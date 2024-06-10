Лучшие смартфоны Xiaomi в 2024 году, которые реально стоят своих денег

  2. Темы
  3. Смартфоны
Герман Вологжанин

В последнее время все чаще ходят разговоры о том, что смартфоны Xiaomi уже не те. Будучи поклонником устройств китайской компании, я вынужден согласиться с этим суждением. Новые флагманы бренда стоят непозволительно дорого, а модели среднего класса зачастую уступают менее именитым конкурентам. Однако хорошие устройства у китайцев все-таки есть. Чтобы в этом убедиться, взгляните на лучшие смартфоны Xiaomi 2024 года, оправдывающие каждую вложенную копейку.

Лучшие смартфоны Xiaomi в 2024 году, которые реально стоят своих денег. Здесь только топовые смартфоны Xiaomi, которые стоит купить. Фото: Tech Spurt. Фото.

Здесь только топовые смартфоны Xiaomi, которые стоит купить. Фото: Tech Spurt

Недорогой смартфон POCO M6 Pro

Увы, среди смартфонов до 10000 рублей Xiaomi не может предложить ничего сносного. Недавно вышедший Redmi A3 тормозит из коробки, а POCO C65 готов похвастать разве что хорошим запасом памяти, соседствующим с плохим экраном и посредственным железом. Поэтому из дешевых смартфонов лучше выбирать модели других брендов.

Хорошие смартфоны до 10000 рублей, за которые не будет стыдно в 2024 году

А вот в категории телефонов до 15000 рублей лучше кого бы то ни было себя чувствует POCO M6 Pro. Ни один конкурент за эти деньги не может предложить безрамочный AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, флагманский вибромотор и камеру с оптической стабилизацией.

Недорогой смартфон POCO M6 Pro. POCO M6 Pro — топовый смартфон, когда стоит меньше 15K. Фото: GSMArena Official. Фото.

POCO M6 Pro — топовый смартфон, когда стоит меньше 15K. Фото: GSMArena Official

Цена: от 16 200 ₽

POCO M6 Pro на AliExpress

POCO M6 Pro в России

Меньше 15K телефон POCO M6 Pro стоит на распродажах, но и за 16-17 тысяч его тоже можно смело рекомендовать. У него отличные спеки, да и разогнанный процессор Helio G99-Ultra вкупе с 256 ГБ или 512 ГБ встроенной памяти говорят сами за себя.

Redmi Note 13 Pro 5G — смартфон с хорошей камерой

Недавно я назвал Redmi Note 13 Pro 4G одним из худших смартфонов Redmi в 2024 году. Отказываться от своих слов не собираюсь и предлагаю обратить свое внимание на Redmi Note 13 Pro 5G — модель принципиально более высокого уровня.

👉 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Несмотря на отличие всего в одной цифре, 5G-смартфон по всем статьям превосходит своего младшего брата. Процессор Snapdragon 7s Gen 2 выжимает весь жир из 200-мегапиксельной камеры с оптической стабилизацией, а 1.5K-экран с закаленным стеклом Gorilla Glass Victus станет лучшим, что вы видели за последнее время.

Redmi Note 13 Pro 5G — смартфон с хорошей камерой. А вот к этому Redmi стоит присмотреться! Фото: Tech Spurt. Фото.

А вот к этому Redmi стоит присмотреться! Фото: Tech Spurt

Цена: от 26 800 ₽

Redmi Note 13 Pro 5G на AliExpress

Redmi Note 13 Pro 5G в России

В период распродаж на AliExpress смартфон Redmi Note 13 Pro 5G прочно занимает место среди лучших моделей до 25 тысяч, а при своей текущей цене вполне справедливо входит в число самых крутых Xiaomi в 2024 году.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Мощный смартфон POCO X6 Pro

POCO X6 Pro — главное открытие 2024 года. Эта модель даже дешевле Redmi Note 13 Pro 5G, но в то же время работает на сверхмощном процессоре Dimensity 8300-Ultra. Чип набирает в AnTuTu почти миллион баллов, позволяя с комфортом играть в самые ресурсоемкие проекты на максимальных настройках графики.

Мощный смартфон POCO X6 Pro. Самый мощный смартфон за свои деньги. Фото: Unbox Therapy. Фото.

Самый мощный смартфон за свои деньги. Фото: Unbox Therapy

Цена: от 26 250 ₽

POCO X6 Pro на AliExpress

POCO X6 Pro в России

Также похвалы заслуживает экран POCO X6 Pro, получивший разрешение 1.5K при частоте обновления 120 Гц, а камера смартфона на 64 МП с OIS хоть и не хватает звезд с неба, но в грязь лицом тоже не падает.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Redmi Note 13 Pro Plus — лучший среди Redmi

Redmi Note 13 Pro+ можно назвать не только одним из лучших Xiaomi в 2024 году, но и достойной альтернативой POCO X6 Pro, если для вас камера и тактильные ощущения важнее производительности. Смартфон имеет изогнутый экран отличного качества, благодаря чему корпус с полноценной влагозащитой IP68 идеально лежит в руке.

Redmi Note 13 Pro Plus — лучший среди Redmi. Определенно лучший Redmi в 2024 году. Фото: TechTablets. Фото.

