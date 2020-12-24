Новое доказательство того, что Galaxy Note больше не будет

На данный момент будущее серии Galaxy Note остается неопределенным. Некоторые слухи свидетельствуют о том, что культовая линейка смартфонов постепенно подходит к своему логическому завершению. После этого появляется опровержение и все начинается заново. Точно я могу сказать только одно — время что-то менять пришло и я рассказывал об этом уже не один раз. Как бы то ни было, Samsung пытается расширить сферу применения своего S Pen на другие смартфоны и линейки. Продукт, который был эксклюзивным для Galaxy Note и некоторых устройств Tab, вот-вот появится в новых смартфонах серии ”S”. И пусть многие ждали, что стилус появится прежде всего в Galaxy Z Fold 3, но, судя по всему, произойдет это в Galaxy S21 Ultra. Похоже, что Galaxy Note 20 все же был последним в своем роде.

Стилус для Samsung Galaxy S21

Пару недель назад компания Samsung дала понять, что Galaxy S21 Ultra получит поддержку S Pen. Если этого вам недостаточно, чтобы быть в этом уверенными, вот еще одно доказательство.

Список спецификаций нового устройства Samsung SMG998B (Galaxy S21 Ultra) в сертификационном центре FCC показал поддержку ”стилуса” с ”наведением, щелчком и рабочим диапазоном 0,53–0,6 МГц”. Правда, пока не понятно, будет ли стилус поставляться в комплекте со смартфоном или станет опцией. Опять же, если он будет продаваться отдельно, можно ли будет упаковать его в корпус смартфона, чтобы не носить его отдельно. Правда, общественность едва ли положительно воспримет такое поведение компании, ведь в этом случае ”вытягивание денег” станет очень явным. Только представьте себе — место для стилуса в корпусе есть, а самого стилуса нет.

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Интересно, что в отчете FCC так же указывается о возможности обратной беспроводной зарядки от нового смартфона. Например, так можно будет заряжать наушники Galaxy Buds Pro, которые должны появиться вместе с семейством Galaxy S21 и, возможно, даже будут входить в комплект поставки. По последним данным Samsung представит свое новое флагманское семейство 14 января.

Будет ли Samsung и дальше выпускать Note

Конечно, пока говорить об этом рано, но ”звоночков” появляется все больше и больше. Если новый Galaxy S21 Ultra будет иметь не отдельный стилус, а встроенный в корпус, то это снимет почти все вопросы о будущем линейки Note.

Раньше она была актуальна, так как никто не предлагал ничего подобного. Были единичные исключения, но они ничего так и не добились. Лично я не расстроюсь, если Galaxy Note больше не будет, но уверен, что многие будут спорить со мной. В статье, в которой я рассуждал на тему того, что отказ не просто неминуем, но и необходим, было довольно много несогласных комментариев. А это о чем-то, да говорит.

Характеристики Samsung Galaxy S21

Galaxy S21 Ultra может похвастаться 6,8-дюймовым дисплеем Infinity-O-Edge Dynamic AMOLED 2X. Он имеет высокое разрешение 3200 x 1440 пикселей (WQHD+), что обеспечит плотность 515 пикселей на дюйм. Максимальная яркость панели будет 1600 нит.

Еще одна интересная деталь — у этой панели есть адаптивная частота обновления. Она может варьироваться от 1 до 120 Гц, но это будет доступно эксклюзивно для S21 Ultra.

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Кроме того, телефон будет оснащен чипсетом Exynos 2100 в паре с 12 ГБ оперативки и получит до 512 ГБ встроенной памяти. Exynos 2100 — это новый 5-нм процессор южнокорейской компании. Чипсет находится выше Exynos 1080 несмотря на то, что он тоже имеет 5-нм архитектуру. Каким бы хорошим не был этот процессор, в США новый смартфон все равно будет продаваться с Qualcomm Snapdragon 888. Надеюсь только, что в этом году разница между ними будет не такой большой, как в прошлом.

Что касается камеры, то у Galaxy S21 Ultra будет основная широкоугольная камера на 108 МП (f/1.8, 24 мм) с OIS и автофокусом. Будут еще два модуля — 12 Мп сверширокоугольный, 10 Мп телевик с 3-кратным оптическим зумом и еще один 10 Мп телевик с 10-кратным оптическим зумом. Главное, чтобы с камерой новинки не было таких проблем, как с прошлогодней моделью.

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Samsung Galaxy S21 будет иметь две SIM-карты + eSIM, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GNSS, NFC и порт USB Type-C. Устройство будет питаться от аккумулятора емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт.

Среди других функций — быстрая беспроводная зарядка (Qi), Wireless PowerShare, стереодинамики, защита от воды и пыли IP68. Ожидается также поддержка режима DeX и One UI 3.1 на базе Android 11. А еще в отличии от прошлого года, новый смартфон получит сразу два цвета на выбор — Phantom Black и Phantom Silver.