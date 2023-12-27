Нет запретам: 5 способов использовать смартфон в школе с пользой

В последнее время общественность все активнее обсуждает необходимость запретить школьникам использовать смартфоны на уроках и даже проносить их в здание школы. Рациональное зерно в этом действительно есть. При отсутствии контроля со стороны родителей мобильники и правда могут оказать негативное влияние на успеваемость ребенка, который увлечен ТикТоком и кучей других развлечений. Но смартфоны могут не только вредить, но и быть полезными. В том числе в тех аспектах, которые мы обычно считаем негативными.

Что делать, если школьник не видит с доски

Несмотря на то что всевозможные СНИПы и другие руководства устанавливают строгие правила рассадки учащихся с нарушениями зрения, на практике работают они далеко не всегда. Если ребенок слишком рослый, его могут посадить и на «камчатку», но даже если нет, вполне возможно, что даже со второй парты он не разглядит то, что написано на доске. В таких случаях смартфон может стать тем спасительным мостиком к знаниям, который позволит не отстать от остального класса.

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Я подразумеваю банальную возможность сфотографировать информацию, которая написана или выведена на доску, если в классе используется интерактивная панель с проектором. Возможностей камеры любого, даже самого простого смартфон, будет достаточно, чтобы текст или рисунки с доски можно было запечатлеть в достаточном качестве, которого бы хватило для разглядывания. А, если что, есть возможность увеличить изображение жестом pinch-to-zoom.

Скачать учебник на смартфон

Насколько мне известно, большинство учебников современным школьникам выдают школы. Это очень хорошо, что родителям, которые разоряются каждый год к 1 сентября, не приходится тратиться еще и на книжки. Однако иногда книжек может либо не хватить, либо учитель требует заниматься по дополнительным материалам, и покупать их за деньги — точно не лучший выход. Куда рациональнее найти нужный материал в интернете и заниматься по нему, глядя в смартфон.

Кто-то скажет, что это не совсем педагогично, да и вглядываться в экран мобильника — не так комфортно, как потреблять информацию в напечатанном виде. Возможно. Но это лучше, чем не усвоить материал вообще. Тем более, нормы морали и педагогичности, как мы можем наблюдать, в последнее время довольно активно размываются, и становится понятно, что использование смартфонов — это просто естественное следствие технологического развития мира.

Как ChatGPT может помочь школьнику

Другой способ применения смартфона в школе, который может найти как сторонников, так и противников, — это возможность облегчить образовательный процесс при помощи доступных технологических средств. Например, использования нейросетей. Пожалуй, оплачивать детям платную подписку на ChatGPT 4 родители вряд ли будут, но бесплатной версии 3.5 им более чем хватит, чтобы немного упростить себе жизнь.

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Конечно, всегда лучше думать своим умом, чем списывать написанное нейросетью сочинение. Но неужели вы сами не учились в школе? Если нет, то знайте, что современным школьникам задают так много уроков, а спрашивают за них так строго, что не попытаться схалтурить — просто глупо. К тому же, освоение нейросетей может неплохо помочь им в дальнейшем развитии. Ведь за умение писать правильные запросы для ChatGPT сегодня платят настоящие деньги.

Как контролировать смартфон ребенка

Несмотря на то что жизнь современных детей по большей части проходит в смартфонах, именно они могут стать для них реальным средством защиты. Разумеется, при должных действиях со стороны родителей. Достаточно просто установить на мобильник ребенка приложение родительского контроля.

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Они позволяют ограничивать время, которое ваше чадо проводит, глядя в экран, проконтролировать установку и использование приложений, запрещать запуск тех или иных видов софта либо игр, а главное — следить за его местоположением. Это особенно актуально для родителей первоклашек или детей чуть постарше, за которыми нужен глаз да глаз. А так, используя Google Family Link, вы без проблем сможете задать геоточки, при появлении ребенка в которых вы будете получать уведомление. Например, когда ваш ученик пришел в школу или, наоборот, покинул ее пределы. Удобно.

Можно ли детям смотреть ТикТок

А как же ТикТок и другие подобные приложения для, как говорят взрослые, деградации? На самом деле в этом нет ничего страшного. Во-первых, посредством сервисов с быстрыми видео дети узнают много нового. Пожалуй, за альтернативу образованию это считать нельзя, но кое-что полезное оттуда почерпнуть можно.

Во-вторых, дети сами начинают снимать свои видео и выкладывать их в интернет. Да, зачастую плод их труда оказывается неказистым и даже кажется взрослым чем-то постыдным. Но знайте, что так ребенок учится проявлять себя, развивает собственную харизму и просто увлекается чем-то, что не вредит никому. А значит, нет повода и ругать его за это.

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В-третьих, ТикТоки и другие подобные сервисы позволяют детям оставаться актуализированными. Все новые мемы, смешные видосики, которые затем обсуждаются на переменах, или новости о выходе мерча от любимого блогера являются темой для разговора с одноклассниками и друзьями. А, если ваш ребенок не будет знать, что происходит в интернет-пространстве, он рискует стать изгоем. Но ведь нам этого не нужно, правда?