Есть смартфоны, о которых спорят месяцами, а есть те, что проще один раз купить и забыть про муки выбора. POCO X8 Pro Max — как раз второй случай, и момент сейчас удачный: бренд уже поднимает цены, и до нашей розницы волна дойдёт в сентябре, вместе с другими новинками Xiaomi. Пока на AliExpress он стоит от 33 817 рублей, я собрал пять причин оформить заказ здесь и сейчас, а не листать каталог дальше.
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Цена, характеристики и кому подойдёт
Смысл брать сейчас простой: в августе POCO объявила о повышении цен, и по опыту прошлых лет рост в 5–10 процентов доберётся до AliExpress и Ozon уже в сентябре. Это примерно 1700–3600 рублей сверху. Пока версия 12/256 ГБ стоит около 34 000 рублей на AliExpress, считаю, надо брать.
|Процессор
|MediaTek Dimensity 9500s, 3 нм
|ОЗУ
|12 ГБ
|Память
|256 ГБ
|Экран
|AMOLED 6.83 дюйма, 120 Гц, 3500 нит
|Батарея
|8500 мАч, зарядка 100 Вт
|Камера
|50 МП основная + 8 МП, без телевика
Кому нужен: тем, кто хочет максимум производительности и автономности до 35 тысяч, а фотография второстепенна. Всё остальное разберу по пунктам.
Чип не сдувается на десятой минуте игры
Внутри POCO X8 Pro Max новейший чипсет MediaTek Dimensity 9500s. Не путайте его с обычным 9500: буква «s» означает версию с чуть сниженными частотами и упором на энергоэффективность. Техпроцесс 3 нм, архитектура All-Big-Core, восемь производительных ядер без слабых «экономичных» напарников.
На бумаге это около 2 600 000–2 700 000 баллов в AnTuTu, почти как у OnePlus 15 за плюс двадцать тысяч, и уже близко к уровню будущих флагманов вроде POCO F9. На практике важнее, что чип держит частоты ровно и не уходит в троттлинг: не будет истории, когда первые десять минут всё летает, а потом кадры проседают.
Два дня автономности и зарядка на обеде
Аккумулятор на 8500 мАч — это самая ёмкая кремний-углеродная батарея среди смартфонов до 40 тысяч рублей. При активном сценарии POCO X8 Pro Max уверенно живёт два дня, при спокойном все три.
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Зарядка 100 Вт HyperCharge поднимает заряд с нуля до полного за 45–50 минут. Забыли поставить на ночь: 20 минут у розетки утром дают около половины, и на рабочий день этого хватит. Бонусом обратная зарядка до 27 Вт для наушников или часов.
Экран, на который реально приятно смотреть
Дисплей AMOLED 6.83 дюйма, разрешение 1.5K, 120 Гц и пиковая яркость 3500 нит. На солнце картинку видно без прищуривания, а ШИМ-диммирование на частоте 3840 Гц убирает мерцание, к которому чувствительны глаза. POCO X8 Pro Max — эталон по части комфорта, вне всяких сомнений.
Сверху защита Gorilla Glass 7i, поддержка HDR10+ и Dolby Vision. Для сериалов, ютуба и мобильных игр набор избыточно хорош для этого ценника, и это тот случай, когда характеристики чувствуются в быту, а не только в таблице.
Флагманские мелочи, на которых обычно экономят
По этим деталям видно, что POCO X8 Pro Max не резали по-живому и не экономили. В целом, добавили все возможности, которые есть у дорогих смартфонов по 100к рублей — взгляните сами.
- ультразвуковой сканер отпечатков в экране, срабатывает быстро и распознаёт даже влажный палец;
- симметричные стереодинамики с Dolby Atmos, честный объёмный звук;
- Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0 с поддержкой кодеков LDAC и LHDC 5.0;
- eSIM вдобавок к обычной нано-SIM;
- защита IP68 от воды и пыли;
- HyperOS 3 из коробки с первым обновлением до HyperOS 4;
- в комплекте, что редкость, зарядник на 100 Вт и чехол.
А что с камерой? Отвечаю честно
Раз обещал не рисовать сплошные плюсы, скажу прямо: камера тут не главный аргумент. Основной модуль на 50 МП с сенсором Light Fusion 600 и оптической стабилизацией снимает хорошо, днём кадры детальные, ночью тоже справляется. Ультраширик на 8 МП работает на базовом уровне.
Главное ограничение в другом: телеобъектива нет, приближение только цифровое. Если зум для вас принципиален, честнее смотреть в сторону POCO F8 Ultra, но и ценник там уже другой.
На AliExpress выходит дешевле почти на две тысячи, но посылка едет из Китая 10–20 дней. На Ozon чуть дороже, зато забрать можно в пункте выдачи рядом с домом, да и доставка обычно немного быстрее. В целом, всё зависит от того, где вам привычнее совершать покупки и какому маркетплейсу вы больше доверяете. Обратите внимание, что по умолчанию открывается версия 12/512 ГБ — она дороже базовой 12/256 ГБ.
Я себе такой уже оформляю: флагман за эти деньги — редкость. Скидка на POCO X8 Pro Max держится до конца сентября, потом цена явно подрастёт, так что тяните на свой риск. Берите сейчас, чтобы потом не кусать локти.