Лучшие телефоны с защитой от воды для спортсменов, туристов и строителей

Сегодня на рынке представлено так много отличных смартфонов, что выбрать лучший из них может быть достаточно сложно, даже не заботясь о защите от внешних воздействий. Однако если вы любитель активного отдыха, выбор телефона, способного выдержать воздействие воды, должен быть приоритетным. Если вы ходите в походы или выдерживаете суровые условия водных видов спорта, последнее, чего вы хотите, — это чтобы ваш дорогой смартфон перестал работать из-за попадания воды внутрь. Если речь о вас, мы собрали для вас несколько отличных устройств, которые выдержат все, а иногда даже больше.

iPhone 15 Pro Max — можно ли мочить Айфон

Если два телефон прошли сертификацию IP68, это еще не говорит о том, что они одинаковы. Каждый производитель сам решает, насколько далеко выходить за рамки базового стандарта, и Apple подняла уровень водонепроницаемости iPhone на ступеньку выше, чем у конкурентов. Способный находиться под водой на глубине до шести метров в течение 30 минут, iPhone 15 Pro Max имеет самый высокий уровень защиты среди всех смартфонов в нашем списке — и даже превосходит по глубине погружения некоторые модели с рейтингом IP69K, хотя и не всегда по длительности погружения.

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Хотя экосистема iPhone от Apple подходит не всем, благодаря новому чипу A17 Pro от Apple, это первый смартфон, способный работать с играми консольного качества, такими как Resident Evil Village и Assassin’s Creed Mirage, а новый титановый корпус делает его легче, чем когда-либо. Вы также получите отличную систему камер, которая в этом году была улучшена благодаря 5-кратному оптическому зуму. А еще Apple наконец-то отказалась от фирменного порта Lightning и перешла на USB Tupe-C.

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Blackview BV5200 — недорогой защищенный телефон

Проблема большинства производителей смартфонов заключается в том, что даже если у них есть несколько хороших бюджетных смартфонов, они, как правило, оставляют лучшие IP-рейтинги для своих премиальных флагманов. К счастью, есть менее известные производители, такие как Blackview, которые специализируются на прочных телефонах, и BV5200 Pro — особенно хороший выбор для тех, кто хочет получить чрезвычайно прочный телефон, который не ударит по карману.

Благодаря классу защиты IP69K BV5200 выдерживает воздействие воды высокой температуры в течение 3 минут, а также погружение в воду на глубину до 1,5 метров на 30 минут. Сертификат MIL-STD-810H также означает, что телефон защищен от ударов и падений с высоты до 1,5 метров. Кроме этого ему не страшна жара, холод и другие условия, с которыми вы можете столкнуться во время вылазок на природу.

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В остальном это в лучшем случае средний аппарат с чипом MediaTek Helio G35 образца 2020 года, экраном 720p и базовым 13 Мп сенсором камеры Sony. Хорошей новостью является то, что аккумулятор емкостью 5 180 мАч легко выдержит пару дней работы в полевых условиях, что, вероятно, хорошо, поскольку BV5200 Pro поддерживает только 10-ваттную зарядку.

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Samsung Galaxy S23 Ultra — лучший телефон Самсунг

Среди Android-смартфонов Galaxy S23 Ultra от Samsung отвечает всем требованиям по мощности, производительности и функциональности. Однако его степень водонепроницаемости по стандарту IP68 не дотягивает до той, которую Apple предлагает почти для всей линейки iPhone. Он сертифицирован для работы в воде на глубине 1,5 метра в течение 30 минут.

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Это флагманский смартфон, который трудно превзойти во всех остальных отношениях, начиная с основной камеры на 200 Мп и 10-кратного оптического зума и заканчивая чипом Snapdragon 8 Gen 2, разработанным специально для Galaxy, который позволит ему обходить почти все остальные смартфоны на рынке.

Телефон имеет огромные размеры и это позволило найти место для большого 6,8-дюймового AMOLED-дисплея и батареи, которой достаточно, чтобы продержаться более суток при интенсивном использовании на полном заряде. Кроме того, перо S Pen порадует тех, кто предпочитает записывать свои мысли, а тыкать пальцем в клавиатуру.

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Google Pixel 8 Pro — самый дорогой Пиксель

Pixel 8 Pro — отличный телефон для тех, кто хочет делать самые лучшие снимки без лишних хлопот. Хотя Tensor G3 не выиграет в производительности игр, ее се равно более чем достаточно, чтобы обеспечить быстрое выполнение всех повседневных задач. А еще Google заявила о семи годах обновлений, вплоть до появления Android 21.

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Что касается водонепроницаемости, то Pixel 8 Pro имеет тот же официальный рейтинг IP68, что и большинство телефонов в этом списке, но компания не раскрывает точную глубину и продолжительность погружения в воду, которые были показаны при тестировании. Это означает, что он должен выдерживать больше, чем обычные один метр и 30 минут, но точных данных нет.

В любом случае, класс защиты IP68 гарантирует, что телефон выдержит большинство ежедневных брызг, а это уже хорошо, если учесть, насколько превосходны все остальные аспекты телефона.

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CAT S62 Pro — телефон для строителя

Если вы хотите чего-то совершенно иного, то есть Cat S62 Pro, телефон, который называют «идеальным рабочим телефоном». Учитывая, что его производит компания Caterpillar, известная своими моделями строительной, горнодобывающей и другой тяжелой техники, неудивительно, что Cat S62 Pro имеет схожий промышленный дизайн, а также водонепроницаемость по стандарту IP69 и прочность по стандарту MIL-STD-810H.

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Он протестирован на устойчивость к воздействию песка, пыли, грязи, воды, влажности и даже соляного тумана, способен выдерживать воздействие струй воды высокой температуры и высокого давления, а также погружение в воду на глубину до 1,5 метров на срок до 35 минут. Он также достаточно прочен, чтобы его можно было уронить с высоты 1,8 метра на металлическую поверхность и не получить неприятных последствий.

Прорезиненное и ухватистое покрытие делает этот смартфон во всех идеальным для полевых условий. Однако его недостатком является то, что телефон застрял на Android 11. Но если вам важна именно защита, едва ли вы найдете что-то лучше, чем он.

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