Определенно лучший Redmi в 2024 году. Фото: TechTablets

Цена: от 30 795 ₽

Redmi Note 13 Pro+ на AliExpress

Redmi Note 13 Pro+ в России

Как и Redmi Note 13 Pro 5G, Plus-версия получила в свое распоряжение камеру на 200 МП с оптической стабилизацией. Но, в отличие от младшего брата, старшая модель работает ощутимо быстрее за счет процессора Dimensity 7200-Ultra и шустрой памяти UFS 3.1, а еще заряжается всего за 20 минут, ведь в комплекте поставки лежит адаптер питания на феноменальные 120 Вт.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Убийца флагманов POCO F6

Одна из последних новинок Xiaomi 2024 годаPOCO F6. Это, если угодно, прилизанная версия POCO X6 Pro, которая и выглядит симпатичнее, и работает на чипе Qualcomm, а не MediaTek. Чего уж там, Snapdragon 8s Gen 3 с результатом более полутора миллионов баллов в AnTuTu — это флагманский чип, уступающий передовому Snapdragon 8 Gen 3 только в части видеоускорителя.

Убийца флагманов POCO F6. Новое поколение того самого убийцы флагманов. Фото: GadgetByte. Фото.

Новое поколение того самого убийцы флагманов. Фото: GadgetByte

Цена: от 31 500 ₽

POCO F6 на AliExpress

POCO F6 в России

Смартфон POCO F6 имеет относительно компактные габариты, довольно долго держит заряд и быстро восстанавливает энергию, благо в комплекте лежит блок питания на 90 Вт (от 0 до 100% за 35 минут). Камера? Конечно, она здесь есть и даже умеет записывать видео в 4K со стабилизацией, но по-настоящему флагманским сенсор Sony IMX882 точно не назовешь.

5 забытых Android-смартфонов, которые самое время купить: они круче всех новинок 2024 года

Бонус: Xiaomi 12 и Redmi Note 11 Pro+ 5G в 2024 году

Как бы хороши ни были смартфоны Xiaomi 2024 года, у компании есть две козырные модели прошлых лет, которые за текущий прайс кажутся невероятно выгодными. Во-первых, это Redmi Note 11 Pro+. Он вышел в 2022 году, но его начинка намного сочнее всех новых смартфонов до 20000 рублей. Судите сами: AMOLED-экран 120 Гц, мощный процессор Dimensity 920 (больше 500K в AnTuTu), стереодинамики JBL и зарядка на 120 Вт в качестве изюминки.

Бонус: Xiaomi 12 и Redmi Note 11 Pro+ 5G в 2024 году. Старик, который до сих пор держит марку. Фото.

Старик, который до сих пор держит марку

Redmi Note 11 Pro+ на AliExpress

Redmi Note 11 Pro+ в России

Во-вторых, сейчас стоит присмотреться к Xiaomi 12, который вышел в том же 2022 году. Это компактный флагман компании, собранный из премиальных материалов, и сейчас он является одним из лучших смартфонов до 30000 рублей.

Бонус: Xiaomi 12 и Redmi Note 11 Pro+ 5G в 2024 году. После такого падения цены к нему точно нужно присмотреться. Фото: GadgetByte. Фото.

После такого падения цены к нему точно нужно присмотреться. Фото: GadgetByte

Xiaomi 12 на AliExpress

Xiaomi 12 в России

Подписчики телеграм-канала Сундук Али-Бабы не дадут соврать, что во время недавней распродажи на AliExpress Redmi Note 11 Pro+ можно было купить менее чем за 15 тысяч, а Xiaomi 12 стоил 20 тысяч рублей с копейками. Поэтому обязательно загляните туда, если хотите не только купить хороший Xiaomi, но и как следует сэкономить при заказе устройства из Китая.

Теги
Лонгриды для вас
В магазине приложений Xiaomi появились подделки российского RuStore. Что будет, если их установить?

После удаления из Google Play российских приложений, которые связаны с компаниями, попавшими под санкции США, для миллионов владельцев Android-устройств настали сложные времена. Отныне для загрузки Сбербанк Онлайн, 2ГИС и других программ нужно использовать альтернативные источники. Например, RuStore — российский магазин приложений, успевший набрать большую популярность среди россиян. Но его тоже сначала нужно где-то скачать.

Читать далее
Зачем покупать Samsung и Google если есть такие конкуренты? Речь о Poco

На рынке представлено множество мощных игровых телефонов, но их главный недостаток в том, что они зачастую очень дорогие. В прошлые годы поиграть в новейшие игры с великолепной графикой и плавной частотой кадров было невозможно на бюджетном телефоне, но в 2024 году все изменилось. Я уже говорил о Google Pixel 8a как о мощном устройстве. В нем установлен тот же чип Tensor G3, что и в топовой модели Pro. Кроме него есть OnePlus 12R, который все хвалят, оснащенный прошлогодним флагманским Snapdragon 8 Gen 2, обеспечивающим плавную работу за не самую высокую цену. Но что же лучше?

Читать далее
Как вы убиваете аккумулятор своего Android-смартфона, даже не подозревая об этом

Обычно принять решение о покупке нового смартфона человека заставляет аккумулятор старого устройства, который уже не в состоянии обеспечить высокий уровень автономности и разряжается в самый неподходящий момент. Его срок службы ограничен, и многие люди, сами того не подозревая, делают все возможное, чтобы он закончился как можно скорее. Объясняем, чего боится аккумулятор смартфона, и почему нарушение банальных правил приводит к его поломке раньше времени.

Читать далее