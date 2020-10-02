Помогите определиться, стоит ли покупать Google Pixel 5

  2. Темы
  3. Смартфоны
Артем Сутягин 1

Вы уже знаете, что на этой неделе Google показала свои новые гаджеты и пару долгожданных смартфонов, среди которых долгожданное ежегодное обновление флагманской линейки. Все бы ничего, но как-то изначально все пошло не так. Нельзя сказать, что мы ничего не знали о новом Google Pixel 5. Более того, компания уже спалила его по всем фронтам, и мы могли почти наверняка сказать, какая у него будет память, какой аккумулятор и какой процессор. Вот только все равно на выходе получили то, что оставляет максимально смешанные чувства. Лично я ждал выхода новинки, но теперь все равно чувствую себя обманутым, что ли… Что не так с одной из немногих новинок, которые я действительно ждал?

Google Pixel 5

Вот уж нелегок выбор.

Стоит ли покупать Google Pixel 5

Изначально я собирался купить новый Google Pixel 5, как только он выйдет. Мне нравилось, что он не очень большой, и даже не смущало, что работать он будет на процессоре среднего уровня. Правда, было в моей ”хотелке” одно важное уточнение, которое не давало мне быть уверенным в своем решении на сто процентов. Мне надо было понимать, сколько будет стоить новинка.

Google представила Pixel 5 с дешёвым процессором и старой камерой

В начале мы предполагали, что аппарат будет дешевле, чем в прошлом году, так как более бюджетный процессор позволяет сильно сэкономить на производстве и при этом не так существенно проиграть в производительности. Разницу в стоимости должны были отдать нам. Проще говоря, смартфон должен был стать намного дешевле.

Дешевле действительно получилось, но всего на 100 долларов относительно прошлого года. Ладно, я согласен, что на одном процессоре много не сэкономишь и такая разница могла бы показаться хорошей, если бы производитель не стал потихоньку снимать с новинки остальные ненужные по его мнению детали. Вот тут у меня и начало немного подгорать. Процессор Snapdragon 765G для обычной жизни будет почти ничем не хуже, чем Snapdragon 865. Это решение было правильным. Дальше что-то пошло не так.

Pixel 5

Ждали и долждались

Для кого выпустили Pixel 5

Я давно говорил, что снижение цены на Google Pixel должно подстегнуть к его покупке очень многих новых пользователей, и даже процессор от недорого Oppo не испортит впечатления владения самым главным смартфоном на Android. А еще я надеялся, что Google начнет продавать свою новинку буквально во всем мире. Это могло стать самым важным из того, что происходило с Pixel за все пять лет его истории, кроме самого его появления. Но в этой идеальной схеме что-то пошло не так.

Характеристики нового пикселя

В первую очередь, у меня возник вопрос, для чего было отказываться от нормальных модулей на передней панели. Пускай там и была еле живая система Motion Sense, но она была и никому не мешала. Пусть ей мало кто пользовался, но ее хирургическое удаление выглядит какой-то экономией на спичках. Лучше было заставить ее нормально работать и преподносить как киллер-фичу. Ладно бы мы лишились только ее, но вместе с ней ”борт” покинула и нормальная система разблокировки по лицу.

Почему лучше купить смартфон Samsung, чем Google Pixel

В итоге, теперь, когда даже некоторые смартфоны за 15 000 рублей могут себе позволить сканер в экране, флагман от одной из главных компаний в мире предлагает способ разблокировки как на устройствах десятилетней давности. Еще и в не лучшем его исполнени с убогой ”дыркой” на задней стенке. Вы серьезно?

Сколько стоит Google Pixel 5

К экрану тоже есть вопросы, ведь он имеет частоту обновления всего 90 Гц. Можно долго спорить, нужно ли больше, но если бы речь шла о смартфоне за 200 долларов и надо было бы доплатить еще 50 за такое улучшение, у меня не было бы вопросов — сошло бы и так. Но тут мы говорим об устройстве, которое стоит 699 долларов, но у него нет нормального сенсора разблокировки, зато есть старая камера, дешевый процессор и небольшой аккумулятор. Может надо было как-то скрасить картину хотя бы более хорошим дисплеем?

Обои

Новые безумные обои даже на таком экране смотрятся хорошо.

Про упомянутые камеру и аккумулятор стоит сказать отдельно. Основной модуль камеры имеет всего два сенсора. В целом этого достаточно и больше действительно не зачем, но зачем так позорно применять решение от смартфона двухлетней давности? Спасибо, хоть отказались от телемодуля, который реально нужен гораздо реже, чем сверхширик.

