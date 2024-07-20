Почему Huawei Pura 70 такой популярный: это лучший смартфон для тех, у кого есть мозги

Казалось бы, российский рынок смартфонов уже претерпел все основные изменения, которые могли с ним произойти. Айфоны и Самсунги давно растеряли былую популярность, а основные лидерские позиции заняли китайцы. Кто бы мог подумать, что самыми быстро растущими брендами станут Infinix, Tecno и OnePlus. Но лично меня больше всего удивил неожиданный успех Huawei Pura 70, который всего за 2 месяца вошел в топ квартальных продаж. Интересно, чем он так понравился потребителям? Сейчас выясним.

Смартфон на Андроид с дизайном как у Айфона 15

Взрывной рост популярности Huawei Pura 70 — с поправкой на особенности бренда, конечно — начался сразу после начала продаж. Еще до наступления лета выяснилось, что ее продажи в 10,4 раза превышают показатели Pura 70 Pro и даже немного превосходят суммарные продажи всех остальных моделей серии. Это впечатляющее достижение, которое говорит о том, что Huawei удалось не просто пресечь тренд на стагнацию, но и создать продукт, идеально отвечающий потребностям большинства пользователей.

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Что же делает Huawei Pura 70 таким привлекательным? Прежде всего это его дизайн. Смартфон отличается компактным корпусом с плоскими торцами в стиле iPhone, что, как ни крути, придает ему элегантный и современный вид и играет на предпочтениях потребителей. К тому же, устройство доступно в ярких и стильных расцветках, позволяя пользователям выразить свою индивидуальность. Например, ярко-розовая окраска определенно должна была привлечь женскую аудиторию, и, судя по всему, так оно и вышло.

Характеристики Huawei Pura 70

Но Pura 70 — это не только красивая оболочка. Смартфон оснащен мощным процессором Kirin 9000S1, на котором оболочка работает просто молниеносно, кадры обрабатываются за сотые доли секунды, а заставить смартфон лагать оказывается буквально невыполнимой задачей. В базовой версии Pura 70 имеет 12 ГБ оперативки и 256 ГБ встроенной памяти, которых с запасом хватит на несколько лет использования.

Этот набор дополняется высококачественным дисплеем с яркостью до 2500 нит и впечатляющей камерой, которая делает без малого отличные снимки в любых условиях освещения и выдает максимально четкие изображения даже при съемке движущихся объектов с рук. Показательно, что камера базового Pura 70 оказалась настолько классной, что потребителей не смог переманить даже более продвинутый Pura 70 Ultra.

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Отсутствие сервисов Google по умолчанию полностью компенсирует поддержка MicroG — альтернативной реализации GMS, которая позволяет пользователям Huawei наслаждаться многими популярными приложениями и функциями, несмотря на санкции США. Несмотря на то что со стороны инструмент выглядит как костыли, по факту реализация получилась очень удачной и максимально ненавязчивой. Пользователи вообще не замечают ее работы. Достаточно просто установить MicroG и его приложение-компаньон: все остальное они сделают сами.

Самые популярные китайские смартфоны в России

Еще одним важным фактором успеха Pura 70 в России стала ее цена. У нас в стране смартфон оценили даже дешевле, чем в Китае: 69 990 рублей против примерно 71 500 рублей в переводе по актуальному курсу. Плюс ко всему, российский офис Huawei предлагает еще и кучу подарков стоимостью как треть самого аппарата. Таким образом, покупатели могли получить отличное устройство в комплекте с наушниками или смарт-часами без необходимости тратиться на них дополнительно.

По состоянию на конец июля 2024 года мы имеем следующую ситуацию. По данным МТС, Huawei Pura 70 успешно конкурирует с другими популярными моделями на российском рынке, уступая только HONOR Magic 6 Pro и Xiaomi Redmi Note 13 Plus на 512 ГБ. Однако Pura 70 выделяется своим уникальным сочетанием характеристик, дизайна и цены, что позволяет ему занимать прочные позиции в тройке лидеров.

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В конце концов, флагманы Samsung сегодня сложно найти по цене дешевле 80 тысяч рублей. iPhone 15 Pro (а уместнее сравнивать Pura 70 именно с Pro Max) тоже продолжают удерживаться в сегменте 100к+. Таким образом, сэкономить точно не получится. А, переплатив, вы вряд ли получите какие-то существенные привилегии.

Стоит ли покупать Huawei Pura 70

Как по мне, покупать Huawei Pura 70 в России действительно имеет смысл:

Во-первых, это очень известный бренд с именем;

Во-вторых, Huawei сильно продвинулась в разработке собственного железа;

В-третьих, у Huawei лучшая программная оболочка для смартфонов на рынке;

В-четвертых, смартфоны бренда не ограничены одним только Google Play, а могут полноценно использовать AppGallery со всеми преимуществами в виду обширного спектра приложений, автообновления и автоустановки.

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Кроме того, Pura 70 является частью обширной экосистемы устройств и сервисов Huawei. Это означает, что смартфон легко интегрируется с другими продуктами компании, такими как ноутбуки, планшеты, умные часы и наушники. Пользователи могут наслаждаться бесшовным взаимодействием между устройствами, что значительно повышает удобство использования и продуктивность. А собственный облачный сервис позволит бэкапить данные без ограничений, свободно оплачивая подписку с российских карт или номера телефона.

По мне очевидно, что если вы ищете мощный, стильный и функциональный смартфон, который предлагает отличное соотношение цены и качества, Huawei Pura 70 определенно заслуживает вашего внимания. Это устройство, которое не только удовлетворит ваши текущие потребности, но и будет радовать вас своими возможностями долгое время. Главное — успеть на акцию и получить в дополнение к топовому смартфону еще и кучу подарков от Huawei.