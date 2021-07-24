Когда Samsung выпустит новые телефоны и часы. Какими они будут

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Артем Сутягин 0

Напряжение, вызванное презентацией Samsung, буквально висит в воздухе. Традиционно в августе компания представляла свои новые смартфоны серии Galaxy Note. В этом году линейка поставлена на паузу, но презентация не становится менее интересной, ведь на ней покажут много других интересных телефонов и прочих гаджетов, которые определят направление развития отрасли на ближайший год. Почему так громко сказано? Да потому, что именно Samsung является лидером мирового рынка смартфонов, а по носимой электронике уступает только Apple, которая находится в ”своей лиге”. Уже сейчас за три недели до очередного — второго в этом году — Unpacked мы можем сказать многое о том, что нам покажут на мероприятии.

Samsung

Новые Samsung, судя по слухам, готовят много сюрпризов

Когда презентация Самсунг

Ближайшая презентация Samsung состоится 11 августа 2021 года в 10:00 по восточному летнему времени. В Москве и ее часовом поясе в этот момент будет 17:00. Если вам интересны технологии, я бы советовал найти способ посмотреть это мероприятие. В течение года не так много подобных событий с такой громкой вывеской. Посмотреть там будет на что.

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Что покажут на презентации Samsung

Как я уже сказал, в этом году мы не ждем появления Samsung Galaxy Note 21. Сама логика против такого решения, да и руководство корейской компании подтвердило это еще в начале года.

Зато мы можем рассчитывать на появление сразу двух новых складных телефонов — Samsung Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3. Подтверждение этого поступило из России и чуть ниже я расскажу, как именно, поэтому дочитайте статью до конца.

Galaxy Watch

Не знаю, как вы, а я больше всего жду новые часы.

Так же мы ждем появления умных часов Samsung Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 4 Classic, которые должны получить новые функции, но пока с уверенностью нельзя сказать, какие именно.

Где посмотреть презентацию новых телефонов Samsung

Если вы все же найдете время на то, чтобы посмотреть это мероприятие, переходите в указанное время по адресу samsung.com/ru. Там будет вестись официальная трансляция презентации.

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Новые телефоны Самсунг

Информацией о новых телефонах и самой презентации поделился Эван Блас, который показал просочившийся промо-материал, в котором сказано: ”Будущее развернется по-новому. Очень скоро”. Не надо быть супер предсказателем, чтобы понять, о чем идет речь. Тем более, мы и так ждем новые телефоны, на которые нам указывает буквально все.

Если вы посмотрите на геометрические фигуры, показанные в утечке (пусть она и плохого качества), вы можете разглядеть Galaxy Z Fold 3 слева и Galaxy Z Flip 3 справа. Пускай последний и выглядит немного непонятно, но догадаться, что это именно он, все же можно. Между тем, мы ожидаем, что новые складные телефоны будут выпущены 27 августа, а новые часы появятся на рынке в тот же день, когда они будут представлены.

Samsung

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Характеристики Galaxy Z Fold 3

По слухам, Galaxy Z Fold 3 получит 6,2-дюймовый внешний экран Super AMOLED. В открытом состоянии пользователь получит доступ к 7,5-дюймовому дисплею Super AMOLED с частотой обновления 120 Гц. Работать смартфон будет на актуальном Snapdragon 888, но не на его ”плюсовой” версии. С большой долей вероятности новинка получит только один вариант памяти — 12/256 ГБ. А еще — впервые в истории телефонов со складным экраном — смартфон получит поддержку стилуса S Pen, который, впрочем, будет отдельным аксессуаром.

На задней панели расположатся три камеры (12 Мп с автофокусом, телеобъектив и сверхширокоугольная камера). Будет так же 16-мегапиксельная камера под экраном и 10-мегапиксельная камера для использования, когда телефон закрыт. Емкость батареи составит 4 380 мАч.

Смартфоны Samsung будут обновляться по 5 лет. Но не спешите радоваться.

Характеристики Galaxy Z Flip 3

Для Galaxy Z Flip 3 основным экраном будет внутренний. Сама его конструкция предполагает открытие для любого использования. А значит, именно его характеристики наиболее интересны.

Первый Galaxy Z Flip был красивым, но совершенно непрактичным.

Он получит диагональ 6,7 дюйма. Это будет экран Dynamic AMOLED с частотой обновления 120 Гц, разрешением 1080 x 2636 и соотношением сторон 22:9.

Камера будет двойной на задней панели, а еще будет более-менее нормальный внешний экран. Именно этот пункт больше больше всего критиковали в предыдущем поколении Galaxy Z Flip. Сложно пользоваться телефоном, когда даже не можешь нормально посмотреть уведомления, не открывая телефон.

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Точные характеристики мы узнаем уже 11 августа, а пока можете обсудить грядущие смартфоны в нашем Telegram-часе или в комментариях к этой статье.

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