Ладно, камеру можно простить, так как она хотя бы по-пикселевски хорошо снимает, даже не смотря на то, что ключевой разработчик камер ушел из проекта весной этого года. Но вот как можно простить аккумулятор, емкость которого составляет всего 4 000 мАч? Когда пошли слухи о том, что компания выберет более простой процессор в числе прочих плюсов такого решение называли компоновку Snapdragon 765G. Он имеет встроенный модем в отличии от 865-ой модели и занимает меньше места в корпусе. Учитывая трудности с автономностью у Google Pixel 4, увеличение батареи было бы отличной идеей, но нет. Что ж, посмотрим, как он будет работать.

Суд обязал Google изменить многие смартфоны на Android. Для кого это важно?

Ожидания от нового смартфона

Все перечисленное приводит к тому, что новинка вроде как получилось ожидаемой и с натяжкой даже не плохой, но все как всегда испортил ценник. Будь он на 150-200 долларов ниже, было бы намного лучше. Даже 100 долларов вниз и мы уже получили бы почти то, что ожидали. Но, как с казал один известный человек: ”Ваши ожидания — это ваши проблемы”.

Pixel

А вы что думаете? Брать или нет?

Я для себя уже почти решил, что не буду покупать новинку, хотя, возможно, вы приведете аргументы в ее защиту. У меня только два вопроса. Сколько будет 150 умножить на 2? И неужели Google так и будет барахтаться со своим десятком миллионов проданных устройств в год, когда лидеры отрасли продают сотни миллионов устройств?

Почему Google хочет, но не может купить FitBit, и когда ей разрешат это сделать

Неужели у Google все так плохо, чтобы из последних сил зарабатывать на плохом смартфоне? Компания зарабатывает миллиарды долларов в год и могла бы делать смартфоны просто так, для поддержки бренда. Если бы они были топовыми и компания раздавала их даже по себе стоимости, она бы все равно выиграла. Она может себе это позволить, но вместо нее топовые устройства за более привлекательную сумму умудряются делать те, для кого производство смартфонов является основным бизнесом. То есть они умудряются еще и зарабатывать. Умом эту ситуацию не понять.

Теги
Новости по теме
«F & M» — новый альбом от вокалиста Rammstein
Google рассказала об опасной уязвимости в Android
Google научила Chrome блокировать разделы некоторых сайтов. Зачем?
Лонгриды для вас
COVID-19
Google рассказала, как Android будет следить за больными коронавирусом

Система отслеживания больных коронавирусом, которую Apple и Google запустили ещё минувшей весной, довольно быстро перестала быть главной темой отрасли. Несмотря на значимость разработки, многие страны мира отказались её использовать, объяснив отказ самыми разными причинами. Одни сочли систему недостаточно эффективной, другие – опасной, а третьи дали понять, что у них просто нет необходимых ресурсов для создания приложений, активирующих трекинговые механизмы. Поэтому Apple и Google приняли решение усовершенствовать свой продукт, предложив более продвинутый и простой вариант.

Читать далее
Мне надоели ежегодные обновления Android. А вам?

Обновления операционной системы Android всегда были моей больной темой. После того как я пересел на неё с iPhone в 2015 году, мне так и не удалось свыкнуться с тем, что поддержка смартфонов длится в лучшем случае два-три года, а в год выходит всего по одному апдейту. Обновления безопасности я даже не считал, потому что, во-первых, выходят они не для всех смартфонов, а, во-вторых, совершенно не каждый месяц. Но решить эти проблемы на самом деле можно, например, отказавшись от практики выпуска одного масштабного обновления раз в год.

Читать далее
Google Pixel 4a за 400 долларов представят 3 августа. На этот раз точно?

Ох, как уже надоела эта эпопея с выходом (или не выходом) Google Pixel 4a. Одно время уже стало просто не интересно наблюдать за бесконечными задержками, но все равно хочется узнать, когда он все же выйдет. Именно поэтому нам стало очень интересно, когда появилась информация о том, что смартфон точно выйдет 3 августа. Вот только стоит ли верить в это или это очередной хайп на теме и попытки попиариться? На этот раз кажется, что это действительно похоже на правду. Вот только сейчас уже не самое хорошее время, чтобы выпускать Google Pixel 4a. Как поступит компания? Давайте разбираться.

Читать далее

1 комментарий Оставить свой

  1. g1f3

    Мало того, что в предыдущей статье ошибка второй день мозолит глаза, в новой статье практически истерика.

    Не нравится смартфон, не покупайте.
    Нет нового материала, зачем засорять интернет и сайт.
    Кто в теме, тот сам решить, купить или нет, тем более что рядовой пользователь в России вообще понятия не имеет про эту серию.

Новый комментарий