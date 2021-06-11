Какой телефон с АлиЭкспресс лучше купить в 2021

Где купить смартфон? Этот вопрос мне приходится слышать примерно с той же периодичностью, что и «какой смартфон выбрать?». Людям хочется понимать, почему цены в физической рознице отличаются от того, что они видят в интернете, и не обманут ли их, если они всё-таки рискнут заказать аппарат с доставкой. В принципе бояться тут нечего. Главное – брать не абы где, а в проверенных местах. АлиЭкспресс на эту роль подходит как нельзя лучше.

Аналитики АлиЭкспресс провели исследование и выяснили, какие смартфоны пользуются наибольшим спросом у покупателей из России. Ведь россияне любят Али за низкие цены, потому что китайские продавцы не платят у нас налоги, а значит, могут назначать на свои товары очень привлекательные цены. Причём, как оказалось, iPhone у нашего брата далеко не на первом месте. А что же тогда?

Дешёвый качественный телефон на Android

Poco X3 Pro – это безоговорочный лидер сегодняшнего рейтинга. Этот смартфон от суббренда Xiaomi привлекает не только внешним оформлением, которое нетипично для его сегмента, но и выгодным сочетанием цены и характеристик.

Купить Poco x3 Pro

Всего за 20 тысяч рублей вы получите смартфон с процессором Snapdragon 860, дисплеем с частотой обновления 120 Гц, которым не может похвастаться даже iPhone 12 Pro Max, батареей на 5160 мА*ч, 4 камерами и 8/256 ГБ памяти. Ну круто же?

Лучший телефон Redmi

Redmi Note 10 Pro – это настоящий флагман среди бюджетников. Вы только посмотрите на его внешность. Аппарат продолжает традиции линейки Redmi Note и предлагает технологии, которые встречаются в основном в устройствах более высокого ценового сегмента.

Купить Redmi Note 10 Pro

Это и дисплей с частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1200 нит, и камера с разрешением 108 Мп, и зарядкой мощностью 33 Вт, которая способна зарядить аккумулятор смартфона до 59% всего за полчаса. А стоит это добро какие-то смешные 24 тысячи рублей.

Какой смартфон купить, если хочется всего и сразу

Poco F3 – ещё один представитель бренда Poco, который максимально приблизился к роли настоящего флагмана. Его основу составляет процессор Snapdragon 870. Это самый мощный чип на сегодня после Snapdragon 888. Так что, если вам нужна мощность, вам за Poco F3.

Купить Poco F3 5G

Помимо мощной начинки, он имеет привлекательный дизайн, который одновременно вызывает ассоциации с Xiaomi Mi 11 и Honor 50, который вот-вот выйдет. Само собой, F3 обладает всеми преимуществами предыдущих устройств из этого рейтинга, но в дополнение ко всему предлагает поддержку 5G, сверхбыструю зарядку и высочайшее качество съёмки. И всего-то за 25 тысяч рублей.

Лучший дешёвый смартфон на Android

Poco M3 – смартфон для тех, кому подешевле. Он стоит чуть больше 10 тысяч рублей, но при этом выглядит намного дороже. Сказывается нетипичный дизайн с большим логотипом бренда и чётко очерченной камерой, которая не сливается, а, наоборот, выделяется на фоне конструкции, что как бы подчёркивает, что снимает эта модель на уровне.

Купить Poco M3

По железу, несмотря на доступную цену, тут всё норм. Snapdragon 662, 4/128 ГБ памяти и IPS-матрица на 6,5 дюймов. Само собой, за такие деньги не стоит ждать 120 Гц или 108-мегапиксельной камеры. Но, если вам нужен недорогой долгожитель – а благодаря батарее на 6000 мА*ч жить он явно будет немало – то лучшего варианта вам не найти.

Лучший смартфон Xiaomi

Ну, и замыкает пятёрку лидеров Xiaomi Mi 11. Это самый что ни на есть настоящий флагман Xiaomi со всеми присущими флагманскому смартфону атрибутами: топовым процессором, топовым дисплеем, топовой камерой и топовым набором функций.

Купить Xiaomi Mi 11

Здесь есть всё, что вам нужно – от быстрой зарядки за полчаса до звука Harman Kardon. А всё это добро стоит 57-59 тысяч рублей. Правда, чтобы урвать аппарат за такие деньги, нужно брать его строго на АлиЭкспресс, потому что российские ритейлеры ломят за него и 70, и даже 80 тысяч рублей.