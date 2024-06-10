Лучшие смартфоны Xiaomi в 2024 году, которые реально стоят своих денег

В последнее время все чаще ходят разговоры о том, что смартфоны Xiaomi уже не те. Будучи поклонником устройств китайской компании, я вынужден согласиться с этим суждением. Новые флагманы бренда стоят непозволительно дорого, а модели среднего класса зачастую уступают менее именитым конкурентам. Однако хорошие устройства у китайцев все-таки есть. Чтобы в этом убедиться, взгляните на лучшие смартфоны Xiaomi 2024 года, оправдывающие каждую вложенную копейку.

Недорогой смартфон POCO M6 Pro

Увы, среди смартфонов до 10000 рублей Xiaomi не может предложить ничего сносного. Недавно вышедший Redmi A3 тормозит из коробки, а POCO C65 готов похвастать разве что хорошим запасом памяти, соседствующим с плохим экраном и посредственным железом. Поэтому из дешевых смартфонов лучше выбирать модели других брендов.

Хорошие смартфоны до 10000 рублей, за которые не будет стыдно в 2024 году

А вот в категории телефонов до 15000 рублей лучше кого бы то ни было себя чувствует POCO M6 Pro. Ни один конкурент за эти деньги не может предложить безрамочный AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, флагманский вибромотор и камеру с оптической стабилизацией.

Цена: от 16 200 ₽

POCO M6 Pro на AliExpress

POCO M6 Pro в России

Меньше 15K телефон POCO M6 Pro стоит на распродажах, но и за 16-17 тысяч его тоже можно смело рекомендовать. У него отличные спеки, да и разогнанный процессор Helio G99-Ultra вкупе с 256 ГБ или 512 ГБ встроенной памяти говорят сами за себя.

Redmi Note 13 Pro 5G — смартфон с хорошей камерой

Недавно я назвал Redmi Note 13 Pro 4G одним из худших смартфонов Redmi в 2024 году. Отказываться от своих слов не собираюсь и предлагаю обратить свое внимание на Redmi Note 13 Pro 5G — модель принципиально более высокого уровня.

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Несмотря на отличие всего в одной цифре, 5G-смартфон по всем статьям превосходит своего младшего брата. Процессор Snapdragon 7s Gen 2 выжимает весь жир из 200-мегапиксельной камеры с оптической стабилизацией, а 1.5K-экран с закаленным стеклом Gorilla Glass Victus станет лучшим, что вы видели за последнее время.

Цена: от 26 800 ₽

Redmi Note 13 Pro 5G на AliExpress

Redmi Note 13 Pro 5G в России

В период распродаж на AliExpress смартфон Redmi Note 13 Pro 5G прочно занимает место среди лучших моделей до 25 тысяч, а при своей текущей цене вполне справедливо входит в число самых крутых Xiaomi в 2024 году.

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Мощный смартфон POCO X6 Pro

POCO X6 Pro — главное открытие 2024 года. Эта модель даже дешевле Redmi Note 13 Pro 5G, но в то же время работает на сверхмощном процессоре Dimensity 8300-Ultra. Чип набирает в AnTuTu почти миллион баллов, позволяя с комфортом играть в самые ресурсоемкие проекты на максимальных настройках графики.

Цена: от 26 250 ₽

POCO X6 Pro на AliExpress

POCO X6 Pro в России

Также похвалы заслуживает экран POCO X6 Pro, получивший разрешение 1.5K при частоте обновления 120 Гц, а камера смартфона на 64 МП с OIS хоть и не хватает звезд с неба, но в грязь лицом тоже не падает.

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Redmi Note 13 Pro Plus — лучший среди Redmi

Redmi Note 13 Pro+ можно назвать не только одним из лучших Xiaomi в 2024 году, но и достойной альтернативой POCO X6 Pro, если для вас камера и тактильные ощущения важнее производительности. Смартфон имеет изогнутый экран отличного качества, благодаря чему корпус с полноценной влагозащитой IP68 идеально лежит в руке.

Цена: от 30 795 ₽

Redmi Note 13 Pro+ на AliExpress

Redmi Note 13 Pro+ в России

Как и Redmi Note 13 Pro 5G, Plus-версия получила в свое распоряжение камеру на 200 МП с оптической стабилизацией. Но, в отличие от младшего брата, старшая модель работает ощутимо быстрее за счет процессора Dimensity 7200-Ultra и шустрой памяти UFS 3.1, а еще заряжается всего за 20 минут, ведь в комплекте поставки лежит адаптер питания на феноменальные 120 Вт.

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Убийца флагманов POCO F6

Одна из последних новинок Xiaomi 2024 года — POCO F6. Это, если угодно, прилизанная версия POCO X6 Pro, которая и выглядит симпатичнее, и работает на чипе Qualcomm, а не MediaTek. Чего уж там, Snapdragon 8s Gen 3 с результатом более полутора миллионов баллов в AnTuTu — это флагманский чип, уступающий передовому Snapdragon 8 Gen 3 только в части видеоускорителя.

Цена: от 31 500 ₽

POCO F6 на AliExpress

POCO F6 в России

Смартфон POCO F6 имеет относительно компактные габариты, довольно долго держит заряд и быстро восстанавливает энергию, благо в комплекте лежит блок питания на 90 Вт (от 0 до 100% за 35 минут). Камера? Конечно, она здесь есть и даже умеет записывать видео в 4K со стабилизацией, но по-настоящему флагманским сенсор Sony IMX882 точно не назовешь.

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Бонус: Xiaomi 12 и Redmi Note 11 Pro+ 5G в 2024 году

Как бы хороши ни были смартфоны Xiaomi 2024 года, у компании есть две козырные модели прошлых лет, которые за текущий прайс кажутся невероятно выгодными. Во-первых, это Redmi Note 11 Pro+. Он вышел в 2022 году, но его начинка намного сочнее всех новых смартфонов до 20000 рублей. Судите сами: AMOLED-экран 120 Гц, мощный процессор Dimensity 920 (больше 500K в AnTuTu), стереодинамики JBL и зарядка на 120 Вт в качестве изюминки.

Redmi Note 11 Pro+ на AliExpress

Redmi Note 11 Pro+ в России

Во-вторых, сейчас стоит присмотреться к Xiaomi 12, который вышел в том же 2022 году. Это компактный флагман компании, собранный из премиальных материалов, и сейчас он является одним из лучших смартфонов до 30000 рублей.

Xiaomi 12 на AliExpress

Xiaomi 12 в России

Подписчики телеграм-канала Сундук Али-Бабы не дадут соврать, что во время недавней распродажи на AliExpress Redmi Note 11 Pro+ можно было купить менее чем за 15 тысяч, а Xiaomi 12 стоил 20 тысяч рублей с копейками. Поэтому обязательно загляните туда, если хотите не только купить хороший Xiaomi, но и как следует сэкономить при заказе устройства из Китая.