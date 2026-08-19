Компания vivo готовит к выходу новую версию своей оболочки OriginOS 7. Бета-программа уже запущена, и об этом мы говорили отдельно, а стабильную версию обещают буквально через несколько недель. Ниже разбираемся, кто получит обновление, когда его ждать и что в нём изменится на практике. Сразу оговоримся: детали пока скудные, а часть информации идёт от бета-тестеров и инсайдеров, а не из официальных анонсов vivo. Поэтому к конкретным датам и обещаниям стоит относиться спокойно.

Что уже известно о новых функциях

По словам тех, кто уже пробовал бету, главное визуальное изменение — эффект «жидкого стекла» по всему интерфейсу. Некоторые пользователи, тестирующие бета-сборку, сообщили, что эффект жидкого стекла применён по всей системе с бликами, тенями, преломлением и динамическими световыми эффектами. Проще говоря, интерфейс должен выглядеть более объёмным и живым за счёт бликов и переливов.

👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX

Отдельно тестеры отмечают анимации. Анимации открытия приложений ощущаются более естественными, динамичными и растянутыми, что делает переходы намного плавнее. В дополнение к этому бета OriginOS 7, как сообщается, получила упругие, пружинистые анимации, которые дополнительно улучшают опыт использования. Также добавлены новые темы и больше опций для настройки.

Есть и более смелая оценка от инсайдера. Надёжный источник Digital Chat Station утверждает, что общий опыт работы с OriginOS 7 лучше, чем у HyperOS 4, которую ждут владельцы Xiaomi. Однако это мнение, а не факт, поэтому проверять его придётся уже на стабильной версии.

Смартфоны vivo, которые получат OriginOS 7

Список моделей собран на основе действующей политики обновлений. Если вы видите своё устройство в списке, оно почти наверняка получит обновление до OriginOS 7.

🔥 Загляни в MAX-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Смартфоны vivo, для которых ожидается обновление:

Серия X: X Fold 6, X Fold 5, X Fold 3 Pro, X300, X300 Pro, X300 Ultra, X300 FE, X200, X200 Pro, X200 FE, X200T, X100, X100 Pro;

X Fold 6, X Fold 5, X Fold 3 Pro, X300, X300 Pro, X300 Ultra, X300 FE, X200, X200 Pro, X200 FE, X200T, X100, X100 Pro; Серия V: V70, V70 Lite, V70 FE, V70 Elite, V60, V60e, V60 Lite, V60 Lite 4G, V50, V50e, V50 Lite, V50 Lite 4G, V40, V40 Pro;

V70, V70 Lite, V70 FE, V70 Elite, V60, V60e, V60 Lite, V60 Lite 4G, V50, V50e, V50 Lite, V50 Lite 4G, V40, V40 Pro; Серия T: T5, T5 Pro, T5 Lite, T5x, T5e, T4, T4 Pro, T4 Ultra, T4 Lite, T4x, T4R;

T5, T5 Pro, T5 Lite, T5x, T5e, T4, T4 Pro, T4 Ultra, T4 Lite, T4x, T4R; Серия S: S2;

S2; Серия Y: Y600, Y600 Turbo, Y500, Y500 Pro, Y500s, Y500i, Y400, Y400 4G, Y400 Pro, Y400 Pro+, Y300 GT, Y300t, Y300i, Y60, Y51 Pro, Y31d 4G, Y21 (2026), Y11 (2026), Y05 4G.

Важный нюанс для владельцев недорогих моделей. У vivo нет чёткой политики обновлений для многих устройств, особенно для начального уровня и нижнего среднего сегмента. Сложно предсказать, получат ли они ещё одно крупное обновление. Иначе говоря, если вашего бюджетного смартфона в списке нет, шанс на OriginOS 7 всё же остаётся, но гарантий никто не даёт.

Модели iQOO в списке на обновление

Обновление касается не только vivo, но и устройств iQOO. В список входят как флагманы, так и более доступные линейки:

Флагманы: iQOO 15, iQOO 15 Ultra, iQOO 15R, iQOO 13, iQOO 12, iQOO 12 Pro;

iQOO 15, iQOO 15 Ultra, iQOO 15R, iQOO 13, iQOO 12, iQOO 12 Pro; Серия Z: iQOO Z11, iQOO Z11 Lite, iQOO Z11x, iQOO Z11i, iQOO Z10, iQOO Z10x, iQOO Z10R, iQOO Z10 Lite;

iQOO Z11, iQOO Z11 Lite, iQOO Z11x, iQOO Z11i, iQOO Z10, iQOO Z10x, iQOO Z10R, iQOO Z10 Lite; Серия Neo: iQOO Neo 10, iQOO Neo 10R, iQOO Neo 9 Pro.

Как и в случае с vivo, это прогноз на основе прошлой практики обновлений, а не официальное подтверждение по каждой модели.

Сроки выхода OriginOS 7 и стоит ли ждать

Дату релиза OriginOS 7 vivo пока не объявила, но события развиваются быстрее, чем в прошлом году с OriginOS 6. Судить о сроках можно по тому, что бету в Китае запустили раньше обычного. Для ориентира полезно сравнение с прошлым циклом. В прошлом году глобальная бета-программа OriginOS 6 была анонсирована 29 сентября, а стабильное распространение началось в начале ноября. В этот раз всё идёт быстрее: глобальную бету OriginOS 7 ожидают в начале сентября или чуть раньше.

Что касается финального релиза, тут пока только осторожный прогноз. Если vivo сохранит темп и всё пройдёт гладко, глобальное распространение OriginOS 7 ожидается в октябре. Это ожидание редакции не официальная дата, поэтому переносы возможны. Если ваш смартфон vivo или iQOO есть в списке, никаких действий сейчас не требуется: обновление придёт по воздуху, когда доберётся до вашего региона. Главные изменения пока касаются внешнего вида и анимаций, а не новых серьёзных возможностей, так что срочно устанавливать бету ради этого смысла нет.