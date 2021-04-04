Лучшие смартфоны с AliExpress в 2021 году

Где вы покупаете новые смартфоны? Скорее всего, в крупных торговых сетях вроде М.Видео или Эльдорадо. Там и рассрочку можно оформить, и в случае поломки можно будет обратиться прямо к продавцу. Удобно. Другое дело, что М.Видео – это белый магазин, где торгуют только официальной техникой, ввезённой в страну через легальные каналы поставок с уплатой всех налогов и сборов. Поэтому цены там оказываются зачастую намного выше, чем на том же АлиЭкспрессе, где продавцы просто шлют товар из Китая, а значит, не платят всех тех пошлин, которые есть в России. Значит, и отовариваться нужно там. Тем более смартфонами. Тем более такими.

Самый премиальный смартфон за 20 тысяч рублей

Мой личный фаворит – Realme 7 Pro Special Edition. Это аппарат средней руки за 20 тысяч рублей, который может похвастать процессором Snapdragon 720G, 8 ГБ оперативной памяти, что довольно нетипично для устройств этого ценового сегмента, и зарядкой мощностью 65 Вт. Видимо, производитель уж очень хотел впечатлить потребителя, что оснастил его такой мощной зарядкой, благодаря которой смартфон заряжается всего за полчаса.

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Да, недавно в продажу вышел Realme 8 Pro, но он оказался во всём хуже своего предшественника. Наверное, в Realme подумали и решили, что бюджетник не может быть настолько крутым, и урезали половину функций, поэтому не тормозите, чтобы успеть разобрать остатки. Причём брать нужно смартфон именно в модификации Special Edition. Только он имеет 8 ГБ оперативной памяти и только его задняя панель выполнена из кожи.

Какой смартфон OnePlus купить

Ещё один бюджетник с претензией на премиум – это OnePlus Nord N10 5G. Важно: Nord’ов существует несколько версий, и брать нужно именно эту. Почему? Да потому что только у неё настолько сбалансированный набор характеристик: Snapdragon 690, 6 ГБ оперативки, AMOLED-экран с частотой обновления 90 Гц и четыре камеры с основным модулем на 64 Мп. И всё это за 18 тысяч рублей. Отличный выбор, как по мне.

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Правда, без подвоха тоже не обошлось. Понятное дело, OnePlus не могла продавать смартфоны себе в убыток. Поэтому, оснастив его по максимуму в техническом плане, компания решила урезать его программную поддержку. Вместо того, чтобы обновлять смартфон 3 года, OnePlus будет выпускать для него апдейты только в течение двух. Первый год он получит новую версию Android и обновления безопасности, а на второй – только обновления безопасности. Но он всё равно хорош.

Лучший игровой смартфон 2021

Я терпеть не могу игровые смартфоны. Я даже написал статью о том, почему не стоит их покупать. Но Black Shark 4 с Али сразил меня наповал сочетанием цены и характеристик. За 35 (а с промокодками можно найти и за 30) тысяч рублей он предлагает супер-классный AMOLED-экран с частотой обновления 144 Гц, 8 ГБ оперативной памяти, процессор Snapdragon 870 (второй по мощности после Snapdragon 888) и зарядка мощностью до 120 Вт.

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Особенно меня прельщает зарядка. Благодаря высокой мощности Black Shark 4 может заряжаться всего за 13-15 минут от 0 до 100%. Это не рекордный показатель. Xiaomi Mi 10 Ultra заряжается за 11, но вы только представьте себе, что вы сможете подзарядить смартфон, пока чистите зубы или банально завязываете галстук перед выходом на работу. Сегодня похвастать таким показателем не может ни один другой коммерческий смартфон. Так что берите.

Какой смартфон Poco купить

Poco X3 Pro – это улучшенная версия оригинального Poco X3, которого я неоднократно хвалил в своих статьях. Это совершенно непримечательный, на первый взгляд, смартфон, который предлагает шикарнейшие характеристики всего лишь за 16-18 тысяч рублей. Будьте внимательны: цены могут варьироваться, тем более что смартфон-то совсем новый.

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Если вкратце, то это аппарат, который предлагает вам процессор Snapdragon 860 (да-да, такой тоже есть), 6 ГБ оперативки, экран с частотой обновления 120 Гц и быструю зарядку мощностью 33 Вт. Да, это нефлагманские характеристики, но ведь и мы живём не в 2014 году, когда флагманы Xiaomi можно было купить до 20 тысяч рублей. А такое сочетание цены и спецификаций лично я считаю просто отличным.

Стоит ли покупать Redmi Note 10 Pro

Я решил оставить его на сладкое. Этот смартфон за 22 тысячи рублей не нуждается ни в том, чтобы его представляли, ни в том, чтобы его хвалили. Бренд Redmi говорит сам за себя. Достаточно почитать отзывы о предыдущих моделях линейки. Но в этом году китайцы превзошли сами себя, выпустив «десятку», которую нашпиговали по последнему слову техники: Snapdragon 720G, 6 ГБ ОЗУ, AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, 4 камеры, одна из которых имеет разрешение 108 Мп, и, конечно, быстрая зарядка меньше чем за час.

Купить Redmi Note 10 Pro

От себя рекомендую брать только старшую Pro-версию, потому что только она предлагает настолько сбалансированные характеристики. Да, сейчас модель явно пользуется спросом, поэтому продавцы – даже китайские – не спешат снижать на неё цену. Поэтому сейчас её можно купить не дешевле 22 тысяч рублей, что уже можно считать удачей, поскольку многие просят за RN10 Pro и 25, и даже 27 тысяч рублей, прекрасно понимая, что истинные ценители заплатят даже такие деньги.