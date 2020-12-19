Как скачать обои Samsung Galaxy S21

Когда выходит новый смартфон, его производитель активно продвигает новое видение дизайнеров, который создают этот шедевр (иногда). Обои обычно подбираются под общий внешний вид и то, каким производитель видит свой продукт. В итоге, обои и заставки активно фигурируют в рекламе, на презентации и в тематике страницы смартфона на сайте производителя. Все это довольно сложно, но мы просто смотрим на картинку и думаем: ”Красиво”. Больше нам добавить нечего, и остается только попробовать скачать ее, если она очень нравится. Уже сейчас у нас есть обои нового смартфона Samsung Galaxy S21, который выйдет еще только в следующем месяце. В последнее время у Samsung не очень хорошо с сохранением секретности, поэтому в подлинности обоев можно не сомневаться.

Обои Samsung

Обои, которые уже может скачать каждый из вас, представляют все три модели нового смартфона — Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. Мы уже знали все о новом устройстве, включая технические характеристики, дату презентации и даже цену. Теперь и вопрос с обоями ”закрыли”. Осталось только, чтобы популярные блогеры получили смартфоны для обзора еще до презентации. Впрочем, и такое бывало.

Как я уже сказал, практически все производители представляют новый набор обоев с выпуском своих популярных смартфонов, особенно флагманов. Samsung в этом отношении не является исключением и очень серьезно подходит к данному вопросу. Более того, компания даже каждый год выпускает новую версию своего фирменного рингтона для новых устройств.

Вот это уровень, а не как у других производителей, когда они штампуют одно и то же, называя это фирменным стилем. Так и хочется спросить, сколько они сэкономили на дизайнерах и креативной группе. Хотя, конечно, это не наше дело. Да и смартфоны так стоят чуть дешевле. Примерно на пару долларов.

Samsung намекнула, что Galaxy S21 получит поддержку стилуса

Скачать обои Galaxy S21

Обычно обои новых смартфонов извлекаются модерами вскоре после выпуска прошивки телефона. Но для этого сначала должен состояться официальный анонс. Впрочем, иногда бывают и исключения, когда обои попадают в общественный доступ еще до того, как смартфоны не только выйдут, но и до того, как будут представлены. Так произошло в случае с серией Galaxy S21.

Официальными обоями серии Galaxy S21 поделился известный в своем деле Jimmy is Promo. Всего автор предложил нам коллекцию из 22 неподвижных и живых обоев.

Некоторые обои поддерживают работу в режиме DeX. Таких предусмотрено 4. Еще 12 — это обычные обои для устройств. Наконец, 5 из них — это живые обои. Вы можете скачать их все по этой ссылке.

Скачать обои Samsung Galaxy S21

Зачем нужны обои для телефона

Можно спросить, для чего вообще нужны обои от нового смартфона, если его самого еще просто нет. Ответ на это очень прост. Дело в том, что компания развивается и каждый год выходит на новый уровень своего существования. Эти уровни сопровождаются определенными переосмыслениями и пересмотром дизайна. Сами смартфоны меняются медленнее, так как риск прогадать существенно выше и ”запороть” всю серию никто не хочет.

В итоге, имея даже двухлетний смартфон, особенно если это флагман, пользователь имеет все основания считать его актуальным. Если сопроводить его новыми обоями, то можно буквально проникнуться свежими веяниями и настроениями компании. Особенно актуально это будет для фанатов марки, которых много в нашем Telegram-чате.

На Samsung снова подали в суд из-за нарушения патентов

Я отношусь к этому именно так, но вы можете сказать, что я слишком все усложнил. Возможно, но если эта причина действительно немного усложнена, то тогда зачем еще нужно устанавливать обои от новой модели? В Сети огромное количество хороших обоев, которые можно установить на смартфон, как и абсолютно любую красивую картинку.

Скачать обои Samsung Galaxy S21