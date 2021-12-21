Один из Samsung Galaxy S22 может получить очень необычный корпус

Когда Samsung отказалась от применения в своих телефонах (даже флагманских) стекла на задней стенке, многие вздохнули с облегчением, мол, теперь не разобьется при падении. Другие, наоборот, оскорбились решением компании. ”Как так можно? Смартфон стоит 100 000 рублей, а корпус у него как у самого бюджетного Xiaomi” — возмущались они. Действительно, стекло — премиальный материал. Оно и ощущается, и выглядит совсем не так, как пластик, и даже не так, как ”гластик”, как назвала свой материал Samsung. Теперь, спустя некоторое время мы, кажется, получим тот корпус, который многие ждали. Или нет?

Каким будет Samsung Galaxy S22

Известный автор утечек показал, что текстура задней крышки грядущего Samsung Galaxy S22 Ultra не похожа ни на стекло, ни на пластик, и может быть материалом на биологической основе. Это уже будет что-то новое. Пусть такой материал и не станет премиальным в привычном понимании слова, но может стать им с технологической точки зрения, что тоже довольно интересно. По крайней мере, это что-то новое.

Информация исходит от Ice Universe, известного своими — часто очень точными — прогнозами. На этот раз он сказал, что источником информации стали ”люди, знакомые с этим вопросом”. Точный материал задней панели на данный момент кажется неясным, но Ice Universe подозревает, что это могло быть камуфляжное стекло или даже полностью новый материал, возможно, на основе биоматериалов.

Что такое корпус из биоматериалов

Под этим термином, вероятно, подразумевается какой-то экологически чистый или пригодный для вторичной переработки материал. Realme, похоже, идет аналогичным путем со своим флагманом Realme GT2, в котором будет использоваться первый в отрасли бумажный материал с акцентом на защиту окружающей среды, поэтому вполне возможно, что оба телефона будут иметь одинаковые задние стенки.

Тем не менее, ранее были заявлены живые изображения S22 Ultra, которые, если это правда, показывают телефон с матовой отделкой, не слишком отличающейся от той, что есть на S21 Ultra. Но твит Ice Universe касается текстуры или ощущения телефона, а не его внешнего вида.

Будут ли новые Samsung отличаться от старых

Комментарий под тем же твитом далее показывает, что этот новый материал будет представлен только в Galaxy S22 Ultra, а обычные модели S22 и S22+ не будут поставляться с ним. Вопрос в том, какой материал они получат. Вариантов два: стекло, от которого мы уже отвыкли, или пластик, который был в прошлом году. Последний вариант более вероятен.

Я пользовался и стеклянными, и пластиковыми телефонами Samsung разных моделей. Изначально я был критично настроен к пластиковому корпусу, но потом немного смягчил свое к нему отношение, после того, как попользовался в течение месяца Samsung Galaxy S21. В этом телефоне все было настолько гармонично, что такой тип корпуса почти не вызвал у меня отторжения.

Что будет вместо Samsung Galaxy Note

Что касается самого флагманского телефона, ходят слухи, что он может быть переименован в Galaxy S22 Note, который станет своевременным преемником Note 20 Ultra. Это действительно было бы логично, ведь в прошлом году он получил поддержку главной функции серии Note — перо S Pen. Если в этом году идея получит продолжение, а Note так больше и не будет выпускаться, объединение линеек выглядит очень вероятным.

А с учетом того, что в конце лета нам уже традиционно показывают складные телефоны, такое решение еще и логично. Так и лишние линейки плодить не придется, и фанаты стилуса будут довольны, получив замену Note, пусть с новой маркировкой. Главное, чтобы еще стилус в корпус убирался.

Что касается спецификаций, то список Geekbench 5 ранее показал, что новинка будет работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 1, который будет трудиться в связке с 8–12 ГБ оперативной памяти. Вариант Exynos также может быть на рассмотрении для некоторых рынков.