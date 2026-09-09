Пользуюсь vivo X300 с ноября прошлого года и до сих пор считаю его одним из лучших компактных флагманов на рынке, на который я перешёл после целых пяти лет на Xiaomi. Поэтому анонс vivo X500 я жду с личным интересом. 21 сентября vivo проведёт презентацию новой флагманской линейки — и судя по тому, что уже известно, это будет серьёзный апгрейд.

Дата презентации и что уже известно о линейке

vivo официально объявила дату: 21 сентября 2026 года. Не случайно, ведь 15 сентября MediaTek анонсирует Dimensity 9600 Pro, и vivo X500 станет одним из первых смартфонов на этом чипе. Логика понятная: показать новинку по горячим следам за чипом.

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Линейка будет состоять из трёх моделей:

vivo X500;

vivo X500 Pro;

vivo X500 Pro Max.

Старшие Pro и Pro Max сохранят фирменный шайбовидный блок камер — ту самую «шайбу», которая появилась с серии X100 и которую я вижу каждый день на своём X300. Это не просто дизайнерский трюк: круглая платформа даёт оптике больше пространства для крупных сенсоров и длинных перископных механизмов. Подробно о камере vivo X300 писал в отдельном материале.

vivo сотрудничала с фотографом и режиссёром Сэмом Колдером при съёмке промо-ролика для X500 Pro Max — тем самым, который раньше тестировал vivo X300 Ultra. Когда бренд зовёт реальных профессионалов снимать настоящие материалы на камеру смартфона — это говорит о камерных возможностях больше чем любые маркетинговые цифры. Следить за актуальными новостями о vivo удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Камера — что улучшили относительно X300

Вот что особенно интересно лично мне как владельцу vivo X300. vivo официально заявила, что базовая модель X500 получит камеру уровня X300 Pro — то есть апгрейд относительно моего X300 уже в младшей версии линейки. У моего vivo X300 основная камера 50 МП с перископным телевиком 3x — это уже хорошо. В X500 Pro и X500 Pro Max перископы стали серьёзнее: X500 Pro получил новейший сенсор Sony с более дальнобойной оптикой, X500 Pro Max — собственную перископную систему ещё более высокого уровня.

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Отдельная фишка, которой в X300 нет: запись видео в 4K при 960 fps на X500 Pro и Pro Max. Правда, с оговоркой: скорее всего это работает в ограниченном сегменте кадра или с интерполяцией — детали появятся на презентации 21 сентября.

Dimensity 9600 Pro — что это за процессор

vivo X500 строится вокруг MediaTek Dimensity 9600 Pro — чипа, который MediaTek официально анонсирует 15 сентября. Детальных характеристик пока нет, но по слухам это 3-нм платформа следующего поколения после Dimensity 9500s.

Мой X300 работает на Dimensity 9500 — и с производительностью всё хорошо. Но прогресс в мобильных процессорах сейчас идёт быстро: Dimensity 9600 Pro обещает заметно лучшую энергоэффективность и прирост в AI-вычислениях. Для камеры (обработка фото и ночная съёмка) это напрямую влияет на качество результата. Обсудить новинку можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

Почему vivo X500 — мой главный ожидаемый смартфон осени

Среди всего, что выходит осенью (Xiaomi 18 Pro, OPPO Find X10, iQOO 16), именно за vivo X500 я слежу с наибольшим личным интересом. Причина простая: я уже знаю, как работает линейка X; знаю, на что способна камерная система vivo; и знаю, что компания не делает компромиссов в камерофоне.

vivo X300 при всей своей крутости — компакт. Небольшой экран, относительно скромная батарея. X500 Pro, судя по всему, будет другим: более крупный экран, более мощный перископ, более свежий чип. Ждать осталось до 21 сентября.

А пока — vivo X300 за 60 тысяч всё ещё актуален

Пока X500 не вышел (и пока неизвестна его цена), vivo X300 продолжает быть одним из лучших вариантов на рынке. На AliExpress его сейчас можно взять примерно за 60 000 рублей в российской версии. Это смартфон, который я купил в ноябре прошлого года и ни разу не пожалел.

Купить vivo X300

Компактный корпус 6.31 дюйма, Dimensity 9500, перископный телевик 3x, батарея 6040 мАч с зарядкой 90 Вт, IP68/IP69 — всё это за 60 тысяч в 2026 году выглядит честно. Когда выйдет X500 и станут известны цены, станет понятно, насколько стоит доплачивать за апгрейд. А пока с X300 никуда не ухожу. Актуальные новости о vivo публикуем в телеграм-канале AndroidInsider.ru.

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