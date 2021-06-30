Смартфоны Samsung будут обновляться по 5 лет. Но не спешите радоваться

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Артем Сутягин 0

Начиная с прошлого года Samsung взяла какой-то новый курс и теперь находится на вершине рейтинга обновлений среди смартфонов на Android. Пусть компания и не выпускает прошивки на базе новой версии Android раньше остальных, но время, в течение которого она поддерживает свои смартфоны, существенно превышает показатели конкурентов. Даже Google уже не так выделяется на ее фоне. Сначала обновления в течение двух лет были нормой. Потом Samsung объявила о том, что будет обновлять смартфоны в течение трех лет. Потом заговорили о четырех годах. Теперь же стало известно, что Samsung будут обновляться целых пять лет. Вот только обновления обновлениям рознь и надо понимать, о чем именно идет речь.

Samsung

Многие пользователи смогут обновлять Samsung в течение 5 лет, но не все.

Как долго обновляется Samsung

На днях южнокорейская компания действительно пообещала, что будет обновлять свои смартфоны в течение пяти лет. Правда, речь не о номерных версиях Android, а лишь о патчах безопасности, но это тоже не так плохо, ведь многие компании перестают заниматься этим уже через 1-2 года.

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Какие телефоны дольше всего получают обновления

Впрочем, и сейчас не спешите радоваться. Как обычно, в любой хорошей новости часто есть одно жирное ”НО”. Есть оно и на этот раз. Сейчас мы это и обсудим.

Устройства, на которые распространяется обещание Samsung выпускать обновления безопасности в течение пяти лет, включают только корпоративные версии смартфонов серии Galaxy S20, серии Galaxy S21, серии Galaxy Note 20, Galaxy XCover 5 и Galaxy Tab Active 3. Все остальные корпоративные устройства получат только четыре года обновлений безопасности, как и все другие устройства Samsung, выпущенные в 2019 году или позже.

В числе устройств, которые будут обновляться по 5 лет в основном флагманы.

Корпоративные телефоны Samsung

Корпоративные телефоны Samsung предназначены для бизнеса и могут программироваться и управляться компаниями с помощью собственного программного обеспечения и приложений. Samsung также оснащает их своим Knox Suite, который служит мобильным командным центром для компаний. Хотя вы можете купить телефон Samsung Enterprise Edition в Интернете, делать вы это вряд ли будете, так как для обычного пользователя такие функции не нужны. Для ежедневного использования куда проще купить обычный телефон.

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Что касается обновлений безопасности, Samsung заявляет, что пятилетние исправления для корпоративных флагманов будут разбиты на ежемесячные и ежеквартальные обновления.

Knox

Для корпоративного сектора у Samsung есть отдельная программа.

Будут ли все Samsung обновляться по пять лет

Несмотря на то, что обновления распространяются только на флагманские корпоративные модели, можно рассчитывать на то, что со временем это будут относиться и к обычным аппаратам тех же (а может и других) моделей. Пусть сейчас для них и заявлено только четыре года, но ситуация может измениться. Говорить, что так точно будет, нельзя, но вероятность есть.

В конце концов выпуск обновлений требует ресурсов. Если они все равно потрачены на модели корпоративного сектора, то запуск их на обычных моделях не потребует почти никаких дополнительных усилий. А если это так, то почему бы не расширить присутствие патчей.

Samsung

Если повезет, и другие Samsung будут получать обновления по 5 лет.

Дополнительным фактором, который делает такое действие более логичным является то, что обновления всегда привлекают внимание. Чем дольше они выпускаются, тем проще привлекать новых клиентов. Многие компании просто не тратят ресурсы на дальнейшую поддержку, выбирая баланс между затратами на обновления и потерю клиентов. Ну, а когда у тебя и так есть это обновление, сохранять его только для некоторых пользователей не очень логично. Тем более, это не окажет никакого отрицательного влияния на продажи в корпоративном секторе. Такие клиенты ничего не потеряют.

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Добавлю только, что раньше корпоративные клиенты, как и обычные, получали обновления по 4 года. Это касается в том числе потребительских версий Galaxy S6, Galaxy S7 и Galaxy S8.

В любом случае, чем дольше обновляются смартфоны, тем лучше. И чем больше компаний, которые придают этому значение, тем активнее конкуренты будут предлагать свои решения, чтобы не отставать. Хорошо, что кто-то решился!

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