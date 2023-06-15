Нашел уникальный смартфон 8 в 1. Он умеет то, что вашим Samsung и Xiaomi даже не снилось

В 2023 году автора сайта о смартфонах сложно чем-то удивить, ведь современные модели только и делают, что соревнуются в бенчмарках да мерятся мегапикселями, не предлагая ничего по-настоящему интересного. Но на днях я столкнулся с уникальным явлением по имени IIIF150 Raptor. С одной стороны, это просто очередной защищенный смартфон, чьи продажи стартовали на AliExpress. С другой — удивительная модель, позиционирующая себя как устройство 8 в 1. Ну что, попробуем вместе развидеть этого зверя?

Защищенный смартфон с мощным аккумулятором

Смартфон IIIF150 Raptor выполнен в противоударном корпусе, который сертифицирован по армейскому стандарту MIL-STD-810H. Поэтому необходимость покупки чехла отпадает сама собой, а на всякий случай в комплекте с устройством лежит защитное стекло.

Купить защищенный смартфон

Также IIIF150 Raptor — водонепроницаемый смартфон. Причем характеристики его корпуса даже превосходят заявленные стандарты IP68 и IP69K. Девайс не просто не боится воды, а может работать в течение 24 часов на глубине до 6 метров. Откровенно говоря, ничего подобного я ранее не встречал.

Как и полагается устройству в противоударном корпусе, в лице IIIF150 Raptor мы получаем смартфон с мощным аккумулятором, чья емкость составляет 10000 мАч. Если быть точным, то здесь используется две батареи на 5000 мАч. Зачем — расскажу позже, а пока отмечу сравнительно небольшую толщину корпуса 15,3 мм и вполне подъемный вес в 359 граммов.

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Характеристики IIIF150 Raptor

Противоударным корпусом и емким аккумулятором сегодня никого не удивишь, а потому производитель явно хотел привлечь внимание пользователей другими характеристиками защищенного смартфона. Стоит признать, у IIIF150 это получилось, и придраться к их детищу практически невозможно.

Характеристики IIIF150 Raptor Экран 6,8 дюйма, IPS (2460х1080), 120 Гц Основная камера 108 + 64 Мп Фронтальная камера 32 Мп Процессор Helio G99 Память 12/256 Гб Аккумулятор 10000 мАч Зарядка 65 Вт

Все характеристики IIIF150 Raptor

Во-первых, смартфон IIIF150 Raptor работает на мощном Helio G99 (почти 400 тысяч баллов в AnTuTu), еще весной не без основания названный мной одним из лучших мобильных процессоров 2023 года. Его мощности хватает для безукоризненной работы интерфейса на базе Android 13 и высокой частоты кадров в любых играх, учитывая 12 Гб оперативной памяти, которые превращаются в 24 Гб за счет файла подкачки.

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Во-вторых, отказаться от любой критики заставляет хорошая камера смартфона. Здесь установлена матрица с разрешением 108 мегапикселей с оптикой, состоящей из шести линз. Вкупе с водонепроницаемым корпусом она превращает IIIF150 Raptor в подводную камеру. В защищенных смартфонах такая начинка периодически встречается. А вот чем не может похвастать ни одна модель за исключением IIIF150 Raptor, так это GaN-зарядкой на 65 Вт в комплекте.

Чем GaN-зарядка лучше обычной, вы прочитаете в отдельном материале, а сейчас важно заметить, что именно блок питания на 65 Вт заставил производителя разбить аккумулятор на два кластера для максимальной безопасности. Впечатляющая батарея заряжается на 50% всего за 30 минут, а полных 10000 мАч хватает на 65 часов безостановочных звонков, 3 дня эксплуатации при активном использовании и 35 суток работы в режиме ожидания.

Телефон с ночным видением

В списке характеристик IIIF150 Raptor вы могли заметить дополнительную камеру на 64 Мп. Он представляет из себя не какой-нибудь сверхширик, телевик или, прости господи, макро-модуль. Это настоящая камера ночного видения.

С ее помощью даже в полной темноте можно разглядеть объекты, расположенные на расстоянии до 20 метров. Вот настоятельно мощными являются инфракрасные излучатели IIIF150 Raptor. Кроме того, камера ночного видения поддерживает 8-кратное приближение и автофокус.

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Редкий телефон с тепловизором

Еще одна удивительная фишка камеры смартфона — встроенный тепловизор. Он определяет температуру в диапазоне от -10 ℃ до 550 ℃, становясь очень полезным дополнением для проведения инспекций и диагностики автомобиля на предмет обнаружения проблем с колесами, шинами и тормозами.

Купив IIIF150 Raptor, можно сэкономить на чехле, повербанке, GaN-зарядке, тепловизоре, подводной и ночной камере, а также на рации (да, здесь есть поддержка PTT). Но сколько же стоит все это удовольствие, помещенное в противоударный смартфон, который напичкан и без того классными характеристиками?

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Сколько стоит мощный защищенный смартфон

Стандартная цена IIIF150 Raptor — $799 (~ 67 500 ₽). Но можете выдохнуть: до 18 июня защищенный смартфон будет продаваться за $279, что по текущему курсу AliExpress составляет более чем демократичные 23 151 ₽ с автоскидкой в корзине.

Купить IIIF150 Raptor

По техническим характеристикам броневик способен тягаться с любым смартфоном за 20-25 тысяч рублей, а наличие крутых фишек, о которых я рассказал ранее, делает его действительно уникальным устройством. Если вы ищите мощный защищенный смартфон, то найти что-то лучше IIIF150 Raptor вряд ли получится.