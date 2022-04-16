Пять телефонов с защитой от воды, которые я считаю лучшими

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Артем Сутягин 0

За прошедшие годы водостойкость в телефонах превратилась из роскоши, предназначенной только для телефонов высшего класса, в стандартную функцию, ожидаемую от любого гаджета средней категории. Устройств с тем или иным уровнем защиты от воды бесчисленное множество, но давайте рассмотрим только несколько самых интересных, которые можно купить сейчас. Правда, не все они продаются в России официально, но найти их не составит большого труда и не надо будет заказывать доставку из других стран.

вода

Лучше не мочить телефон, но защита лишней не будет.

Лучшие телефоны с защитой от воды

Samsung Galaxy S22 — лучший телефон Самсунг

Samsung Galaxy S22 появился в начале этого года и быстро стал лучшим Android-смартфоном. Он сбалансированный, быстрый и хорошо снимает. Об этом я рассказывал в отдельном обзоре на нашем сайте. Были у него и минусы, но именно по сбалансированности равных ему найти сложно. И да, у него есть защита от воды.

Samsung

Базовый S22 даже интереснее, чем другие модели серии.

В отличие от своих более дорогих собратьев по серии S22, этот телефон имеет время автономной работы, которое порой не дотягивает до одного дня. Он также немного нагревается во время игр, но в остальном это премиум-смартфон. Красивая задняя панель из матового стекла выглядит и ощущается очень роскошно. А в руках гаджет лежит более чем комфортно.

Помимо водонепроницаемости, вы получаете первоклассный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ или 256 ГБ постоянной памяти. Камеры превосходят многие более дорогие флагманы, а вишенкой на торте является то, что Galaxy S22 гарантированно будет получать обновления ОС в течение четырех лет.

OnePlus 9 Pro — лучший телефон OnePlus

OnePlus 9 Pro хорошо спроектирован, как и любой другой смартфон бренда, но минусов у него меньше, чем у других. Особенно сейчас, когда цена упала и она уже не такая неадекватная, как в прошлом году. OnePlus не очень охотно дает своим устройствам маркировку IP, но в этом случае она есть.

OnePlus

Этот телефон в чем-то даже лучше, чем OnePlus 10 Pro.

У телефона отличный дисплей. Он яркий, красочный и имеет высокую частоту обновления 120 Гц. OxygenOS работает очень быстро, и хорошо, что OnePlus отказалась от своих планов по объединению ColorOS от Oppo со своей операционной системой.

OnePlus 9 Pro также имеет одну из лучших камер среди всех OnePlus. Это стало возможно благодаря началу сотрудничества с пионером в области камер — Hasselblad. OnePlus 10 Pro снимает чуть лучше, но не на много, а значит, прошлогодний аппарат еще поработает.

Google Pixel 6 — гуглофон с защитой от воды

Pixel 6 предлагает лучшее из программного обеспечения Google в виде динамичного Android с Material You. Аппаратное обеспечение тоже неплохое. А еще у него есть защита от воды IP68. Это значит, что во время испытаний он выдержал полчаса на глубине полутора метров. 8 ГБ ОЗУ в сочетании с фирменным процессором Tensor от Google обеспечивают очень высокую производительность и эксклюзивные функции.

Google Pixel 6

Этот дизайн мы запомним на долго.

Вы также получаете стерео динамики, дисплей с частотой 90 Гц и, конечно же, одну из лучших камер среди всех телефонов, которые вы можете купить. Night Sight позволяет Pixel 6 делать потрясающие фотографии даже в почти кромешной темноте, а при дневном освещении фотографии и вовсе получаются отличными.

Blackview BV4900 — защищенный телефон

Если вы ищете прочный и надежный телефон на базе Android, который можно взять с собой куда угодно и который выдержит все, что угодно, тогда вам подойдет Blackview BV4900. Это просто танк среди телефонов. Он имеет сертификацию MIL-STD-810G (соответствие требования армии США) и защиту от воды и пыли по стандарту IP68. Этому телефону не нужен чехол. Он сам себе чехол и разбить его сложно даже специально.

Blackview BV4900

Этот телефон защищен от многого.

Этот гаджет идеально подходит любителям активного отдыха или просто тем, кто часто роняет свой телефон. А еще он имеет массивную батарею емкостью 5580 мАч, 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения до 128 ГБ. Вы также получаете NFC, но вам не дадут датчик отпечатков пальцев.

Samsung Galaxy Z Flip 3 — раскладушка с защитой от воды

Складной телефон, которого ждало большинство людей, наконец-то здесь! Лучше всего то, что он красивый, прочный, имеет крутые характеристики и — о да — он водостойкий! Многие думали, что это невозможно для складного телефона, но Samsung убедила нас в обратном. Galaxy Z Flip 3 полностью защищен даже от погружения в воду и все это в компактном корпусе.

Samsung Galaxy Z Flip 3

Трудно поверить, но этот телефон защищен от воды.

Samsung разрабатывает складные устройства уже несколько лет, но кажется, что именно сейчас ее инженеры добились успеха. Galaxy Z Flip 3 оснащен более прочными петлями и стеклом, чем предыдущие версии, и это первый Flip с защитой IPX8. От пыли и песка его лучше держать подальше, но испытание водой он прошел с честью.

Galaxy Z Flip 3 не только более прочный, но и имеет более крупный и удобный внешний дисплей, чем предыдущее поколение. А еще в нем установлен мощный Snapdragon 888 и хорошие камеры. Если вы ищете удобство, портативность, технологичность и защиту от воды в одном корпусе — вот она.

Сколько стоит водонепроницаемый телефон

Если вы уверены, что ваш новый телефон должен быть защищен от воды, то знайте, что большинство хороших Android-телефонов, доступных сегодня, имеют защиту не ниже IP68. Можно даже найти устройства, которые не боятся воды, дешевле, чем за 30 000 рублей. И это с учетом общего повышения цен. Пару лет назад такое было скорее исключением.

Каждый сам выберет для себя лучший защищенный телефон, а пока я привел свой приоритетный список. Назовите модель, которую считаете достойной звания лучшего телефона с защитой от воды в комментариях или в нашем Telegram-чате.

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