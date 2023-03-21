Оказывается, противоударный смартфон может быть тонким и мощным. Такой я бы взял на постоянку

Если честно, я всегда считал противоударные смартфоны маргинальным явлением. Нет, я понимаю, что проводницам РЖД корпоративные устройства все-таки нужны, да и не каждый человек работает в комфортном офисе. Но почему подобные девайсы всегда делают настолько громоздкими, а об аппаратном наполнении совсем не заботятся? Неужели нельзя сделать такой недорогой защищенный смартфон, чтобы он нормально лежал в руке, а контакт с ним не вызывал отторжение? Оказывается, можно. Но, видимо, это настолько сложно, что новый IIIF150 Air1 Ultra+ представляется устройством из будущего.

Как выглядит компактный защищенный смартфон

Глядя на IIIF150 Air1 Ultra+, не сразу догадываешься, с кем имеешь дело. Кажется, будто перед тобой обычный смартфон в броском исполнении (на задней панели есть круговая RGB-подсветка), но без характерной для защищенных устройств выпирающей из каждого угла резины. При этом устойчивость аппарата подтверждается всеми необходимыми стандартами:

IP68 — полная защита от пыли , а также возможность безопасного погружения под воду на глубину до 1 метра в течение 30 минут;

, а также возможность безопасного погружения под воду на глубину до 1 метра в течение 30 минут; IP69K — устойчивость к мощным струям воды (давление до 100 бар) высокой температуры (до 80°C);

MIL-STD-810H — соответствие военным стандартам США (ударопрочность, воздействие высоких и низких температур, стойкость к солнечным лучам и так далее).

То есть IIIF150 Air1 Ultra+ вполне может претендовать на звание самого защищенного смартфона, но в то же время у него есть весомое преимущество на фоне других конкурентов с аналогичными сертификациями. Это его компактность: толщина корпуса составляет всего 11.8 мм, а вес — 289 граммов.

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Многовато? А вы знаете, какую батарею умудрились запихнуть в корпус IIIF150 Air1 Ultra+? Наберитесь терпения, скоро узнаете. А я пока отмечу, что другие защищенные смартфоны с такой же емкостью аккумулятора весят 400 граммов, а толщина их корпуса порой превышает 25 мм.

Характеристики защищенного смартфона IIIF150 Air1 Ultra+

Думаю, пора раскрыть карты: емкость аккумулятора новинки составляет 7000 мАч. Это на 2000 мАч больше, чем у обычных моделей без какого-либо намека на ударопрочность, которые весят всего на 70 граммов меньше. А в случае с IIIF150 Air1 Ultra+ мы получаем защищенный смартфон с мощным аккумулятором. Плюс ко всему он быстро заряжается при помощи комплектного блока питания на 30 Вт (50% за 30 минут).

Купить IIIF150 Air1 Ultra+

Ладно, вопрос с батареей закрыт. Но еще одна проблема ударопрочных устройств — технические характеристики, которые частенько заставляют плюнуть на все эти армейские стандарты защиты, купить недорогой телефон и чехол на сдачу. Постойте-ка, а ведь IIIF150 Air1 Ultra+ вполне может тягаться с обычными девайсами и в бенчмарках, и в повседневной жизни. Вы только посмотрите на его начинку.

Характеристики Air1 Ultra+ Экран 6,8 дюйма, IPS (2460х1080), 120 Гц Основная камера 64 + 24 Мп Фронтальная камера 32 Мп Процессор Helio G99 Память 12/256 Гб Аккумулятор 7000 мАч Зарядка 30 Вт

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Экран 120 Гц делает Air1 Ultra+ таким же комфортным в использовании, как и любой другой приличный смартфон. И, хотя здесь применяется IPS-панель, она обладает очень высокой для такого типа матриц яркостью до 520 нит. Так что фото, видео, текст и другой контент на солнце будет более чем смотрибельным.

Одно из главных достоинств смартфона IIIF150 — производительность. Процессор Helio G99 представляет из себя новое решение, построенное на 6-нм техпроцессе. Чипсет под нагрузками не греется и разумно потребляет энергию, а в тесте AnTuTu с его помощью девайс наберет почти 400 тысяч балов, позволив даже на высоких настройках графики с комфортом играть в World of Tanks Blitz.

Больше информации о начинке Air1 Ultra+

Памяти ребята из IIIF150 тоже не пожалели: 12 Гб оперативки стандарта LPDDR4x, которые превращаются в немыслимые для смартфона 24 Гб за счет файла подкачки, и 256 Гб на быстром накопителе UFS 2.2 с возможностью расширения еще на 1 Тб после установки MicroSD-карты. Вот это жир! А еще на борту Android 12, NFC-чип, сканер отпечатков и бесконтактный термометр.

Телефон с ночной съемкой

О камере смартфона хочется поговорить отдельно, поскольку в качестве основного сенсора IIIF150 Air1 Ultra+ использует 64-мегапиксельный Sony IMX686. Пару лет назад его ставили только во флагманы, да и сейчас многие телефоны за 25-40 тысяч рублей снимают на этот датчик. А 32-мегапиксельную фронталку Sony IMX616 вы до сих пор встретите в устройствах именитых брендов.

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Но я бы обратил внимание на другое, а именно на камеру ночного видения, установленную в Air1 Ultra+ как вспомогательный объектив для основного сенсора. Она обеспечивает видимость в кромешной темноте на расстоянии 20 метров и лишней точно не будет.

Как купить мощный защищенный смартфон со скидкой

Вы, наверное, думаете, что после хвалебной оды IIIF150 Air1 Ultra+ я сообщу о цене в районе 30 тысяч рублей, оправдав ее защищенными свойствами устройства вкупе с его компактностью и хорошими характеристиками? Ну уж нет! С 20 по 26 марта во время старта продаж этой новинки купить противоударный смартфон получится всего за $229 или 16 716 ₽ по курсу AliExpress.

Купить Air1 Ultra+ со скидкой

Только давайте на этот раз вы не забудете взять купон продавца номиналом $20 и применить один из эксклюзивных промокодов для России, указанных на странице товара, дабы зря не ругать автора в комментариях, обвиняя его в неверно указанной цене:

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И тогда вы получите, возможно, лучший защищенный смартфон, имеющий большой аккумулятор в компактном корпусе и соответствующий всем стандартам устойчивости, которому нет равных в категории до 20 тысяч рублей. Или подскажете что-нибудь более интересное?