Black Shark 5 смогут прокачать даже небольшое помещение, а уж для просмотра видео их хватит за глаза;

Распознавание степеней нажатия на экране могут прийтись кстати как в играх, так и для вызова контекстного меню в разных сегментах интерфейса ОС;

Аудио-зум — это, конечно, не игровая фишка, но тоже очень классная — благодаря ей можно как бы зазумить источник звука при помощи оптики.

Купить Black Shark 5

Круто, что Black Shark 5 не выглядит как попугай. Обычно производители игровых смартфонов стремятся разукрасить их как можно ярче, чтобы показать ориентацию на игры. Но ведь не разномастная окраска делает смартфон игровым, а его начинка и возможности. У Black Shark 5 с этим проблем нет. Он быстрый, мощный и просто красивый. Его будет не стыдно вытащить из кармана на людях, а уж по той цене, за которую его можно купить на Али, это просто подарок.