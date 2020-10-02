Помогите определиться, стоит ли покупать Google Pixel 5

Вы уже знаете, что на этой неделе Google показала свои новые гаджеты и пару долгожданных смартфонов, среди которых долгожданное ежегодное обновление флагманской линейки. Все бы ничего, но как-то изначально все пошло не так. Нельзя сказать, что мы ничего не знали о новом Google Pixel 5. Более того, компания уже спалила его по всем фронтам, и мы могли почти наверняка сказать, какая у него будет память, какой аккумулятор и какой процессор. Вот только все равно на выходе получили то, что оставляет максимально смешанные чувства. Лично я ждал выхода новинки, но теперь все равно чувствую себя обманутым, что ли… Что не так с одной из немногих новинок, которые я действительно ждал?

Стоит ли покупать Google Pixel 5

Изначально я собирался купить новый Google Pixel 5, как только он выйдет. Мне нравилось, что он не очень большой, и даже не смущало, что работать он будет на процессоре среднего уровня. Правда, было в моей ”хотелке” одно важное уточнение, которое не давало мне быть уверенным в своем решении на сто процентов. Мне надо было понимать, сколько будет стоить новинка.

Google представила Pixel 5 с дешёвым процессором и старой камерой

В начале мы предполагали, что аппарат будет дешевле, чем в прошлом году, так как более бюджетный процессор позволяет сильно сэкономить на производстве и при этом не так существенно проиграть в производительности. Разницу в стоимости должны были отдать нам. Проще говоря, смартфон должен был стать намного дешевле.

Дешевле действительно получилось, но всего на 100 долларов относительно прошлого года. Ладно, я согласен, что на одном процессоре много не сэкономишь и такая разница могла бы показаться хорошей, если бы производитель не стал потихоньку снимать с новинки остальные ненужные по его мнению детали. Вот тут у меня и начало немного подгорать. Процессор Snapdragon 765G для обычной жизни будет почти ничем не хуже, чем Snapdragon 865. Это решение было правильным. Дальше что-то пошло не так.

Для кого выпустили Pixel 5

Я давно говорил, что снижение цены на Google Pixel должно подстегнуть к его покупке очень многих новых пользователей, и даже процессор от недорого Oppo не испортит впечатления владения самым главным смартфоном на Android. А еще я надеялся, что Google начнет продавать свою новинку буквально во всем мире. Это могло стать самым важным из того, что происходило с Pixel за все пять лет его истории, кроме самого его появления. Но в этой идеальной схеме что-то пошло не так.

Характеристики нового пикселя

В первую очередь, у меня возник вопрос, для чего было отказываться от нормальных модулей на передней панели. Пускай там и была еле живая система Motion Sense, но она была и никому не мешала. Пусть ей мало кто пользовался, но ее хирургическое удаление выглядит какой-то экономией на спичках. Лучше было заставить ее нормально работать и преподносить как киллер-фичу. Ладно бы мы лишились только ее, но вместе с ней ”борт” покинула и нормальная система разблокировки по лицу.

Почему лучше купить смартфон Samsung, чем Google Pixel

В итоге, теперь, когда даже некоторые смартфоны за 15 000 рублей могут себе позволить сканер в экране, флагман от одной из главных компаний в мире предлагает способ разблокировки как на устройствах десятилетней давности. Еще и в не лучшем его исполнени с убогой ”дыркой” на задней стенке. Вы серьезно?

Сколько стоит Google Pixel 5

К экрану тоже есть вопросы, ведь он имеет частоту обновления всего 90 Гц. Можно долго спорить, нужно ли больше, но если бы речь шла о смартфоне за 200 долларов и надо было бы доплатить еще 50 за такое улучшение, у меня не было бы вопросов — сошло бы и так. Но тут мы говорим об устройстве, которое стоит 699 долларов, но у него нет нормального сенсора разблокировки, зато есть старая камера, дешевый процессор и небольшой аккумулятор. Может надо было как-то скрасить картину хотя бы более хорошим дисплеем?

Про упомянутые камеру и аккумулятор стоит сказать отдельно. Основной модуль камеры имеет всего два сенсора. В целом этого достаточно и больше действительно не зачем, но зачем так позорно применять решение от смартфона двухлетней давности? Спасибо, хоть отказались от телемодуля, который реально нужен гораздо реже, чем сверхширик.

Ладно, камеру можно простить, так как она хотя бы по-пикселевски хорошо снимает, даже не смотря на то, что ключевой разработчик камер ушел из проекта весной этого года. Но вот как можно простить аккумулятор, емкость которого составляет всего 4 000 мАч? Когда пошли слухи о том, что компания выберет более простой процессор в числе прочих плюсов такого решение называли компоновку Snapdragon 765G. Он имеет встроенный модем в отличии от 865-ой модели и занимает меньше места в корпусе. Учитывая трудности с автономностью у Google Pixel 4, увеличение батареи было бы отличной идеей, но нет. Что ж, посмотрим, как он будет работать.

Суд обязал Google изменить многие смартфоны на Android. Для кого это важно?

Ожидания от нового смартфона

Все перечисленное приводит к тому, что новинка вроде как получилось ожидаемой и с натяжкой даже не плохой, но все как всегда испортил ценник. Будь он на 150-200 долларов ниже, было бы намного лучше. Даже 100 долларов вниз и мы уже получили бы почти то, что ожидали. Но, как с казал один известный человек: ”Ваши ожидания — это ваши проблемы”.

Я для себя уже почти решил, что не буду покупать новинку, хотя, возможно, вы приведете аргументы в ее защиту. У меня только два вопроса. Сколько будет 150 умножить на 2? И неужели Google так и будет барахтаться со своим десятком миллионов проданных устройств в год, когда лидеры отрасли продают сотни миллионов устройств?

Почему Google хочет, но не может купить FitBit, и когда ей разрешат это сделать

Неужели у Google все так плохо, чтобы из последних сил зарабатывать на плохом смартфоне? Компания зарабатывает миллиарды долларов в год и могла бы делать смартфоны просто так, для поддержки бренда. Если бы они были топовыми и компания раздавала их даже по себе стоимости, она бы все равно выиграла. Она может себе это позволить, но вместо нее топовые устройства за более привлекательную сумму умудряются делать те, для кого производство смартфонов является основным бизнесом. То есть они умудряются еще и зарабатывать. Умом эту ситуацию не понять.