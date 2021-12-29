6 лучших функций смартфонов, появившихся за последние 10 лет

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Иван Герасимов 0

Несмотря на то, что рынок смартфонов стагнирует, всегда есть возможность оглянуться назад, ведь так было не всегда: еще недавно смартфоны активно развивались, менялись, получая классные фишки. Жаль, но сейчас другое время: чего-то поистине нового нет и в помине, зато никогда не поздно вспомнить, какие полезные функции появились за последнее время. Например, за последние 10 лет. Вы ведь помните, с чего все начиналось? Смартфоны были дико неуклюжими, постепенно превращаясь в изящные устройства. Сегодня вспомним о важных функциях, которые появились и стали лучше за последние 10 лет.

Краткий обзор лучших функций, которые появились за последние 10 лет

Камера в смартфоне

Снимки стали в сотни раз лучше, чем 10 лет назад благодаря камерам

Знаю, камеры в смартфонах появились намного раньше, но именно в последнее десятилетие они стали прокачиваться и улучшаться: все те тройные модули камер, которые есть сейчас, появились именно благодаря бурному развитию индустрии в последние годы. Я не фанат камер, но признаю, что это важная функция в смартфоне: фотографии с телефона и вправду приблизились по качеству к профессиональным снимкам.

Если помните, раньше телефоны были музыкальными, игровыми, камерофонами, а потом всё смешалось: в результате, даже бюджетные смартфоны обзавелись неплохими камерами. Как ни крути, но это очень круто: всё-таки, камера в современном смартфоне — важнейший параметр, по которому его и выбирают.

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NFC в смартфоне

NFC — одна из лучших функций, которая стала популярной в прошедшем десятилетии

Технология передачи данных малого радиуса действия была анонсирована еще в 2004 году, но получила широкое распространение именно в прошлом десятилетии. Именно благодаря ей мы можем производить оплату с помощью смартфона, открывать автомобили, не нося с собой ключи и не пользоваться пластиковыми картами при поездке в транспорте. Мало того, что технология удобна, так еще и достаточно безопасна: не так давно мы рассказывали вам о том, могут ли через NFC украсть деньги. Уже сейчас чип NFC используется не только для оплаты, а для многих важных повседневных процессов. Например:

  • Для удостоверений личности (паспорта и другие документы).
  • NFC-метки (чипы, в которые может быть заложена любая информация, считываемая любым устройством с NFC-модулем).
  • Поиск беспроводных соединений Bluetooth, Wideband и Ultra-wideband.

В общем, без NFC сложно представить современный смартфон — это безумно важная технология.

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Смартфоны с большим экраном

Даже самые недорогие смартфоны имеют большие экраны — вот так времена

За последние 10 лет экраны в смартфонах выросли в разы. Отчасти это произошло из-за контента, который важен пользователям. Но во многом это происходит из-за того, что производители хотят дать потребителям больше возможностей, потихоньку превращая смартфоны в планшеты. Сложно сказать, хорошо это или плохо: некоторым смартфоны заменили даже ноутбуки, но на них по-прежнему невозможно удобно смотреть фильмы, играть и даже написать книгу. Несмотря на это, смартфон с большим экраном, например, OnePlus 9, намного полезнее и удобнее, чем Xperia Mini или iPhone SE 1-го поколения. Одно могу сказать точно: спасибо прогрессу за большие экраны в смартфонах.

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Процессор в смартфоне

Мобильные процессоры стали незаменимы

В начале прошлого десятилетия процессоры в смартфонах сильно уступали не только нынешним устройствам, но и тогдашним компьютерам: в моей Nokia 5230 частота процессора составляла всего-навсего 434 МГц — какой-то прикол по меркам 2021 года. Сейчас смартфоны улетели в космос не только благодаря производительности процессоров, но и времени работы. Сами чипы стали намного энергоэффективнее, что позволяет производителям не увеличивать емкость аккумуляторной батареи, а работать с тем, что есть.

Не так давно компания Qualcomm представила новый процессор 8 Gen 1, который будет основой флагманов 2022 года — например, Xiaomi 12. Флагман Xiaomi 12 Pro не получил мощной батареи, ограничившись всего 4600 мА*ч — говорят, этого должно хватить надолго. Именно так и работают современные процессоры, использующие ресурсы батареи с умом.

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Быстрая зарядка в смартфонах

Без быстрой зарядки как без рук: лучший способ подзарядить смартфон

Именно благодаря быстрой зарядке вы можете за несколько минут подзарядить свой смартфон перед спешным выходом из дома. Технология подразумевает подачу тока, превышающую 5В — у каждого смартфона она отличается. Уже сейчас Xiaomi предлагает самую быструю зарядку в мире, которая позволяет зарядить смартфон за считанные минуты до оптимальных показателей.

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Что дает 4G в смартфоне

Сложно представить нашу жизнь без LTE

Уже сейчас можно говорить о том, что без сетей 4-го поколения не было бы ни стриминговых сервисов, ни соцсетей, ни приложений в привычном виде. Многие страны уже переходят на 5G: нам лишь предстоит распробовать, что это такое в ближайшие годы. Тем не менее, скоростей 4G достаточно для повседневных нужд: просмотра фильмов, прослушивания музыки, загрузки контента и работы привычных сервисов.

Формат связи получил распространение именно в прошлом десятилетии, заменив 3G. Спустя годы можно говорить о том, насколько сильно высокоскоростной мобильный Интернет изменил наши привычки: голосовые помощники, сервисы по заказу такси и другие услуги, а также удаленное управление устройствами и даже умным домом, онлайн-игры и многое другое — появилось то, без чего жизнь в 2021 году сложно представить.

Какие важнейшие технологии появились за последние 10 лет на ваш взгляд? Напишите в наш Telegram-чат, давайте обсудим!

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