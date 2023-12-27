Нет запретам: 5 способов использовать смартфон в школе с пользой

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Иван Кузнецов

В последнее время общественность все активнее обсуждает необходимость запретить школьникам использовать смартфоны на уроках и даже проносить их в здание школы. Рациональное зерно в этом действительно есть. При отсутствии контроля со стороны родителей мобильники и правда могут оказать негативное влияние на успеваемость ребенка, который увлечен ТикТоком и кучей других развлечений. Но смартфоны могут не только вредить, но и быть полезными. В том числе в тех аспектах, которые мы обычно считаем негативными.

Нет запретам: 5 способов использовать смартфон в школе с пользой. Смартфоны нужны школьникам, и запрещать их нет смысла. Фото.

Смартфоны нужны школьникам, и запрещать их нет смысла

Что делать, если школьник не видит с доски

Что делать, если школьник не видит с доски. Если ребенок не видит с доски, он может сфотогарфировать написанное на телефон. Фото.

Если ребенок не видит с доски, он может сфотогарфировать написанное на телефон

Несмотря на то что всевозможные СНИПы и другие руководства устанавливают строгие правила рассадки учащихся с нарушениями зрения, на практике работают они далеко не всегда. Если ребенок слишком рослый, его могут посадить и на «камчатку», но даже если нет, вполне возможно, что даже со второй парты он не разглядит то, что написано на доске. В таких случаях смартфон может стать тем спасительным мостиком к знаниям, который позволит не отстать от остального класса.

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Я подразумеваю банальную возможность сфотографировать информацию, которая написана или выведена на доску, если в классе используется интерактивная панель с проектором. Возможностей камеры любого, даже самого простого смартфон, будет достаточно, чтобы текст или рисунки с доски можно было запечатлеть в достаточном качестве, которого бы хватило для разглядывания. А, если что, есть возможность увеличить изображение жестом pinch-to-zoom.

Скачать учебник на смартфон

Скачать учебник на смартфон. Читать со смартфона, может быть, не совсем удобно. Но это лучше, чем не читать вообще. Фото.

Читать со смартфона, может быть, не совсем удобно. Но это лучше, чем не читать вообще

Насколько мне известно, большинство учебников современным школьникам выдают школы. Это очень хорошо, что родителям, которые разоряются каждый год к 1 сентября, не приходится тратиться еще и на книжки. Однако иногда книжек может либо не хватить, либо учитель требует заниматься по дополнительным материалам, и покупать их за деньги — точно не лучший выход. Куда рациональнее найти нужный материал в интернете и заниматься по нему, глядя в смартфон.

Кто-то скажет, что это не совсем педагогично, да и вглядываться в экран мобильника — не так комфортно, как потреблять информацию в напечатанном виде. Возможно. Но это лучше, чем не усвоить материал вообще. Тем более, нормы морали и педагогичности, как мы можем наблюдать, в последнее время довольно активно размываются, и становится понятно, что использование смартфонов — это просто естественное следствие технологического развития мира.

Как ChatGPT может помочь школьнику

Как ChatGPT может помочь школьнику. На Android уже есть официальное приложение ChatGPT. Фото.

На Android уже есть официальное приложение ChatGPT

Другой способ применения смартфона в школе, который может найти как сторонников, так и противников, — это возможность облегчить образовательный процесс при помощи доступных технологических средств. Например, использования нейросетей. Пожалуй, оплачивать детям платную подписку на ChatGPT 4 родители вряд ли будут, но бесплатной версии 3.5 им более чем хватит, чтобы немного упростить себе жизнь.

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Конечно, всегда лучше думать своим умом, чем списывать написанное нейросетью сочинение. Но неужели вы сами не учились в школе? Если нет, то знайте, что современным школьникам задают так много уроков, а спрашивают за них так строго, что не попытаться схалтурить — просто глупо. К тому же, освоение нейросетей может неплохо помочь им в дальнейшем развитии. Ведь за умение писать правильные запросы для ChatGPT сегодня платят настоящие деньги.

Как контролировать смартфон ребенка

Как контролировать смартфон ребенка. Family Link — лучшее приложение родительского контроля на Android. Фото.

Family Link — лучшее приложение родительского контроля на Android

Несмотря на то что жизнь современных детей по большей части проходит в смартфонах, именно они могут стать для них реальным средством защиты. Разумеется, при должных действиях со стороны родителей. Достаточно просто установить на мобильник ребенка приложение родительского контроля.

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Они позволяют ограничивать время, которое ваше чадо проводит, глядя в экран, проконтролировать установку и использование приложений, запрещать запуск тех или иных видов софта либо игр, а главное — следить за его местоположением. Это особенно актуально для родителей первоклашек или детей чуть постарше, за которыми нужен глаз да глаз. А так, используя Google Family Link, вы без проблем сможете задать геоточки, при появлении ребенка в которых вы будете получать уведомление. Например, когда ваш ученик пришел в школу или, наоборот, покинул ее пределы. Удобно.

Можно ли детям смотреть ТикТок

А как же ТикТок и другие подобные приложения для, как говорят взрослые, деградации? На самом деле в этом нет ничего страшного. Во-первых, посредством сервисов с быстрыми видео дети узнают много нового. Пожалуй, за альтернативу образованию это считать нельзя, но кое-что полезное оттуда почерпнуть можно.

Можно ли детям смотреть ТикТок. Иногда даже ТикТок может быть полезным. Фото.

Иногда даже ТикТок может быть полезным

Во-вторых, дети сами начинают снимать свои видео и выкладывать их в интернет. Да, зачастую плод их труда оказывается неказистым и даже кажется взрослым чем-то постыдным. Но знайте, что так ребенок учится проявлять себя, развивает собственную харизму и просто увлекается чем-то, что не вредит никому. А значит, нет повода и ругать его за это.

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В-третьих, ТикТоки и другие подобные сервисы позволяют детям оставаться актуализированными. Все новые мемы, смешные видосики, которые затем обсуждаются на переменах, или новости о выходе мерча от любимого блогера являются темой для разговора с одноклассниками и друзьями. А, если ваш ребенок не будет знать, что происходит в интернет-пространстве, он рискует стать изгоем. Но ведь нам этого не нужно, правда?

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