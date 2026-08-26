Есть смартфоны, о которых спорят месяцами, а есть те, что проще один раз купить и забыть про муки выбора. POCO X8 Pro Max — как раз второй случай, и момент сейчас удачный: бренд уже поднимает цены, и до нашей розницы волна дойдёт в сентябре, вместе с другими новинками Xiaomi. Пока на AliExpress он стоит от 33 817 рублей, я собрал пять причин оформить заказ здесь и сейчас, а не листать каталог дальше.

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Цена, характеристики и кому подойдёт

Смысл брать сейчас простой: в августе POCO объявила о повышении цен, и по опыту прошлых лет рост в 5–10 процентов доберётся до AliExpress и Ozon уже в сентябре. Это примерно 1700–3600 рублей сверху. Пока версия 12/256 ГБ стоит около 34 000 рублей на AliExpress, считаю, надо брать.

Процессор MediaTek Dimensity 9500s, 3 нм ОЗУ 12 ГБ Память 256 ГБ Экран AMOLED 6.83 дюйма, 120 Гц, 3500 нит Батарея 8500 мАч, зарядка 100 Вт Камера 50 МП основная + 8 МП, без телевика

Кому нужен: тем, кто хочет максимум производительности и автономности до 35 тысяч, а фотография второстепенна. Всё остальное разберу по пунктам.

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Чип не сдувается на десятой минуте игры

Внутри POCO X8 Pro Max новейший чипсет MediaTek Dimensity 9500s. Не путайте его с обычным 9500: буква «s» означает версию с чуть сниженными частотами и упором на энергоэффективность. Техпроцесс 3 нм, архитектура All-Big-Core, восемь производительных ядер без слабых «экономичных» напарников.

На бумаге это около 2 600 000–2 700 000 баллов в AnTuTu, почти как у OnePlus 15 за плюс двадцать тысяч, и уже близко к уровню будущих флагманов вроде POCO F9. На практике важнее, что чип держит частоты ровно и не уходит в троттлинг: не будет истории, когда первые десять минут всё летает, а потом кадры проседают.

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Два дня автономности и зарядка на обеде

Аккумулятор на 8500 мАч — это самая ёмкая кремний-углеродная батарея среди смартфонов до 40 тысяч рублей. При активном сценарии POCO X8 Pro Max уверенно живёт два дня, при спокойном все три.

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Зарядка 100 Вт HyperCharge поднимает заряд с нуля до полного за 45–50 минут. Забыли поставить на ночь: 20 минут у розетки утром дают около половины, и на рабочий день этого хватит. Бонусом обратная зарядка до 27 Вт для наушников или часов.

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Экран, на который реально приятно смотреть

Дисплей AMOLED 6.83 дюйма, разрешение 1.5K, 120 Гц и пиковая яркость 3500 нит. На солнце картинку видно без прищуривания, а ШИМ-диммирование на частоте 3840 Гц убирает мерцание, к которому чувствительны глаза. POCO X8 Pro Max — эталон по части комфорта, вне всяких сомнений.

Сверху защита Gorilla Glass 7i, поддержка HDR10+ и Dolby Vision. Для сериалов, ютуба и мобильных игр набор избыточно хорош для этого ценника, и это тот случай, когда характеристики чувствуются в быту, а не только в таблице.

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Флагманские мелочи, на которых обычно экономят

По этим деталям видно, что POCO X8 Pro Max не резали по-живому и не экономили. В целом, добавили все возможности, которые есть у дорогих смартфонов по 100к рублей — взгляните сами.

ультразвуковой сканер отпечатков в экране, срабатывает быстро и распознаёт даже влажный палец;

симметричные стереодинамики с Dolby Atmos, честный объёмный звук;

Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0 с поддержкой кодеков LDAC и LHDC 5.0;

eSIM вдобавок к обычной нано-SIM;

защита IP68 от воды и пыли;

HyperOS 3 из коробки с первым обновлением до HyperOS 4;

в комплекте, что редкость, зарядник на 100 Вт и чехол.

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А что с камерой? Отвечаю честно

Раз обещал не рисовать сплошные плюсы, скажу прямо: камера тут не главный аргумент. Основной модуль на 50 МП с сенсором Light Fusion 600 и оптической стабилизацией снимает хорошо, днём кадры детальные, ночью тоже справляется. Ультраширик на 8 МП работает на базовом уровне.

Главное ограничение в другом: телеобъектива нет, приближение только цифровое. Если зум для вас принципиален, честнее смотреть в сторону POCO F8 Ultra, но и ценник там уже другой.

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На AliExpress выходит дешевле почти на две тысячи, но посылка едет из Китая 10–20 дней. На Ozon чуть дороже, зато забрать можно в пункте выдачи рядом с домом, да и доставка обычно немного быстрее. В целом, всё зависит от того, где вам привычнее совершать покупки и какому маркетплейсу вы больше доверяете. Обратите внимание, что по умолчанию открывается версия 12/512 ГБ — она дороже базовой 12/256 ГБ.

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Я себе такой уже оформляю: флагман за эти деньги — редкость. Скидка на POCO X8 Pro Max держится до конца сентября, потом цена явно подрастёт, так что тяните на свой риск. Берите сейчас, чтобы потом не кусать локти.