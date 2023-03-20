Наконец-то топовые Xiaomi можно купить со скидкой! Какой смартфон и фитнес-браслет выбрать

Какой Xiaomi лучше — вопрос, на который мы всегда пытаемся найти ответ, делая обзоры и сообщая о новинках компании. Особенно остро он встает в период распродаж на АлиЭкспресс, когда топовые гаджеты можно приобрести со скидкой. Одна из таких акций стартовала 20 марта и продлится до конца недели. В этот период на AliExpress действует сниженный курс доллара, появляются эксклюзивные купоны и промокоды. Так что сейчас — лучший момент для покупки телефона Xiaomi или фитнес-браслета от одного из суббрендов китайского техногиганта.

Купить POCO X5 Pro со скидкой

Если вы внимательно следили за обновлениями на нашем сайте, то знаете, какую страсть я питаю к смартфону POCO X5 Pro. В соотношении цены и характеристик он является определенно лучшей моделью, доступной сегодня на рынке. До 26 февраля вы можете купить POCO X5 Pro с купоном продавца и автоматической скидкой в корзине всего за 20 600 ₽. С учетом того, что в нашей рознице смартфон продают почти за 30 тысяч рублей, цена выглядит чрезвычайно привлекательно.

Купить POCO X5 Pro

Но какие характеристики готов предложить POCO X5 Pro? Прежде всего это крутой чипсет Snapdragon 778G. Он выполнен по энергоэффективному техпроцессу 6 нм и отличается высоким уровнем производительности, набирая более 500 тысяч баллов в AnTuTu, чего с головой хватит не только для плавной работы повседневных приложений, но и для игр с высокими настройками графики.

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Во всех обзорах POCO X5 Pro вам скажут, что у него есть большой AMOLED-экран с частотой 120 Гц, 108-мегапиксельная камера и аккумулятор на 5000 мАч с 67-ваттной зарядкой в комплекте. Но я бы хотел заострить внимание на подводной части айсберга, скрывающей много всего интересного:

предустановленная оболочка MIUI 14 ;

; X-осевой линейный вибромотор, после знакомства с которым вы никогда не захотите отключать вибрацию на телефоне;

интересные режимы съемки в приложении «Камера» (от видеоблога до клонирования);

частота дискретизации тачскрина 240 Гц для быстрой реакции в играх;

ШИМ на частоте 1920 Гц, благодаря чему экран смартфона не вызывает усталость глаз.

Таким образом, POCO X5 Pro превращается в универсальный девайс, подходящий и геймерам, и любителям мобильной фотографии, и просто тем, кто хочет купить недорогой телефон с хорошим экраном, который долго прослужит верой и правдой.

Недорогой телефон Redmi 12C

Вместе с началом распродажи на АлиЭкспресс появился новый телефон Redmi — Redmi 12C. Это недорогая модель для тех, кто не привык тратить много денег на покупку гаджетов. До 26 февраля купить Redmi 12C получится всего за 8 500 ₽. Только не забудьте взять купон продавца, доступный на странице товара.

Купить Redmi 12C

За такую скромную сумму нам предлагают модель на довольно мощном процессоре Helio G85. В сравнении с чипом Helio G25, который используется в Redmi 10A и других популярных смартфонах начального уровня, G85 демонстрирует в 2,5 раза более высокую производительность. Почти 250 тысяч баллов в AnTuTu — отличный результат и залог стабильной работы без каких-либо тормозов. Чего уж там, даже 3D-игры вроде World Of Tanks он потянет на средних настройках графики!

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Помимо сбалансированного процессора телефон Redmi 12C обладает неплохой камерой с разрешением 50 Мп, большим экраном на 6,71 дюйма и соответствующим такой диагонали аккумулятором на 5000 мАч. NFC, сканер отпечатков и слот под карту памяти объемом до 1 Тб тоже на месте. Кстати, можно будет обойтись и без MicroSD-карточки, благо стартовая конфигурация предлагает 3/64 Гб памяти, а продвинутая — 6/128 Гб.

Лучший фитнес-браслет Xiaomi

Помимо смартфонов есть и фитнес-браслеты Xiaomi, которые тоже нельзя обходить стороной. Тем более, что не так давно появился Xiaomi Smart Band 7 Pro — без преувеличения лучший браслет компании. Его обычная цена сопоставима со стоимостью неплохих смарт-часов. И только с 20 по 26 марта купить Xiaomi Smart Band 7 Pro получится за 5 000 ₽.

Купить Xiaomi Smart Band 7 Pro

Да, «прошка» все равно дороже базовой модели Xiaomi Smart Band 7, но одновременно с этим она и лучше ее во всех отношениях:

алюминиевая окантовка;

экран больше на 25% и поддерживает автоматическую регулировку яркости;

функция Always-on-Display;

GPS-датчик на борту.

Xiaomi Smart Band 7 Pro предлагает такой же широкий выбор циферблатов (более 150 штук по умолчанию) и держит заряд в течение 12 дней. Словом, есть смысл заплатить чуть больше за «прошку», но выбор остается за вами.

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Новый браслет Redmi Smart Band 2

А еще фитнес-браслеты выпускаются под брендом Redmi. Их отличительная особенность — низкая цена. Стоимость Xiaomi Smart Band 7 Pro вы видели, а вот купить Redmi Smart Band 2, вышедший в этом году, можно менее чем за 2 500 ₽. И вот тут уже не отвертеться!

Купить Redmi Smart Band 2

Несмотря на двукратную разницу в цене, фитнес-браслет Redmi имеет экран, который на 10,5% больше дисплея Xiaomi Smart Band 7, предлагает свыше 100 циферблатов, более 30 фитнес-режимов, измерение уровня кислорода в крови, влагозащиту 5АТМ и двухнедельную автономность от одного заряда. Как вам такой эконом-вариант?