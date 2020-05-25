Почему люди до сих пор любят телефоны Samsung

Тройку лидеров рынка смартфонов мы все хорошо знаем. Есть, конечно, разные рейтинги и в них статистика ведется на основании разных данных, но в число лидеров всегда попадают такие компании, как Apple и Samsung. Третьим обитателем пьедестала почета становится то Huawei, то Xiaomi, но именно американцы и корейцы всегда в числе лидеров. Если с Apple все понятно, она создает отличный продукт, имеет огромную базу фанатов и большое влияние на рынке, то за счет чего ”выезжает” Samsung? Только качество смартфонов? Или есть и другие факторы успеха, которые влияют на продажи? Конечно, есть. Иначе бы они не находились так высоко.

Почему все так любят Apple

Для начала стоит разобраться в том, почему люди так любят Apple. Я уже сказал про качество продуктов. Пусть фанаты Android и ненавидят iPhone, но он отнюдь не так плох, как может многим показаться. Как минимум, он дает простоту использования. Людям просто не надо знать, сколько у них оперативной памяти или как сделать root. Они покупают устройство, оно работает, их все устраивает, все счастливы. Пусть iPhone стоит дорого (хотя последние события показали, что это не совсем так), но люди готовы его покупать. В условиях рыночной экономики это означает, что он стоит своих денег.

Еще одним фактором успеха является инфраструктура, с которой знакомы те, у кого есть iPhone, iPad и какой-нибудь Mac. В связке они работают нереально круто и, что очень важно, нативно. Не надо ничего устанавливать, настраивать, адаптировать и так далее. Просто включил и оно работает.

У Samsung это тоже есть, но оно работает не так хорошо и просто, хотя, иногда дает больше возможностей настройки. Но почему именно Samsung выделился на фоне конкурентов, которые тоже работают на Android и тоже могут реализовать примерно те же возможности?

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Почему люди любят телефоны Samsung

В ответе на вопрос ”почему многие любят именно Samsung?” есть несколько важных моментов, каждый из которых не может быть главным, но вместе они дают тот результат, который мы имеем.

Качество телефонов Samsung

У Samsung в последние годы было несколько крупных провалов. Например, взрывающаяся батарея в Galaxy Note 7, с которым не пускали даже в самолеты и на борт круизных лайнеров (сам с этим столкнулся в порту Санкт-Петербурга).

Из недавнего можно вспомнить проблемы с Samsung Galaxy S20 Ultra, когда часть смартфонов на Exynos работала хуже аналогов на Snapdragon, камера никак не могла начать ловить фокус, а после этого и вовсе начала сама собой разбиваться (хотя, массовый характер этого доказан не был).

Несмотря на это, смартфоны бренда хороши сами по себе. Они быстро работают, хорошо фотографируют, предлагают новые технические решения и имеют самые лучшие в мире экраны и камеры. Не зря же за ними к Samsung ходили и ходят многие конкуренты, включая Apple и Xiaomi.

С качеством смартфонов никто спорить не будет, как и с тем, что их очень много. Компания не только продолжает какое-то время продавать старые флагманы, но и предлагает много других моделей в более доступном сегменте.

Техника Samsung

Есть у людей такая особенность — доверять чему-то. Например, стоит человек в магазине, а на витрине выставлены Xiaomi и Samsung. Человек вспоминает, что у него телевизор Samsung, который уже десять лет отлично работает, и делает выбор в пользу этого бренда.

Таких примеров много, ведь компания чего только не выпускает, от бытовой техники до товаров в категории ”красота и здоровье”. Все это оказывает свое влияние на предпочтения покупателей и доверие к марке. В итоге продажи растут во всех категориях, даже если они не имеют между собой прямой связи.

Не все знают, но компания имеет дочерние структуры, которые занимаются химической промышленностью, тяжелой промышленностью, судостроением и строительством небоскребов. Среди проектов, в которых она участвовала, даже самое высокое здание в мире — небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае.

Реклама Samsung

Кроме всего прочего, Samsung является той компанией, которая больше всего денег тратит на рекламу и маркетинг. Точные цифры постоянно меняются, но в целом она не сильно отклоняется от цифры в 10 миллиардов долларов в год. Это не сложно заметить, посмотрев, какие мероприятия устраивает компания, как выглядят ее стенды на выставках и сколько рекламы появляется сразу после выхода нового устройства. Она лезет буквально ото всюду — телевизор, Интернет, радио, плакаты на улице и так далее.

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Есть даже информация о том, что данная статья расходов в несколько раз превышает аналогичные затраты других производителей. Например, в 2017 году LG потратила на эти цели в 10 раз меньше. Может поэтому у них все так плохо?

Стоит ли покупать Samsung

Тут каждый решает для себя сам. Я, например, не очень люблю ее смартфоны и не стремлюсь ими пользоваться, но есть и те, кто со мной не согласится. В нашем Telegram-чате много таких людей. Одно точно нельзя отрицать — Samsung не производит лучшие телефоны в мире.

Одни из лучших — бесспорно, но точно не лучшие. У конкурентов тоже есть достойные модели. И Apple, и Huawei, и Honor, и OnePlus, и некоторые другие бренды выпускают классные устройства. Более того, обычно бывает так, что у одних моделей лучше камера, а у других — экран. В итоге пользователь идет на компромис. Это я к тому, что лучшего смартфона во всем не может быть по определению. Даже если он появится, он будет не лучшим по цене.

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Компания Samsung крута! До сих пор она идет в ногу со временем, начиная с Samsung Galaxy первого поколения. Но ее лидерство заключается не в чем-то одном, а в сочетание факторов, которые как кирпичики построили лестницу, по которой ее смартфоны поднялись в тройку лидеров по продажам.